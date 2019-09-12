Halle Berry'nin Spor ve Beslenme Sırları

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve esli güzellik kraliçesi Halle Berry, 53 yaşında olmasına rağmen 23 yaşında gibi görünüyor. Adeta gençlik iksiri içmiş gibi görünen Berry'nin sırrını açıklıyoruz!
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Hollywood'un en ünlü isimlerinden Halle Berry, başarılı kariyerinin yanı sıra genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle de adından sıkça söz ettiriyor.
Kaynak Fotoğraflar: DepoPhotos, Instagram
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Geçtiğimiz ağustosta 53 yaşına giren Berry, güzelliğini yoga ve meditasyona borçlu.
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Spor ve meditasyon sırasında çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Halle Berry, takipçilerine de ilham kaynağı oluyor. Oyuncu, “İyi bir sağlık ve wellness’ın gerçek güzellik olduğuna inanıyorum” diyor.
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"Fitness sadece koşmak, ağırlık kaldırmak ya da bir şeyleri yumruklamak anlamına gelmiyor" diyen Berry, antremanlarında sadece bedenini değil zihnini de eğitiyor.
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Sadece yoga ve meditasyonla değil, fitness ve ağırlık kaldırmayla da ilgileniyor. Antremanlarında bunlara da yer veriyor.
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Meditasyon yapmadan tek bir gün bile geçirmediğinin de altını çiziyor ve "Bana göre atletik ve fit olmak aynı zamanda esnemek ve nefes almakla ilgili. Her şey düşünce şeklinizi değiştirmekle başlıyor. Motive olmak zor ama çalışmanıza eğlence katarsanız her şey eğlenceli bir hal alıyor" diyor.
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Halle Berry, genç görünme sırrının kilit noktasını ise şöyle anlatıyor: "Genç görünmemin en büyük sırrı kemik suyu!"