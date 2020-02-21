Hangi Ülke Nasıl Sevişiyor? İşte Dünya Seks Haritası!
İngiliz The Sun gazetesinde yayınlanan ve farklı ülkelerde yaşayan insanların cinsel yaşamlarını mercek altına alan araştırma sonuçları bir hayli enteresan. Farklı ülkelerdeki seks alışkanlıklarının incelendiği araştırmada maalesef Türkiye yer almıyor. Ancak diğer ülkelere ait oldukça ilginç sonuçlar bulunuyor.
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1
İşte dünya seks haritası...
2
Yeni Zelanda:
Araştırmaya göre, Yeni Zelandalı kadınlar hayatları boyunca ortalama 20.4 seks partneri ediniyor. Bu rakama göre Yeni Zelandalı kadınlar, dünyanın en 'rastgele cinsel ilişki yaşayan' kadınları.
3
Avusturya:
Bilin bakalım dünyanın en çapkın erkekler nerede? Cevap verelim: Avusturya! Ortalama 29.3 seks partneri ile Avusturya erkekleri dünyanın en 'çapkın'ları.
4
İspanya:
Kadınların verdikleri cevapların sonuçlarına göre, dünyanın en iyi sevişen erkekleri İspanyollarmış!
5
Almanya:
Yine kadınların verdikleri cevaplara göre, Alman erkekleri ise dünyanın en kötü partnerleriymiş. Kadınların çoğunluğu Alman erkeklerinin kötü koktuğunu söylemiş.
6
Tayland:
Taylandlıların ortalama seks süresi sadece 10 dakikaymış! Bu süre ile en kısa sevişme süresi unvanına sahipler.
7
Brezilya:
Tayland'ın aksine ortalama 30 dakika ile en uzun süreli sevişme rekoru Brezilya'da.
8
Yunanistan:
Dünyanın en şehveti milletini mi merak ediyorsunuz? Araştırma sonuçları Yunanistan diyor.
9
Avustralya:
Dünyanın en büyük göğüslü kadınları Avustralya'daymış!
10
Fransa:
Oral seksin en yaygın olduğu ülke Fransa'ymış. Öte yandan Fransızlar'ın yüzde 41'i hayatlarında bir kez de olsa seks partisine katılmış. Oran bir hayli fazla, değil mi?