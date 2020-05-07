‘Hamilelik Öncesi Detoks’ ile Anne Olmaya Hazırlanın

İdeal kilo ile hamile kalın Hamile kalmadan önce sağlıklı bir kiloya ulaşmanız gerekiyor. Çok zayıf ya da çok kilolu olmak çocuk sahibi olmak için engel olabiliyor. Hamileliğe bu şekilde başlayan kadınlarda hamilelik sürecinde yüksek tansiyon, diyabet, kalp rahatsızlıkları ve yorgunluk gibi birçok metabolik sorun daha sık yaşanıyor. Vücuda uygun düzenli yapılacak egzersizler ile metabolizmanızı güçlendirebilir ve ideal kiloya ulaşabilirsiniz.