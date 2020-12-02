Hailey Bieber Gibi Nasıl Giyinilir? İşte Adım Adım Hailey Bieber Stili
Hailey Baldwin Bieber, podyumların sevilen modellerinden biri olmasının yanında, son günlerde stili ile en çok takip edilen ünlüler arasında yer alıyor.
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Hailey Bieber, her zaman şık ve rahat kombinler sergilemeyi başarıyor. Ünlü model, spor şıklığının yanı sıra, kendine has sokak stiliyle de dikkat çekiyor.
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İster havalı bir eşofman ister seksi bir takım giysin, kesinlikle her haliyle takip edilmeyi hak ediyor. Öyleyse Hailey Bieber'dan moda ve öz güven konusunda bazı ipuçları alabiliriz. Hazırsanız başlıyoruz…
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Tek renkli ruh hali
Hailey, tamamen siyah, tamamen beyaz veya her ikisinin karışımını eşleştirmesiyle tanınır. Beyaz büyük boy bir gömleği tamamen beyaz patiklerle veya kalın spor ayakkabılarla kombinlemeyi deneyin. Bir de klasik bir siyah deri ceketle tamamladığınızda yenilenmiş hissedebilirsiniz.
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Altın rengi takılar
Hailey gibi giyinmeye gelince, akla gelen ilk şey altın mücevherlerdir. Bir çift kalın halka küpe, ince zincir kolyeler, altın bilezikler ve şık bir saat seçmeyi deneyin. Tarzınıza biraz cazibe katmak istiyorsanız, aynı parçaları elmas veya pırlanta takılarla da tamamlayabilirsiniz.
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Salaş büyük beden giysiler
Hailey, aynı zamanda büyük beden giysiler giymesiyle ünlüdür ve bu ona anında havalı bir görünüm kazandırır. Siz de aynı anda hem şık görünmek hem de rahat hissetmek istiyorsanız, bunun için tek yapmanız gereken biraz büyük boy sweatshirt ve bisikletçi şortu, tozluk veya zincirli pantolon almak. Ayrıca bu kombinasyonu çok farklı şekillerde de kullanabilirsiniz.
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Sofistike takım elbiseler
Özellikle takılmanız gereken önemli bir toplantı varsa, bu ciddi ve şık kombinle kendinizi tam anlamıyla ifade edebilirsiniz. Kalem eteği ve taytları bir kenara bırakın ve ekose bir pantolon giymeyi deneyin. Gri tonlarda tercih edebileceğiniz bu takımı dikkat çekici bir balıkçı yaka bluzla eşleştirin. Dikkat çekmekten pek hoşlanmıyorsanız, beyaz tonlarla nötr renkleri seçebilirsiniz. Görünümünüzü tamamlamak içinse, topuklu, beyaz stilettoları deneyin ve baş döndürmeye hazır olun!
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Siyah kışlık kombin
Tümüyle siyah bir kombinle hata yapmanız neredeyse imkansız. Gün içinde, siyah balıkçı yaka bir kazak, yüksek belli kot pantolon, altın detaylı siyah kemer ve bir çift postal kombinini kullanıyorsanız, Hailey tarzına çok yaklaşmışsınız demektir. Bir de gevşek bir saç topuzu ve en sevdiğiniz siyah çantanızı alın. İşte size Hailey Bieber!