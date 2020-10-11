Hangi Öpücük Ne Anlatıyor? Farklı Öpüşme Türleri ve Anlamları
Seks ve ilişki uzmanlarının araştırmalarına göre, 30'dan fazla öpücük türü bulunuyor. Bunun bir bilim dalı değil, sanat olduğuna vurgu yapan uzmanlar, “Öpüşmeyi sadece seks için gerekli bir başlangıç olarak gördüğümüzde, sevgiliyle bağlantı kurmada ve yakınlığı geliştirmede etkili bu mükemmel yolun güzelliğini ve değerini kaybediyoruz” diyor.
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Ayrıca özel bir dansa benzetilen öpüşmede; tıpkı farklı şarkılar için farklı dans türleri olduğu gibi, farklı öpücükler de farklı anlamlara gelebiliyor. En yaygın öpücüklerin neyi ifade ettiğini merak ediyor musunuz? İşte dikkat çeken öpüşme stilleri ve taşıdığı anlamlar…
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Fransız öpücüğü
Fransız öpücüğü en bilinen öpücük stili olabilir, peki bu öpücüğün adını nasıl aldığını biliyor musunuz? 1900’lerin başında Fransız öpücüğü, daha maceracı ve tutkulu cinsel pratiklerde kullanılan bir üne sahipti, çünkü Fransızların tutkulu ve romantik öpüşlerinin başka dillerde tam bir karşılığı yoktu. 2014 yılına kadar, dillerle öpmek anlamına gelen "galocher" kelimesi sözlüğe eklendi. Fransızlar ve dünyanın diğer bölgelerinden birçok kişinin bu öpücük tarzını benimsemesiyle, evrensel bir anlam ifade etmeye başladı.
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Biriyle Fransız tarzı öpüşürken, aynı zamanda 'sana karşı tutkum var, daha derin bağlantı kurmak istiyorum. Seninle yakınlaşmak istiyorum' demiş olursunuz.
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Dudaklar kapalıyken öpüşme
Vücut dili ve öpüşme uzmanlarına göre, dudaklar kapalı bir şekilde öpüşmek, iyi şeyler ifade edebilir. Gerçekten senden hoşlanıyorum ve sana saygı duyuyorum ve liderliğini önemsiyorum anlamı taşıyabilir. Ancak, bu öpücüğün anlamı daha çok zamanlamayla ilgilidir. İlişkinin ilk aşamalarında, hala saygılı bir şekilde temkinli olduğunu ve yakınlık konusunda pek rahat olmadığını gösterir. Bununla birlikte, ağzı kapalı öpüşmek uzun vadeli bir ilişkide baskın öpüşme biçimi haline gelirse, bu, ilişkinin biraz yol alması gerektirdiğini gösterebilir.
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Dudaklardan öpüşme kesinlikle en samimi öpüşme şeklidir, ancak aynı zamanda dudaklar kapalıyken hızlı ve uzun süreli öpüşme arasında da ince bir fark var. Uzmanlara göre, öpücük ne kadar uzunsa, romantik katılım o kadar büyük oluyor.
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Dudakların açık olduğu öpüşme şekli
Dudakların açık olduğu öpüşme tarzı, çoğu zaman Fransız öpücüğü ile karıştırılsa da aslında ikisi de birbirinden çok farklı. Ağız açık bir şekilde öpüştüğünüzde, dil isteğe bağlıdır. Genellikle dilin kullanılmadığı bu öpüşme şekli, partnerinize dilini kullanması için bir yol açacaktır.
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Seks terapistleri, bu tür öpücüklere partneriniz makyaj yaparken başlamayı öneriyor. Aynı zamanda, dili kullanmadan gerçekleşen kapalı ve açık öpüşmeler arasında uzun vadeli geçişler tavsiye ediliyor. İlişkide olduğu gibi öpüşürken de yavaş ve emin adımlarla ilerlemek oldukça önemli. Bu şekilde karşınızdakine, ‘senden çok hoşlanıyorum ve öpmek için can atıyorum’ mesajı verebilirsiniz.
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Platonik öpücük
Hepimiz yanaktan masum platonik öpücüklere aşinayız. Bilirsiniz, annenizin yüzünüzün kenarına kondurarak ruj lekesi bıraktığı veya sevgi dolu büyükannenizi selamladığınız türden… Açıkçası, bu tür öpüşmeler arkasında bir romantizm barındırmaz.
