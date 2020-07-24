Hangi Burç Neden Ayrılır? Burçlara Göre Ayrılık Nedenleri!

Başak: Ne kadar 'mantık' burcu gibi görünse de Başak burçları çok duygusaldır. Cahilliğe ve özensizliğe asla gelemezler. Onu etkilemek için temiz, entellektüel ve dürüst olmanız gerekir. Sizinle istediği her konuyu konuşamaz, ilişkiye önem verdiğinizi hissetmez ise anında gider. Giderken de hafızasını siler. Umursamaz olur ve bir daha da geri dönmez.