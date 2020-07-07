Hangi Cilt Tipi Nasıl Güneş Kremi Kullanmalı?

Güneş kremleri sadece tatile gittiğimizde değil, günlük hayatımızda da düzenli olarak kullanmamız gereken ürünler. Güneş kremi kullanmak kadar önemli bir nokta daha var; doğru güneş kremini kullanmak! Bugün sizinle cilt tipinize göre nasıl güneş kremi seçmeniz gerektiğini paylaşacağız.
Bu bir ilandır.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Cilt tipine göre güneş kremi seçimine geçmeden önce, iyi bir güneş koruyucunun hangi özelliklere sahip olduğuna bir bakalım.
İyi bir güneş korucuyu hem UVA hem de UVB ‘ye karşı etkili olmalı,
Öte yandan açık tene sahip kişiler koyu tenlilere göre daha çok kızarırlar ve daha geç bronzlaşırlar. Bu nedenle açık ten rengine sahip kişilerin daha yüksek koruma faktörü içeren ürünleri tercih etmesi daha doğru olacaktır.
Bu, güneş koruyucularla ilgili en sık yapılan hataların başında geliyor; bronzlaşınca koruyucu kullanmayı bırakmak. Bronzlaşmak estetik açıdan daha çok tercih edilse de cildi daha sağlıklı yapmaz. Aksine bronzlaşırken güneşin zararlı etkilerine daha fazla maruz kalınır.