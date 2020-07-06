Hamilelikte Cinsellik Nasıl Olur?

Hamilelikte birçok çift, çocuğa ve gebeliğe zarar verir düşüncesiyle cinsellikten kaçınmaktadır. Peki bu doğru mu? Hamilelikte cinsellik nasıl olmalı? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi.
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1
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Öncelikle kadınlar, hamilelikte mutlaka kadın hastalıkları ve doğum hekimince muayene olmalıdırlar. Sadece cinsellikle ilgili değil; herhangi bir riskli durum var ise, önceden tespit edilir. Bu sayede sağlıklı bir hamilelik geçirilir.
2
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Hamilelikteki cinsellikte; çocuğa zarar gelebileceğini düşünmek, genelde bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Buradaki yanlış bilgilenme rahimle vajinanın karıştırılmasıdır. Cinsel birleşme vajinada olurken, bebek rahimde gelişimine devam eder. Bu iki yapı arasında, rahim ağzı bir bariyer oluşturur. Bu da zararın oluşmasını engeller.
3
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Bazen cinsellikten kaçınan kadınlar için hamilelik; cinsellikten kaçınmak için bir kolaylık sağlayabilir. Eğer hamilelik öncesi cinsellik iyiyse burada sorun beklenmez.
4
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Hamilelikte cinsellik konusunda gerçekçi bilgiler şunlardır:
Gebelikte salgılanan hormonlar cinsel isteği olumsuz etkilemez.
Kadın hastalıkları ve doğum hekimi; cinsel birleşmenin, hamileliğe olumsuz etki edecek bir sorun olduğunu söylemezse, hamilelik; cinselliğe olumsuz etki oluşturmaz.
5
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Gebelikte orgazm bebeğe zarar vermez.
Bazı kadınlarda hamileliğin ilk üç ayında; bulantı-kusma, yorgunluk ve memelerde hassasiyet nedenli istekte azalma olabilir. Ancak bu durum; 12. haftadan sonra geçmektedir.
6
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Hamileliğin ikinci üç ayında cinsel istekte artış olabilir.