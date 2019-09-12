Halle Berry'nin Spor ve Beslenme Sırları

Meditasyon yapmadan tek bir gün bile geçirmediğinin de altını çiziyor ve "Bana göre atletik ve fit olmak aynı zamanda esnemek ve nefes almakla ilgili. Her şey düşünce şeklinizi değiştirmekle başlıyor. Motive olmak zor ama çalışmanıza eğlence katarsanız her şey eğlenceli bir hal alıyor" diyor.