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Bununla birlikte, platonik öpücükler romantik ilişkilere doğru yol alabilir. Bu, elbette bakıldığında kötü bir şey değildir. Ancak, partneriniz size sık sık bu öpücüklerle geliyorsa, sizinle ilgilenmek istediğini gösteren bir jest olabilir. Yine de ilişkinizin romantik ve bu kadar masum olmasını istemiyorsanız, partnerinizin bu alışkanlığından kaçınmak için veda rutinlerinizi farklı tarzları deneyerek renklendirmeniz gerekebilir.
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Melek öpücüğü
Bu öpücük, partnerinizin gözlerine dudaklarınızla hafifçe dokunmak anlamına gelir. Yanaktan öpmek gibi, melek öpücüğü de ateşli ve platonik anlamların aksine, şefkatli ve sevgi dolu bir jest olan tatlı, nazik bir öpücüktür.
Kadınlar, özellikle bir melek öpücüğü almaktan çok hoşlanırlar. Bir kadına nazikçe ve sevgi dolu bir melek öpücüğü verdiğinizde, sevgiyle karşılandığını hisseder.
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Eskimo öpücüğü
Eskimo öpücüğü, diğer birçok öpücük türünden farklı olarak dudakları içermez. Batı kültüründe, bir Eskimo öpücüğü, burnunuzu başka birine sürtmek anlamına gelir. Küçükken ebeveyninizle bu tür bir öpücük alışverişinde bulunmuş olabilirsiniz, ancak her zaman masum anlamlar taşımayabilir. İster gözlerinin içine bakın ister gözlerinizi kapatın ve nefesini hissedin, bu öpücük samimiyetinizin açıkça bir ifadesidir.
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Aslında dokunmaktan çok koku ile ilgili olan öpücük, karşınızdakinin yüzünü burnunuzla koklama ve ovma içgüdüsünden doğar. Bunun nedeni, yanaklarımızda koku bezlerinin bulunmasıdır. Bu öpücük, romantik olmaktan çok sevecen olsa da geniş bir kalabalık içinde sevginizi ifade etmenin gizli bir yolu olabilir.
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Kelebek öpücüğü
Partnerinize, ilgi, çekicilik ve bağlılık düzeyi de dahil olmak üzere sadece öpüşme tarzıyla çok şey anlatabilirsiniz. Ve bu sadece birbirinizin dudaklarını kilitlemeyi tercih etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Kelebek öpücüğü gibi basit bir şeyden bazı önemli bilgileri deşifre edebilirsiniz. Kelebek öpücüğü güveni, hassasiyeti, yakın fiziksel ve duygusal yakınlığı gösterir.
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Eskimo öpücüğü gibi, bir kelebek öpücüğü de aslında dudakları içermez. Ve tıpkı bir melek öpücüğü gibi, bunda da göz teması oldukça önemlidir. Etkili bir kelebek öpücüğü için, kirpiklerinizi partnerinizinkilerle birleştirin veya kirpikleriniz birbirine geçene kadar yüzlerinizi ve kirpiklerinizi bir araya getirin.
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Sürpriz öpücükler
Partnerinizi beklemediği bir zamanda öpün; birlikte akşam yemeği hazırlarken, yemek masasının karşısında, arabaya bindikten hemen sonra veya dişlerinizi fırçalarken... Beklenmedik öpüşler, genellikle romantik ve şehvetli olarak düşünülür.
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Bu tür öpücüklerden "çalınmış" öpücükler olarak da söz ediliyor. Sürpriz bir öpücüğün romantik olabileceği doğru olsa da kesinlikle öpüşenin durumu doğru yorumlamasını gerektirir. Çünkü çoğu kadın, öpücük "çalmak" yerine izin istemenin daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.
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Alnından öpmek
Çoğu psikolog ve seks terapisti, alın öpücüklerinin şefkatli ve sevgi dolu olduğunu düşünüyor. Alın öpücüğü atipik bir durumdur, bu da onu daha unutulmaz kılıyor. Diğer bir kitle ise, bunun aslında hiç de tatlı bir jest olmadığına, öpüşen için daha fazla güç ve statü işareti olduğuna inanıyor.
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Ebeveynler bunu çocuklara, yaşlılar daha genç, daha küçük insanlara yapıyor. Ya da senin üzerinde bir üstünlüğüm var olarak da yorumlanabiliyor. Bu nedenle, alından öpücüklerin uzun vadede romantik ve ateşli bir ilişki içereceğine pek inanılmıyor.
