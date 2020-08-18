Hangi Burç Nasıl Besleniyor? Burçlara Göre Beslenme
Hangi burç ne tür beslenmeye eğilimli? Yemek yemeyi en çok seven burç hangisi? Hangi burç nelere dikkat etmeli, işte tek tek burçlara göre beslenme önerileri...
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1
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Koç: Kolla Kafanı
Hafif yiyecekler yemesi gereken bir burç. Soğan, sarımsak ve pırasa gibi yiyecekleri pişirerek yemeliler.Baharatlı yiyecekleri bol tüketmeleri doğru değil. Kolay kolay hastalanmayan, sağlam bir burç olan Koçlar için en büyük risk 'kaza olasılığı' Özellikle kafa üstü düşmeye ve kafalarını çarpmaya eğilimli olan Koçlar, acelecilikleri yüzünden sık sık bir yerlerini incitiyor, kırıyor veya kesiyorlar. Ama her türlü egzersiz programını yürütebiliyorlar.
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Boğa: Ah Öğlen Yemekleri
Yemek yemeyi en çok seven, bu nedenle de kolayca kilo alabilen bir burç. Ancak gerçek bir Boğa'ya aldığı kilolar yakışıyor. Zaten Boğalar da 'akla uygun diyetleri' her zaman gerçekleştiremez. Boğaların formda kalmak için öğlen yemeklerini kısa tutması, ziyafet sofralarını andıran sofralardan ve her fırsatta önüne çıkan şu şaraplardan uzak durması gerekiyor! Aerobik, dans ve açık hava yürüyüşleri Boğa için ideal.
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İkizler: Rutin Olmasın da...
Bu burcun sağlıkla ilgili önemli bir problemi yok. Temel problemleri 'yüksek sinirsel enerjilerini yakmayı öğrenmek. Rutin egzersizlerden çabuk sıkılacakları için en iyi çözüm takım oyunları. Tenis, koşma, yürüyüş iyi gelen egzersizler gibi. Akciğerleri zayıf olan İkizler soğuk hava solumaktan kaçınmalı. Hafif yiyecekler tüketmeliler.
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Yengeç: Kaygı Bitirir
En hassas burçtur. Sistemlerini işler tutmak açısından düzenli ritmik egzersizlere ihtiyaç duyuyorlar. Yüzme ve dans hem fiziksel hem de psikolojik anlamda Yengeç'e iyi geliyor. Yengeçlerin belli bir diyet uygulaması zor, tek ilaçları ise kaygıdan uzak durmaları. Zaman zaman incir ve kekik yemeleri faydalı.
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Aslan: Aslansın Sen Aslan
Aslan, hep kendini zinde tutmalı, isteksizlik ve yorgunluğa teslim olmamalı! Zamanla kalple ilgili problemlerle karşılaşma riski olduğu için dikkatli bir diyet ve egzersiz programı izlemesi gerekiyor. Kilo problemleri ortaya çıktığında zengin sofraların yanından bile geçmemeliler.Sihirli yiyecekleri pilav.
6
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Başak: Lifli Beslen
Başaklar için en ideali açık hava yürüyüşleri ve bisiklet. Başaklar bağırsak problemlerine eğilimli, bu nedenle lifli gıdalar tüketmeliler. Hatta vejetaryenlik de iyi bir alternatif.Başak burcunun en zayıf noktası ise alerjik reaksiyonlar. Sık sık diyet değiştirmelerinde fayda var. Patates ve havuç Başakların yiyecekleri.
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Terazi: Tansiyon Belası
Terazi'nin en önemli ihtiyacı rahat edebilecekleri sosyal çevre ve hoş atmosfer.Ağır egzersizler yerine sürekli uygulayacakları düzenli egzersizlere yönelmeliler.Zengin yemekler ve ağır tatlılar yerine de hafif yemekleri tercih etmeleri gerekiyor.Tansiyon ve baş ağrıları sinirsel yapıya sahip Terazilerin başlıca problemleri. Terazilerin yiyeceği ise elma ve üzüm. Burçlara Göre Yemek Zevkleri İçin Tıklayınız!
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Akrep: Ölçülerin Keşfi
Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmaları gerekiyor. Akrepler kontrollü bir diyete ihtiyaç duyuyor. Tutkulu bir burç oldukları için pek çok şeye 'zafiyet' gösterebiliyorlar. Akreplerin en büyük problemleri ise bir türlü ölçülü davranmayı becerememeleri. Mekik, şınav gibi zorlu egzersizlerle kendi kendilerini disipline edebilirler. Yüzme bütün diğer su grubu burçları gibi Akrepler için de ideal sporlar arasında yer alıyor.
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Yay: Kuru Üzüm Mucizesi
Ağır egzersizlerden kaçınması gereken bu burca yaşam boyu ölçülü egzersiz yapmaları öneriliyor. Yaylar sporla ruhsal gerilimlerini de boşaltabilir. Kuru üzüm sayesinde pek çok hastalıktan uzak durabilirler. Kış aylarında tarçın, Yayları psikolojik açıdan rahatlatıyor.
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Oğlak: Dişler Ve Dizler
Oğlakların derdi kalsiyum. Bu yüzden dişleri, dizleri ve derileriyle ilgili problemlerle uğraşmak zorunda kalabiliyorlar. Yaz aylarında güneş ışınlarından tenlerini mutlaka korumalılar. Zaten hareketli bir burç olduğu için ağır egzersizlere ihtiyaç duymazlar. Oğlakların yapabilecekleri en iyi spor günde 5 kilometre yürümek. Oğlak burcunun sihirli yiyeceği ise çamfıstığı.
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Kova: Soğuk Duş
Kova, hafif diyetlere gerek duyan bir burçtur. Kış sporları Kovalar için ideal. Soğuk bölgelerde daha sağlık bulurlar. Her gün soğuk su banyosu yapabilirler. Bol bol turunçgil tüketmeleri gerekir.
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Balık: Rahat Bırakınız
Atmosferdeki değişimlerden en çok etkilenen burç.Bu yüzden Balıklar kendilerini nerede rahat hissediyorsa orada yaşamalı! Zaman zaman baş ağrısı nöbetleri ve mide problemlerinin pençesine düşen Balıkların hafif yiyecekler özellikle salatalar ve deniz ürünleriyle beslenmesi gerekiyor. Baş ağrılarının en iyi ilacı ise nane, limon.