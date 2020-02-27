Çoğu kadın ruj seçimine önem vermediğinden saatlerce de uğraşsa makyajı hep bir sönük kalır. Peki hangi ten rengi hangi ton ruj kullanmalı?
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Tüm kadınların hemfikir olduğu nadir konulardan bir tanesi şudur ki ruj candır. Kimi zaman hayat kurtarıcı, kimi zaman makyajı, kremanın üstüne koyulan çilek gibi tamamlayan en önemli dokunuş. Hele bir de ruj kadınıysanız, yani makyaj yapmadan bile tek bir ruj ile makyaj yapmış gibi görünmeyi başarabiliyorsanız ruj vazgeçilmezdir.
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Ancak çoğu kadın ruj seçimine önem vermediğinden saatlerce de uğraşsa makyajı hep bir sönük kalır. Eğer siz de rujunuzu sürdüğünüzde tüm makyajınız ve cildiniz ışıldamıyorsa belki de doğru ruju seçemiyorsunuzdur.
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Peki ne yapacaksınız?
Yapmanız gereken şey kendinize en uygun ruju bulmak. Nasıl mı? Öncelikle size uygun ruju seçebilmek için ten renginizin nasıl bir baza sahip olduğunu bulmalısınız. Çünkü uzmanlara göre temelde ten renkleri 3 baza ayrılıyor: Soğuk, sıcak ve nötr tonlar.
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Bu tonları tanımanın ise birkaç pratik yolu var. Şöyle ki iyi ışık alan bir yerde aynaya bakın. Eğer cildinizde pembe-mavi tonları görüyorsanız soğuk tonda bir cilde sahipsiniz.
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Eğer sarı ve altın rengi yansımalar fark ediyorsanız sıcak tonlarda bir cildiniz var. Ben bu tonların hepsini görüyorum diyorsanız ise cildiniz nötr olarak sınıflandırılıyor.
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Ben bu tonlamaları tam olarak bulamadım derseniz bir başka pratik yöntem daha var. O da damar renkleri üzerinden ton belirlemek. Eğer damarlarınıza baktığınızda mavi renk görüyorsanız soğuk, yeşil renk görüyorsanız sıcak ve iki rengi birden görüyorsanız nötr bir tene sahipsiniz.
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Takı çekmecenizin ya da kutunuzun önüne oturun ve önce altın rengi takılarınızı bir takın, sonra da hepsini çıkarıp gümüş rengi takılarınızı deneyin. Eğer altın rengi size daha bir yakışıyor ve adeta cildinizi öne çıkarıyorsa sıcak tonlara, gümüş rengi takılar cildinizde ve siz de çok daha iyi duruyorsa soğuk tona sahip bir cildiniz olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer bana tüm takılar yakıştı diyorsanız ise şanslısınız çünkü nötr bir tonunuz var.
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Sıra geldi doğru ruju bulmaya!
Cilt tonunuz sıcak bir alt tona sahipse, şeftali pembe, mercan renkleri ve sıcak kırmızıları kullanarak makyajınızı göz alıcı bir hale getirebilirsiniz.
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Eğer soğuk tona sahip bir alt tonunuz varsa ise gül pembe, çilek tonları ve içinde mavi olan kırmızıları tercih etmelisiniz.
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Ve tabii ki şanslı nötr alt tona sahip kadınlar müjde! Siz her iki cilt tonunun renklerini de kullanabiliyorsunuz.