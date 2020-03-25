Hamilelikte Koronavirüs: Merak Edilen Tüm Sorular ve Cevapları

Sütten geçer mi? Enfekte lohusaların sütlerinde ve kolostrumlarında virüse rastlanmadı ayrıca emzirme yoluyla bebeklere bulaşma riski de görülmedi. Virüsün anne sütünde taşındığına dair bir kanıt yok. Ancak, emzirme sırasında dikkatli olunması gerekir. Virüs, damlacık ve temas yoluyla bulaşabiliyor.



Anne emzirmeye başlamadan önce ellerini yıkamalı ve virüsün bebeğe olası geçişini önlemek amaçlı maske takarak tüm önlemleri almalı. Eğer pompa kullanımı planlanıyorsa pompa ve aparatları sterilize edilmeli. Daha sonra emzirmede olduğu gibi anne ellerini yıkadıktan sonra sağma işlemini gerçekleştirebilir.