Hailey Baldwin Bieber Güzelliğini Neye Borçlu?

Hailey Baldwin Bieber, sadece muhteşem stili ve Justin Bieber ile olan evliliği ile değil, her zaman korumayı başardığı doğal güzelliği ile de takibimizde.
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Ünlü modelin güzellik sırlarına yakından bakalım.
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Minimalist makyajların insanı
Hailey Baldwin'i aşırı bir makyajla gören oldu mu? Hiç sanmıyoruz. Davetlerde dahi doğal görüntüsünden ödün vermeyi sevmeyen model, "“Güzellik anlayışım; sağlıklı, temiz ve minimalist bir görünüm. Makyajda çok iyi olduğumu düşünmüyorum. Bu yüzden doğal ve zahmetsiz bir görünüm için hafif ürünler tercih ediyorum" diyor.
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Günlük makyajı 5 dakika
Günlük hayatında sıfır makyaj ya da doğal makyajlı bir yüz ile görmeye alışkın olduğumuz Hailey, "Makyajımı 5 dakikada tamamlarım" diyor. Günlük hayatında ihtiyacı olan bölgelere stick fondöten uyguluyor, concealer, allık, maskara, kaş jeli ve ruj uyguluyor. Eğer o gün kendini çok iyi hissediyorsa bunların hiçbirini kullanmıyor ve sadece ruj sürüp çıkıyor.
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Sanılanın aksine çoğu zaman makyaj yapmadığını, yüzüne hiçbir şey uygulamadan dışarı çıktığını söyleyen model şöyle anlatıyor: "Makyajsız gezmek konusunda her zaman rahat olmuşumdur. Bu aslında sizinle fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar varken biraz zor hale gelebiliyor; bu yüzden bazı günler maskarayı atlamıyorum. Ancak muhabirler tarafından çekilmiş fotoğraflarıma bakarsanız çoğunlukla güneş gözlüklü olduğumu görürsünüz. Her dışarı çıktığımda makyaj yapmak için sabrım yok!"
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Aşamalı cilt bakımına inanıyor
Hailey Baldwin'in cildi her zaman ışıl ışıl. Bunun sırrı ise sandığımızdan çok daha basitmiş. Hindistan cevizi yağı temelli bir yüz temizleme yağı ile cildini temizledikten sonra sırasıyla cilt serumu ve nemlendirici uyguluyor. Evde keyif yaptığı günlerde ise yüz maskesi ile cildini rahatlatıyor. Uzmanların söylediklerine de önem veren model, güneş koruyucusunu çantasından eksik etmiyor.
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PRP favorisi
Hailey Baldwin Bieber, güzellik konusunda yeni şeyler denemeyi çok sevdiğini söylüyor. Birçok uygulama denedikten sonra en sevdiğinin ise PRP olduğuna karar vermiş. Birkaç ayda bir cildine PRP yaptıran model, "Bu işlem bana cildime inanılmaz bir ışıltı ve pürüzsüzlük veriyor. Sanırım bunu sonsuza dek yaptırmaya devam edeceğim!" diyor.
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Genelde sağlıklı besleniyor
Hailey Baldwin'in kusursuz vücuduna hangimiz hayran değiliz ki? Genel anlamda sağlıklı beslenen Bieber, Sebze, balık, et ve meyve ağırlıklı bir beslenme programı uyguluyor. Kendini şımartmak istediği günlerde ise en sevdiği ikili cheeseburger ve patates kızartması.
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Sağlıklı beslenmenin yanı sıra Hailey, tam bir spor tutkunu. Çok küçük yaşlardan itibaren bale yapan model, düzenli olarak fizyoterapiye gidiyormuş ve masaj yaptırıyormuş. Egzersiz rutininde ise yoga, pilates ve barre egzersizlerine yer veriyor.