Hamilelik Döneminde Ayva Tüketmenin Faydaları Saymakla Bitmiyor
Sonbaharın gelmesi ile hasadına başlanılan hamilelik döneminde yenildiğinde doğacak olan çocuğun güzel olmasını sağladığına inanılan ayva, içerisinde barındırdığı vitamin, antioksidan, antianemik özelliği ile anne adaylarına faydası saymakla bitmiyor.
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Ayva hasadı başladı. Coğrafi özellikleri nedeni ile Türkiye'de birçok bölgede üretilen ve farklı ülkelere ihraç edilen ayvanın tadı kadar içerdiği vitamin, antioksidan, antianemik özellikleri dikkat çekiyor. Uzmanlar tarafından anne adaylarına tüketmeleri için önerilen ayva hamilelik döneminde tüketilen ayva, tok tutma, kiloyu dengede tutma, bulantıların hafiflemesini sağlama gibi birçok özelliğe sahip.
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A, B, C vitaminlerini de barındıran ayva doğum uzmanları tarafından anne adaylarına en çok önerilen meyveler arasında yerini alıyor. Hamilelik döneminde yenildiğinde doğacak olan çocuğun güzel olmasını sağladığına inanılan ayva, cildin korunmasını da sağlıyor. Ayvanın faydalarından bahseden Kadın Doğum Uzmanı Ertan İzgiç, ilginç bilgiler verdi.
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Ayva çok değerli bir gıda
Hamilelik döneminde vitamin içerikli besinler tercih edilmesi gerekiyor. Ülkemizde pek çok gıdaya ulaşabiliyoruz. İskandinav ülkeleri gibi meyve ve sebze bulmakta zorluk yaşanmıyor. Elimizin altında her türlü meyve bulunabiliyor. Ülkemizin coğrafi bir avantajı.
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Tabii ki kan takviyesi, gıda takviyeleri hamilelikte alınmak durumunda ama kesinlikle doğal gıdalara ağırlık verilmeli. Burada abartılı olmamak kaydıyla hamile kişi bitkisel gıdaları, kırmızı et, beyaz ete ağırlık vermeli. Bizim bulunduğumuz coğrafyada ayva çok yetişiyor ve ihraç da ediliyor.
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Ayva çok değerli bir gıda. Birçok vitamini barındırmakla beraber, antioksidan özelliği, antianemik özelliği de var. Özellikle lifli bir gıda olmasından dolayı tok tutucu özelliği de var. Bu yüzden çoğu diyetlerin de değişmez bir parçasıdır. Gebelikte de bu böyledir.
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Ayvanın glisemik indeksi çok düşüktür. Hem tok tutucu özelliği hem glisemik özelliğinin olmasıyla kesinlikle anne adaylarına önerilir. Özellikle kilo almaya meyilli anne adaylarında ayva daha da önemlidir. Bu mayhoşumsu tadıyla gebelik bulantılarında da ayvayı öneriyoruz. Bu belki de bu biraz mübalağa ama ayvanın cildi güzelleştirdiği, gençleştirdiğine dair yayınlar, bilimsel bilgiler var.
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Eskiler, ‘Hamilelikte ayva yersen çocuğun güzel olur, gamzeli olur' derler
Semt pazarlarındaki esnaf ise vatandaşlara ayvanın faydalarını sayarak satıyor. Ayva yiyenin çocuğunun güzel olduğuna inandıklarını ifade eden pazarcı esnafı ise vatandaşlara ayva yemelerini öneriyor. Eskiler, ‘Hamilelikte ayva yersen çocuğun güzel olur, gamzeli olur' derler.