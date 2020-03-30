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GeriKültür Sanat Hala Okumayanlara: Hemen Başlamanız Gereken 9 Kitap
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Hala Okumayanlara: Hemen Başlamanız Gereken 9 Kitap
Kültür Sanat

Hala Okumayanlara: Hemen Başlamanız Gereken 9 Kitap

Evden çıkamadığımız şu günlerde yapılacak en keyif veren aktivitelerden biri de şüphesiz kitap okumak. Haberlerden, stresten uzaklaşmak, kafanızı dağıtmak istiyorsanız hemen yeni bir kitaba başlayın.

Bu bir ilandır.

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Eğer hangi kitaba başlayacağınıza karar veremiyorsanız işte size 9 harika kitap önerisi...

2Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü - Jose Saramago

Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü - Jose Saramago

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır.

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikayesi.

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3Son Av - Jean Christophe Grange

Son Av - Jean Christophe Grange

Kara ormanda son av başladı. Ardında hiçbir iz bırakmayan avcı kim?

Komiser Niemans, yardımcısı Ivana Bogdović'le Alsace bölgesinde işlenen vahşi bir cinayeti çözmeye gider. Kendi karanlık geçmişlerini de yanlarında götüren iki polis, Kara Orman'da saklanan bir sırrın peşine düşerler. Kızıl Nehirler'in başkahramanı Niemans'ın dönüşünü müjdeleyen Son Av, kökeni Nazi Almanyası'na kadar giden sürprizlerle dolu bir gerilim.

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4Hayvan Çiftliği - George Orwell

Hayvan Çiftliği - George Orwell

1940'lardaki 'reel sosyalizm'in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilir.

Kitabın başkişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirir. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olan domuzlar, kısa sürede önder bir takım oluşturur; ama devrimi de yine onlar yolundan saptırır...

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5Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Bilimkurgunun "iyi edebiyat" da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar Ray Bradbury. Yayımlandığı anda klasikleşen, distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzyıl başyapıtı...

Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. Montag'ın işi ise yasa dışı olanların en tehlikelisini yakmaktı: Kitapları.

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?

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6Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig

Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig

Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikayesidir.

Sıradan bir Pazar gününü at yarışlarında geçirirken, belki de ilk kez burjuva ahlakından saparak "suç" işler. Böylece yeniden "hissetmeye" başladığını, kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insan olduğunu fark eder. İçindeki haz dolu esrime, aynı günün akşamında onu gece aleminin son atıklarının arasına, "hayatın en dibindeki lağımlara" sürükleyecek, varış noktası ise ruhani bir uyanış olacaktır.

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7Momo - Michael Ende

Momo - Michael Ende

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.

Bir gün hayaletimsi topluluk "duman adamlar" ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo'dur.Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?

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8Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu

Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu

Genç ve yakışıklı bir gencin mazoşizmin acısıyla renklenmiş dünyası... Bu acıdan alınan haz, ölüme yaklaştıkça hissedilen doyum.

Yaşlı, göbekli bir holding patronunun cinsel tercihi nedeniyle varoşların kasketli orta yaşlı erkeklerinde aradığı yakınlık.

Üç kuşak boyunca sürüp gelen fahişeliğin kadının ruhunu paramparça edişi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu bu kitapta insan denen muhteşem ve bir o kadar da karmaşık varlığa ait sahici yaşam hikayeleri sunuyor.

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9Outliers - Çizginin Dışındakiler: Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur - Malcolm Gladwell

Outliers - Çizginin Dışındakiler: Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur? - Malcolm Gladwell

Başarılı insanlar hakkında anlatılan bir hikaye vardır; onların zeki ve hırslı oldukları söylenir. Outliers'te Malcolm Gladwell başarının gerçek hikayesinin bundan çok farklı olduğunu ve bazı insanların neden başarılı olduğunu anlamak için, bunların çevrelerine daha dikkatli bakmamız gerektiğini iddia ediyor. Mesela aileleri, doğum yerleri ve hatta doğum tarihleri... Başarının hikayesi başta göründüğünden daha karmaşık ve çok daha ilgi çekici...

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Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Amazon

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