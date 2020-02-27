Hangi Ten Rengi Hangi Ton Ruj Kullanmalı?

Takı çekmecenizin ya da kutunuzun önüne oturun ve önce altın rengi takılarınızı bir takın, sonra da hepsini çıkarıp gümüş rengi takılarınızı deneyin. Eğer altın rengi size daha bir yakışıyor ve adeta cildinizi öne çıkarıyorsa sıcak tonlara, gümüş rengi takılar cildinizde ve siz de çok daha iyi duruyorsa soğuk tona sahip bir cildiniz olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer bana tüm takılar yakıştı diyorsanız ise şanslısınız çünkü nötr bir tonunuz var.