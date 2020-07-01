Hangi Cilt Tipi Nasıl Temizlenmeli? Doğru Yüz Temizleme Tüyoları...

Yüz havlunuzu ve yastık kılıfınızı sık sık değiştirin. Telefonunuzu ve klavyenizi temiz tutun. Yüz temizliğini ne kadar iyi yapsanız da, yüzünüze temas eden şeyler temiz değilse temizlik bir işe yaramayacaktır.



Nemlendirici kullanın. Özellikle yağlı cildi olanlar cildinin yağlanacağından korkarak nemlendirici kullanmıyor. Ancak bu cildin daha fazla yağlanmasına neden oluyor. Gözenekleri tıkamayacak özellikte yağsız bir ürün tercih etmelisiniz.