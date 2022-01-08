Hangisi Sizin İçin Daha İyi: Keto mu, Akdeniz Diyeti mi?

Akdeniz Diyeti Nedir, Neler Yenir?

Akdeniz diyetinde, birincil yağ kaynağı olarak zeytinyağlı tam tahıllar ve sebzeler gibi bitki bazlı yiyecekler yersiniz. Ana protein kaynağı olarak deniz ürünleri ve kümes hayvanları içerir. Bu diyet süt ürünlerini sınırlar ve kırmızı etleri, doymuş yağları ve şekeri minimumda tutar. Bu diyet, insanların Amerikalılardan çok daha sağlıklı ve hastalık riskinin daha düşük olduğu İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde sıklıkla tercih edilir.