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Isırarak öpüşme
Isırarak öpmek, elbette sadece vampirlere özgü bir eylem değildir. Seks terapistleri, ısırmanın öpüşürken heyecan verici olabileceğini söylüyor. Ancak, yavaş yavaş yaklaşmanız gerektiği konusunda da uyarıyor. İlk başlarda küçük ısırıklarla başlayın ve bunun partneriniz tarafından nasıl karşılandığına bir bakın. Eğer geri çekilirse, daha fazla üstelemekten kaçının. Ancak olumlu bir tepkiyle karşılaşıyorsanız, bu, partnerinizle bağ kurmanın eğlenceli bir yolu olabilir.
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Isırmak, kişinin tutkusunu ve saldırganlığını şakacı ve sınır tanımayan bir şekilde ifade etmenin bir yoludur. Bunun yanında, bencilliğin ilişkinizi mahvetmesine izin vermeyin, çünkü bu karşılıklı bir his olmalı ve korkutucu değil nazik bir yaklaşım sergilemelisiniz.
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Köprücük kemiğinden öpme
Partneriniz boynunuza yakınken, bir boyun öpücüğü ve köprücük kemiğinden öpmek farklı şeyler ifade edebilir. Boyun hassas bir bölgedir, öyleyse boynundan öpmek, birisinin gerçekten hızlı bir şekilde yakınlaşması ve daha sonra daha fazlası için beklenti oluşturması için iyi bir yoldur. Ayrıca boynunuzun kenarını uzatmak ve açığa çıkarmak da bir cazibe işaretidir.
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Boyun sadece hassas bir bölge değil, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla savunmasızlığın simgesidir, çünkü burası her zaman önemli olan şah damarınızın olduğu yerdir. Partneriniz sizi boynunuzdan öpüyorsa, baştan çıkarmaya, kışkırtmaya çalışıyor ve zayıf anınızı kolluyor demektir.
Öte yandan köprücük kemiği öpücüğü, samimiyeti ima eder ve açıkça erotik bir niyet göstergesidir.
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Başın üstünden öpmek
Başın üst kısmındaki bir öpücük tatlı bir jest olmakla birlikte, duruma göre değişkenlik gösterir. Baştan veya saçtan öpmek, şefkat ve koruyuculuk gösteren duygusal bir bağın işareti, besleyici ve samimi bir eylemdir. Bu, aslında ‘senin için buradayım’ demenin başka bir yoludur. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Yine de aynı öpücük, romantik bir ilişkide kırmızı bayrak olabilir. Çünkü bu öpüş aynı zamanda, koruyuculuk ve şehvet duygularını aynı anda içerir.
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Bununla birlikte, partneriniz başınızın üstüne sıklıkla öpücük konduruyorsa, vücut dilinde bu, sizi romantik bir partnerden çok küçük bir kardeş gibi düşünmeye başladığı anlamına da gelebilir.
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Omuzdan öpme
Öpüşme ve vücut dili uzmanlarına göre, partneriniz omzunuzu öpmek için eğilirse, bu iyi bir işarettir. Omuzda hissedilen bir öpücük hem duygusal hem de fiziksel yakınlığı ifade etmenin bir yoludur. Tek kelime etmeden, omuzdaki bir öpücük çok şey anlatır: ‘Senin için buradayım ve sana yakın olmak istiyorum'
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Diğer yandan, birini omzundan öpmek, ona bir öpücük atmak için geriye bakmak; çekingen bir tavırla ilişkinin sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunun açıkça belirtisidir.
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Tüm vücudu öpme
Çoğu öpücük türü, bir kişinin vücudunun belirli bir bölgesini hedeflemeyi gerektirse de yanak, boyun veya diğer bölgeler olsun, öpüşmenin vücudun sadece bir kısmıyla sınırlı olması gerekmez. İşte tam bu noktada, tüm vücudu öpme eylemi devreye giriyor. Partneriniz genel olarak sizi öpmeyi seviyorsa, ilişkiniz hakkında iyi şeyler düşünüyor demektir. Tüm vücudu öpmek, partnerinizin sizinle cinsel olarak ilgilendiğini ve sizi çok çekici bulduğunu gösterir.
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Bu öpücüğü başınızın üstünden veya alnından başlatabilir, yavaşça yüzünüze doğru hareket edebilir ve vücudunu nazikçe öpebilirsiniz. Peki bu tür bir öpüşmenin anlamı nedir? Partneriniz sizinle derinden yakın olmak istiyor ve cildinizin her santimini tanımak için zaman harcamaktan oldukça memnun!