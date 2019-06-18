Bir arabayı sigortalatmak ya da özel sağlık sigortası yaptırmak kulağa oldukça normal geliyor değil mi? Ancak bu yıldızlar vücutlarında en değer verdikleri yerleri sigorlattılar hem de dudak uçuklatan rakamlara!
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Hangi ünlü neresini sigortalattı? İşte cevaplar...
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'Ugly Betty' dizisi ile hafızalara kazınan America Ferrera, dizideki görüntüsünün aksine bir hayli güzel görünen dişleri ve gülüşünü sigortalattı. Oyuncu, ağzını sigortalatmak için tam 10 milyon dolar ödedi.
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Dış görünüşüne bir hayli önem veren 50 yaşındaki Jennifer Lopez'in en meşhur yerinin kalçaları olduğunu hepimiz biliyoruz. Lopez de kalçalarını en az hayranları kadar beğeniyor olacak ki, onları yıllar önce yaklaşık 300 milyon dolara sigortalattı.
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Julia Roberts'ın o kocaman gülüşüne bayılmayan var mı? Oscar ödüllü oyuncunun bu muhteşem gülüşü 30 milyon dolara sigortalı.
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun hızlı ve çevik bacakları olmasaydı, dünyanın en iyi futbolcularından biri olamazdı. Ronaldo'nun bacakları da bu sebepten 144 milyon dolara sigortalı.
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Miley Cyrus'u düşündüğünüzde aklınıza dili dışarıda bir görüntü gelmiyor mu? Cyrus, kameralara dili dışarıda poz vermeye bayılıyor. Bu dil bir pazarlama taktiği ve 1 milyon dolara sigortalanmış durumda.
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Taylor Swift, 178 cm boyu ile en uzun kadın sanatçılar arasında yer alıyor. Swift'in uzun bacakları da bir hayli beğeniliyor. Şarkıcının bacaklarının sigorta değeri 26,5 milyon dolar.