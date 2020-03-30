Hala Okumayanlara: Hemen Başlamanız Gereken 9 Kitap

Outliers - Çizginin Dışındakiler: Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur? - Malcolm Gladwell Başarılı insanlar hakkında anlatılan bir hikaye vardır; onların zeki ve hırslı oldukları söylenir. Outliers'te Malcolm Gladwell başarının gerçek hikayesinin bundan çok farklı olduğunu ve bazı insanların neden başarılı olduğunu anlamak için, bunların çevrelerine daha dikkatli bakmamız gerektiğini iddia ediyor. Mesela aileleri, doğum yerleri ve hatta doğum tarihleri... Başarının hikayesi başta göründüğünden daha karmaşık ve çok daha ilgi çekici...