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GeriModa Trendleri Hangi Ülke Hangi Rengi Tercih Ediyor? İşte Ülkelere Göre Favori Renkler
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Moda Trendleri>Hangi Ülke Hangi Rengi Tercih Ediyor? İşte Ülkelere Göre Favori Renkler
Moda Trendleri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

Hangi Ülke Hangi Rengi Tercih Ediyor? İşte Ülkelere Göre Favori Renkler

Şüphesiz, renkler modanın kalbidir. Seçtiğiniz renklerle masum bir görünüme ulaşabilir, çılgınca bir partinin önemli bir parçası olabilir ya da oldukça önemli olan bir iş görüşmesini başarıyla sonlandırabilirsiniz. Renkler, mevsime ve kişiye göre değişkenlik gösterirken, ülkeler için de farklı anlamlar ifade ettiğini biliyor muydunuz?

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Gelin ülkelerin en sevilen renklerine bir göz atalım…

2Amerika Birleşik Devletleri: Nötr renkler
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Amerika Birleşik Devletleri: Nötr renkler

Siyah, gri ve beyazlar ABD'deki en yaygın giyim renkleri ve bunun, ülkenin yoğun çalışma hayatıyla bir ilişkisi olabilir. Gri bir takım elbise ya da mini siyah bir elbise ile asla risk almazsınız ve tabii ki Amerikan halkı da aynı şeyi düşünüyor.

3İngiltere: Lacivert
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İngiltere: Lacivert

ABD gibi, İngiltere'de de siyah ve griler oldukça sık kullanılıyor, ancak lacivert onlar için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü lacivert, İngiltere’ de aynı zamanda kraliyet rengi olarak biliniyor. Belki de bu yüzden bir gelenek olarak yıllardır modası hiç geçmiyor.

4Hindistan: Pembe
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Hindistan: Pembe

Pembe ve kırmızı tonlar, Hindistan'da geçmişten bugüne en popüler renklerdir, belki de bunun sebebi kadınların geleneksel kıyafetlerinde bu tonları seçmesidir. Ayrıca Hindistan'da, pembe ve kırmızı tonlarındaki cinsiyet önyargısı Batı'daki bazı yerler kadar güçlü değil ve sonuç olarak rengin erkekler arasında da daha popüler olduğu inancı var.

5İsveç: Siyah
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İsveç: Siyah

İsveç ve İskandinavya’da hava genellikle yıl boyunca soğuktur. Dolayısıyla kışın en çok kullanılan renkler arasında siyahı ve griyi seçmelerinde hava şartlarının etkisi olabilir. Tabii ki, siyahın hiçbir zaman modası geçmeyecek olması da ayrıca bir sebep olarak gösterilebilir.

6Brezilya: Beyaz
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Brezilya: Beyaz

Beyaz, en masum renklerden biri, canlı bir gölgedir ve belki de Brezilya'nın sonsuz güneşi ve kumu, insanları onu diğer renklerden daha fazla giymeye teşvik ediyordur. Brezilya'nın kültürü, yemekleri ve müziği her zaman çok canlı ve renkli. Sonuç olarak, moda tüm bu karnaval atmosferini dengelemek ve ilginç bir dinamik yaratmak için beyaza yöneliyor olabilir.

7İspanya: Gri
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İspanya: Gri

İspanya, böylesine sıcak ve mütevazi bir Akdeniz ülkesi için Avrupa'daki diğerlerine kıyasla daha fazla tutucu bir eğilim gösteriyor. Yani renkler konusunda siyah ve griler burada açık ara önde.

8Fransa: Mavi
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Fransa: Mavi

Aslında milli futbol takımının adı 'Les Blues', yani maviler olan bir ülkenin, favori renginin de mavi olması şaşırtıcı değil. Özellikle koyu mavi, Fransızlar arasında oldukça popüler ve milli takımın formaları da her zaman bu renkte.

9İtalya: Her renk
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İtalya: Her renk!

Modaya bu kadar önem veren bir ülkenin, her rengi profesyonelce kullanması çok normal. İtalyan modasına renkler hükmediyor. İtalyanlar ise zıt renkleri beraber kullanma konusunda hayranlık bırakıyor.

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