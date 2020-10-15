Hamilelik Döneminde Ayva Tüketmenin Faydaları Saymakla Bitmiyor

Ayva çok değerli bir gıda. Birçok vitamini barındırmakla beraber, antioksidan özelliği, antianemik özelliği de var. Özellikle lifli bir gıda olmasından dolayı tok tutucu özelliği de var. Bu yüzden çoğu diyetlerin de değişmez bir parçasıdır. Gebelikte de bu böyledir.