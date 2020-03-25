Hamilelikte Koronavirüs: Merak Edilen Tüm Sorular ve Cevapları
“Erken doğum olur mu?”, “Virüs bebeğime geçer mi?”, “Emzirebilecek miyim?”... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, gebelerin de korkulu rüyası oldu. Hamilelerin COVID-19 enfeksiyonuna daha duyarlı olduklarını gösteren bir kanıt olmamasına rağmen, ciddi hastalıkların risklerini artırabileceği için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ali Gürsoy, koronavirüsün hamileler ve doğacak bebekler üzerindeki etkilerini anlattı.
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1
Koronavirüs her yerde: Gebeler ne yapsın?
Hamilelik, kadınları virüs kaynaklı enfeksiyonlara daha yatkın hale getiriyor ancak henüz COVID-19 enfeksiyonuna daha duyarlı olduklarını gösteren bir kanıt bulunmuyor. Yine de COVID-19 ve influenza gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarında gebelerin ciddi hastalık geliştirme riskleri artabiliyor.
2
Acil doğum gerekir mi?
COVID-19 virüsü gebelerde de grip benzeri bulgularla ortaya çıkar. Gebelerde koronavirüs enfeksiyonu bulguları diğer bireylerden farklı değil. Hastalık; ateş, öksürük, kas ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, ishal ve nefes darlığı gibi bulgular gösteriyor. Bu bulguların varlığında ve koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerle temas olmuşsa mutlaka hastaneye başvurmaları gerekiyor.
3
Annede COVID‐19 enfeksiyonu saptanması acil doğum yapılmasını gerektirecek bir durum değildir. Anne adayının ve bebeğin durumu değerlendirildikten sonra gebelik haftası da göz önüne alınarak her anne adayına özel bir takip ve tedavi şeması oluşturulur. Enfekte annelerin birkaçında erken doğum gerçekleşti, ancak bu durumun koronavirüs ile ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.
4
Bebeğe bulaşır mı?
Enfekte olmuş anneler “virüsün anne karnında ya da doğum esnasında bebeğe bulaşıp bulaşmayacağı” korkusunu yaşıyor. Kısıtlı veriler; virüsü taşıyan annelerden doğan bebeklerde bugüne kadar koronavirüs saptanmadığını gösteriyor. Doğum esnasında alınan kordon kanı, amniyon sıvısı ve bebeğin boğaz sürüntüsü örneklerinde COVID-19 virüsüne rastlanılmamış olması da sevindirici bir durum.
5
Sütten geçer mi?
Enfekte lohusaların sütlerinde ve kolostrumlarında virüse rastlanmadı ayrıca emzirme yoluyla bebeklere bulaşma riski de görülmedi. Virüsün anne sütünde taşındığına dair bir kanıt yok. Ancak, emzirme sırasında dikkatli olunması gerekir. Virüs, damlacık ve temas yoluyla bulaşabiliyor.
Anne emzirmeye başlamadan önce ellerini yıkamalı ve virüsün bebeğe olası geçişini önlemek amaçlı maske takarak tüm önlemleri almalı. Eğer pompa kullanımı planlanıyorsa pompa ve aparatları sterilize edilmeli. Daha sonra emzirmede olduğu gibi anne ellerini yıkadıktan sonra sağma işlemini gerçekleştirebilir.
6
İşte hamileler için altın kurallar
* El temizliğine dikkat edin. Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın, imkân yoksa alkol bazlı el antiseptiği kullanın.
* Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmanıza gerek yok, normal sabun yeterli.
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* Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas etmeyin.
* Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille örtün, yoksa; dirsek içinizi kullanın.
* Mümkün oldukça toplu alanlardan uzak durun ve misafir kabul etmeyin.
8
* Sağlık kuruluşlarında hastalarla temas etmemeye özen gösterin.
* Kalabalık yerlere gitmeyin, zorunda kalırsanız ağız ve burnunuzu kapatın, maske kullanın, sosyal mesafe kuralına uyun.