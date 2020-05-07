‘Hamilelik Öncesi Detoks’ ile Anne Olmaya Hazırlanın
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kaldığımız bu dönemde, vücudunuzu hamilelik için hazırlamanız mümkün. ‘Hamilelik öncesi detoks’ ile kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı bir adım atabilirsiniz.
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Anne adaylarının hamilelik öncesi detoks ile hamileliğe nasıl hazırlanması gerektiğine dair önemli ipuçlarını Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy açıklıyor.
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Her kadın, biyolojik saati doğru zamanı gösterdiğinde, anne olmak ister. Yaşadığımız çevre, yaşam koşulları, çevresel toksinler, beslenme seçimleri, stres ya da genetik hastalıklar nedeniyle günümüzde çiftlerin çocuk sahibi olması gittikçe zorlaşıyor.
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Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada çocuk sahibi olmaya çalışan kadınların %10’u bu sorunla karşı karşıya kalıyor. Çiftlerin çocuk sahibi olma fikri ile birlikte vücutlarını hazırlamaya başlamaları, bu sorun için atılacak önemli bir adım oluyor. Hamilelik Öncesi Detoks olarak adlandırılan ve en az 90 gün süren bu hazırlık döneminde yapılacaklar listesi önemli konu başlıklarını içeriyor.
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İdeal kilo ile hamile kalın
Hamile kalmadan önce sağlıklı bir kiloya ulaşmanız gerekiyor. Çok zayıf ya da çok kilolu olmak çocuk sahibi olmak için engel olabiliyor. Hamileliğe bu şekilde başlayan kadınlarda hamilelik sürecinde yüksek tansiyon, diyabet, kalp rahatsızlıkları ve yorgunluk gibi birçok metabolik sorun daha sık yaşanıyor. Vücuda uygun düzenli yapılacak egzersizler ile metabolizmanızı güçlendirebilir ve ideal kiloya ulaşabilirsiniz.
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Sigara ve alkol kullanmayın
Vücudunuzu hamilelik için hazırlarken dışarıdan alacağınız her türlü zararlı maddeden de uzak kalmanız gerekiyor. Özellikle sigara ve alkolden uzak kalmanız, sigara içilen ortamlarda bile bulunmamanız bebeğinizin sağlığı için çok önemli. Yapılan klinik araştırmalarda sigara içilen ortamlarda dumana maruz kalan kadınların hamile kalamama oranının, diğerlerine göre çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.
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Çevresel toksinlere dikkat edin
Yaşadığımız dünya düzeninde sağlığımız ile ilgili olumsuz birçok etkene maruz kalıyoruz. Bu etkenler hormon bozucular olarak vücudumuza giriyor, hormonların dengesini altüst ederek başta üreme sağlığı olmak üzere tüm metabolizmayı ele geçiriyor. Kullandığımız şampuan, krem, sprey gibi kozmetik ve hijyen ürünlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor.
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Ayrıca evde kullandığımız temizlik ve çamaşır ürünlerinin de doğal içeriklere sahip olması hamilelik öncesi detoks için büyük önem taşıyor. Hayatınızdan çıkardığınız her toksin, hormonlarınızın düzelmesini sağlıyor. Lütfen satın aldığınız ürünlerin arkalarında bulunan içerikleri okuyun ve dikkate alın.