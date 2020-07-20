Hangi Burç Yaz Aşkı Yaşayacak?

Venüs 7 Ağustos’a kadar İkizler burcunda! Bu tarihe kadar aşk ve ilişkiler konusunda en hareketli burçlar İkizler, Yay, Koç, Terazi, Aslan ve Kova burçları olacak. İlişkilerimizde sosyalleşmek, yeni maceralar arayışına girmek, tazelenmek ve birlikteliği daha çok yaşamak isteyeceğiz. İlgimiz hızlıca değişecek. Bir etkinliğe katılmak isterken başka bir etkinlik davetini de reddetmemek isteyeceğiz. Her yere yetişmek isterken biraz olsun dinlenmeyi de ihmal etmemeliyiz.