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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Hamilelikte Cinsellik Nasıl Olur?
Cinsellik

Hamilelikte Cinsellik Nasıl Olur?

Hamilelikte birçok çift, çocuğa ve gebeliğe zarar verir düşüncesiyle cinsellikten kaçınmaktadır. Peki bu doğru mu? Hamilelikte cinsellik nasıl olmalı? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi.

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Öncelikle kadınlar, hamilelikte mutlaka kadın hastalıkları ve doğum hekimince muayene olmalıdırlar. Sadece cinsellikle ilgili değil; herhangi bir riskli durum var ise, önceden tespit edilir. Bu sayede sağlıklı bir hamilelik geçirilir.

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Hamilelikteki cinsellikte; çocuğa zarar gelebileceğini düşünmek, genelde bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Buradaki yanlış bilgilenme rahimle vajinanın karıştırılmasıdır. Cinsel birleşme vajinada olurken, bebek rahimde gelişimine devam eder. Bu iki yapı arasında, rahim ağzı bir bariyer oluşturur. Bu da zararın oluşmasını engeller.

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Bazen cinsellikten kaçınan kadınlar için hamilelik; cinsellikten kaçınmak için bir kolaylık sağlayabilir. Eğer hamilelik öncesi cinsellik iyiyse burada sorun beklenmez.

4Hamilelikte cinsellik konusunda gerçekçi bilgiler şunlardır:
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Hamilelikte cinsellik konusunda gerçekçi bilgiler şunlardır:

Gebelikte salgılanan hormonlar cinsel isteği olumsuz etkilemez.

Kadın hastalıkları ve doğum hekimi; cinsel birleşmenin, hamileliğe olumsuz etki edecek bir sorun olduğunu söylemezse, hamilelik; cinselliğe olumsuz etki oluşturmaz.

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Gebelikte orgazm bebeğe zarar vermez.

Bazı kadınlarda hamileliğin ilk üç ayında; bulantı-kusma, yorgunluk ve memelerde hassasiyet nedenli istekte azalma olabilir. Ancak bu durum; 12. haftadan sonra geçmektedir.

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Hamileliğin ikinci üç ayında cinsel istekte artış olabilir.

Cinsellik, çiftin yakınlık duygularını güçlendirir.

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Çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimine zararı olmaz.

Tıbbi bir nedenle cinsel birleşme yasaklansa bile, cinsel yakınlık (öpüşme, sarılma) devam etmelidir.

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Yakın döneme kadar hamileliğin son bir ayında cinsellik önerilmezken, bugünlerde yapılan bilimsel araştırmalarda doğuma kadar cinselliğin olumsuz etkisi görülmemiştir.

Hamile kadında cinsel isteksizliğin nedenleri; istenmeyen bir gebelik olması, bebekle ilgili aşırı kaygılar, hamilelik öncesi eş çatışmaları olabilmektedir.

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Hamilelikte cinsel birleşme, her istenilen şekilde yapılabilmektedir. Ancak ilerleyen haftalarda daha kolay olması açısından, kadının yan yattığı veya kadının üstte olduğu pozisyonlar önerilmektedir.

Bazı erkekler hamilelikte; duydukları yanlış bilgiler nedeniyle endişelenerek, eşleriyle birlikte olmaktan kaçınırlar. Bu bilgiler, tamamen uydurma bilgilerdir.

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Hamilelikte cinsel sorunların en iyi çözümü eşlerin bu konuyu konuşmalarıdır. Cinsellikle ilgili konuşmak, sorunların üstesinden gelmenin en iyi yoludur.

Çiftin endişesi hala devam ediyorsa; kadına hastalıkları ve doğum hekimi, psikiyatri uzmanı veya klinik psikologdan yardım isteyebilirler.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

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