Hailey Bieber Gibi Nasıl Giyinilir? İşte Adım Adım Hailey Bieber Stili

Salaş büyük beden giysiler Hailey, aynı zamanda büyük beden giysiler giymesiyle ünlüdür ve bu ona anında havalı bir görünüm kazandırır. Siz de aynı anda hem şık görünmek hem de rahat hissetmek istiyorsanız, bunun için tek yapmanız gereken biraz büyük boy sweatshirt ve bisikletçi şortu, tozluk veya zincirli pantolon almak. Ayrıca bu kombinasyonu çok farklı şekillerde de kullanabilirsiniz.