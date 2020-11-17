Hangi Ülke Hangi Rengi Tercih Ediyor? İşte Ülkelere Göre Favori Renkler

Brezilya: Beyaz Beyaz, en masum renklerden biri, canlı bir gölgedir ve belki de Brezilya'nın sonsuz güneşi ve kumu, insanları onu diğer renklerden daha fazla giymeye teşvik ediyordur. Brezilya'nın kültürü, yemekleri ve müziği her zaman çok canlı ve renkli. Sonuç olarak, moda tüm bu karnaval atmosferini dengelemek ve ilginç bir dinamik yaratmak için beyaza yöneliyor olabilir.