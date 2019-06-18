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Hangi Ünlü Neresini Sigortalattı?

Bir arabayı sigortalatmak ya da özel sağlık sigortası yaptırmak kulağa oldukça normal geliyor değil mi? Ancak bu yıldızlar vücutlarında en değer verdikleri yerleri sigorlattılar hem de dudak uçuklatan rakamlara!