Hangi Öpücük Ne Anlatıyor? Farklı Öpüşme Türleri ve Anlamları

Alnından öpmek Çoğu psikolog ve seks terapisti, alın öpücüklerinin şefkatli ve sevgi dolu olduğunu düşünüyor. Alın öpücüğü atipik bir durumdur, bu da onu daha unutulmaz kılıyor. Diğer bir kitle ise, bunun aslında hiç de tatlı bir jest olmadığına, öpüşen için daha fazla güç ve statü işareti olduğuna inanıyor.