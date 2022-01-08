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Hangisi Sizin İçin Daha İyi: Keto mu, Akdeniz Diyeti mi?
Hem Ketojenik diyet hem de Akdeniz diyetleri kilo vermek isteyenler için popülerdir. Aslında diyetler kişilerin yeme alışkanlıklarına göre benimsedikleri beslenme alışkanlıklarıdır. Akdeniz diyetinde zeytinyağlı tam tahıllar ve sebzeler gibi bitki bazlı yiyecekler tüketilirken, keto diyette esas olan düşük karbonhidrat alımıdır. Peki sizin için uygun olan Akdeniz diyeti mi Ketojenik diyet mi? İşte bu iki meşhur diyete dair bilmek isteyecekleriniz...
Akdeniz Diyeti Nedir, Neler Yenir?
Akdeniz diyetinde, birincil yağ kaynağı olarak zeytinyağlı tam tahıllar ve sebzeler gibi bitki bazlı yiyecekler yersiniz. Ana protein kaynağı olarak deniz ürünleri ve kümes hayvanları içerir. Bu diyet süt ürünlerini sınırlar ve kırmızı etleri, doymuş yağları ve şekeri minimumda tutar. Bu diyet, insanların Amerikalılardan çok daha sağlıklı ve hastalık riskinin daha düşük olduğu İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde sıklıkla tercih edilir.
Ketojenik Diyet Nedir, Neler Yenir?
Ketojenik diyet veya keto diyetinde hızlı kil vermeye yardım için düşük karbonhidrat ve yüksek yağ alımını destekler. Bu diyet %70 yağ, %20 protein ve sadece %10 karbonhidrat içerir. Burada, birincil kalori kaynağınız proteinler (kırmızı et, deniz ürünleri), süt ürünleri (peynir, yumurta) ve sağlıklı yağlar (fındık, avokado) ve ekmek, nişastalı sebzeler ve rafine şeker gibi tüm karbonhidratlardan kaçınırsınız.
Akdeniz diyeti ile keto diyeti arasındaki büyük bir fark, meyvelerin karbonhidrat içerdikleri için keto'da minimumda tutulması veya hiç olmaması gerektiğidir. Buna karşılık, Akdeniz diyeti meyvelere teşvik eder. Hangi diyeti seçerseniz seçin, artılarını ve eksilerini öğrenmek, doğru kararı vermenize ve hedeflerinize ve yaşam tarzınıza daha uygun olanı seçmenize yardımcı olabilir.
Hızlı kilo vermek için keto diyeti etkili bir yoldur.
Keto diyetinde karbonhidrat alımınızı büyük ölçüde azaltır ve onu yağ ile değiştirirsiniz. Azaltılmış karbonhidrat miktarı, vücudunuzu, adının geldiği ketoz adı verilen metabolik bir duruma sokar. Ketozda vücudunuz enerji için karbonhidrat yerine yağ kullanır. Kan şekerinizi ve insülin seviyenizi düşürdüğünü iddia edilir.
Keto diyeti bir yaşam tarzından ziyade kilo vermeye odaklanan daha kısa vadelidir ve diyabet ve kalp hastalıkları gibi insülinle ilgili sağlık sorunlarına yardımcı olabilir. Karbonhidrat alımınızı minimumda tutmaya çalışırken ve bir ziyafet istediğinizde, keto dostu atıştırmalıklar satın alabilirsiniz, ancak bunlar genellikle pahalı taraftadır.
Uzun süreli ve kademeli bir kilo kaybı istiyorsanız, Akdeniz diyeti tam size göre.
Akdeniz diyeti sağlıklı kilo vermek için etkili bir yoldur. Akdeniz diyeti, meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye ve mercimek gibi bizim için iyi olan araştırmalardan bildiğimiz gıdalarla doludur. Genellikle birincil proteinlerden biri deniz ürünleridir. Zira bu diyet, araştırmacıların Akdeniz'de yaşayan insanların önemli ölçüde daha sağlıklı olduğunu ve daha az sağlık sorunu yaşadığını bulmasından sonra popüler hale gelmiştir.
Akdeniz diyetinin sağlık açısından da birçok faydası vardır. Kalp hastalığı, felç geçirme riskinizi azaltabilir ve bilişsel gerilemenizi yavaşlatabilir. Ölçülü olmaya odaklanır ve çeşitli yiyeceklere sahip olmanızı sağlar. Kalori açığı verseniz bile, bu diyet lif açısından zengin ve yüksek proteinli yiyecekler içerdiğinden daha uzun süre tok hissedersiniz.
Keto, hızlı sonuçlar için kısıtlayıcı bir diyettir, ancak Akdeniz diyeti bir yaşam tarzıdır.
Keto diyeti, ilk üç ila altı ayda diğer diyetlere kıyasla en fazla kilo vermenize yardımcı olacaktır. Keto diyetinin dezavantajı ise kısıtlayıcı ve daha masraflı olmasıdır. Bu nedenle pek fazla sürekliliği yoktur.