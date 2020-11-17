Hangi Ülke Hangi Rengi Tercih Ediyor? İşte Ülkelere Göre Favori Renkler
Şüphesiz, renkler modanın kalbidir. Seçtiğiniz renklerle masum bir görünüme ulaşabilir, çılgınca bir partinin önemli bir parçası olabilir ya da oldukça önemli olan bir iş görüşmesini başarıyla sonlandırabilirsiniz. Renkler, mevsime ve kişiye göre değişkenlik gösterirken, ülkeler için de farklı anlamlar ifade ettiğini biliyor muydunuz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gelin ülkelerin en sevilen renklerine bir göz atalım…
2
Abone Ol
Amerika Birleşik Devletleri: Nötr renkler
Siyah, gri ve beyazlar ABD'deki en yaygın giyim renkleri ve bunun, ülkenin yoğun çalışma hayatıyla bir ilişkisi olabilir. Gri bir takım elbise ya da mini siyah bir elbise ile asla risk almazsınız ve tabii ki Amerikan halkı da aynı şeyi düşünüyor.
3
Abone Ol
İngiltere: Lacivert
ABD gibi, İngiltere'de de siyah ve griler oldukça sık kullanılıyor, ancak lacivert onlar için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü lacivert, İngiltere’ de aynı zamanda kraliyet rengi olarak biliniyor. Belki de bu yüzden bir gelenek olarak yıllardır modası hiç geçmiyor.
4
Abone Ol
Hindistan: Pembe
Pembe ve kırmızı tonlar, Hindistan'da geçmişten bugüne en popüler renklerdir, belki de bunun sebebi kadınların geleneksel kıyafetlerinde bu tonları seçmesidir. Ayrıca Hindistan'da, pembe ve kırmızı tonlarındaki cinsiyet önyargısı Batı'daki bazı yerler kadar güçlü değil ve sonuç olarak rengin erkekler arasında da daha popüler olduğu inancı var.
5
Abone Ol
İsveç: Siyah
İsveç ve İskandinavya’da hava genellikle yıl boyunca soğuktur. Dolayısıyla kışın en çok kullanılan renkler arasında siyahı ve griyi seçmelerinde hava şartlarının etkisi olabilir. Tabii ki, siyahın hiçbir zaman modası geçmeyecek olması da ayrıca bir sebep olarak gösterilebilir.
6
Abone Ol
Brezilya: Beyaz
Beyaz, en masum renklerden biri, canlı bir gölgedir ve belki de Brezilya'nın sonsuz güneşi ve kumu, insanları onu diğer renklerden daha fazla giymeye teşvik ediyordur. Brezilya'nın kültürü, yemekleri ve müziği her zaman çok canlı ve renkli. Sonuç olarak, moda tüm bu karnaval atmosferini dengelemek ve ilginç bir dinamik yaratmak için beyaza yöneliyor olabilir.
7
Abone Ol
İspanya: Gri
İspanya, böylesine sıcak ve mütevazi bir Akdeniz ülkesi için Avrupa'daki diğerlerine kıyasla daha fazla tutucu bir eğilim gösteriyor. Yani renkler konusunda siyah ve griler burada açık ara önde.
8
Abone Ol
Fransa: Mavi
Aslında milli futbol takımının adı 'Les Blues', yani maviler olan bir ülkenin, favori renginin de mavi olması şaşırtıcı değil. Özellikle koyu mavi, Fransızlar arasında oldukça popüler ve milli takımın formaları da her zaman bu renkte.
9
Abone Ol
İtalya: Her renk!
Modaya bu kadar önem veren bir ülkenin, her rengi profesyonelce kullanması çok normal. İtalyan modasına renkler hükmediyor. İtalyanlar ise zıt renkleri beraber kullanma konusunda hayranlık bırakıyor.