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GeriKişisel Bakım Hangi Cilt Tipi Nasıl Güneş Kremi Kullanmalı?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Hangi Cilt Tipi Nasıl Güneş Kremi Kullanmalı?
Kişisel Bakım

Hangi Cilt Tipi Nasıl Güneş Kremi Kullanmalı?

Güneş kremleri sadece tatile gittiğimizde değil, günlük hayatımızda da düzenli olarak kullanmamız gereken ürünler. Güneş kremi kullanmak kadar önemli bir nokta daha var; doğru güneş kremini kullanmak! Bugün sizinle cilt tipinize göre nasıl güneş kremi seçmeniz gerektiğini paylaşacağız.

Bu bir ilandır.

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Cilt tipine göre güneş kremi seçimine geçmeden önce, iyi bir güneş koruyucunun hangi özelliklere sahip olduğuna bir bakalım.

İyi bir güneş korucuyu hem UVA hem de UVB ‘ye karşı etkili olmalı,

Suya ve terlemeye karşı dayanıklı olmalı,

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Toksik maddeler içermemeli,

Cildi tahriş etmemeli,

Yeterli koruma faktörüne yani SPF'ye sahip olmalıdır.

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3Cilt tipine göre güneş kremi nasıl seçilir
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Cilt tipine göre güneş kremi nasıl seçilir?

Güneş koruyucu kremlerin cilt tipi esas alınarak seçilmesi çok önemlidir. Aksi halde korunmak için kullandığınız güneş kremi, cilt sorunları yaşamanıza neden olabilir.

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Kuru cilde sahip olanlar; yoğun kıvamlı güneş koruyucuları tercih etmelidir.

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Yağlı ve akneli cilt tipine sahip olanlar; yağlı olmayan, akışkan kıvamlı ürünleri kullanmalı.

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Karma cilt tipine sahip olanlar; su bazlı, yağlı olmayan orta kıvamlı güneş koruyucular tercih etmelidir.

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Öte yandan açık tene sahip kişiler koyu tenlilere göre daha çok kızarırlar ve daha geç bronzlaşırlar. Bu nedenle açık ten rengine sahip kişilerin daha yüksek koruma faktörü içeren ürünleri tercih etmesi daha doğru olacaktır.

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8Bronzlaşsanız bile koruyucuyu ihmal etmeyin
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Bronzlaşsanız bile koruyucuyu ihmal etmeyin

Bu, güneş koruyucularla ilgili en sık yapılan hataların başında geliyor; bronzlaşınca koruyucu kullanmayı bırakmak. Bronzlaşmak estetik açıdan daha çok tercih edilse de cildi daha sağlıklı yapmaz. Aksine bronzlaşırken güneşin zararlı etkilerine daha fazla maruz kalınır.

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Belirli bir süre güneş koruyucu kullandıktan ve bronzlaştıktan sonra cildin güneş ışınlarına alışması söz konusu değil. Güneş koruyucuları mutlaka devamlı kullanmak gerekir.

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Öte yandan güneşlendikten sonra cildinizi güneş sonrası losyonlar ile de rahatlatabilirsiniz.

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Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

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