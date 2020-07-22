Hailey Baldwin Bieber Güzelliğini Neye Borçlu?

Günlük makyajı 5 dakika Günlük hayatında sıfır makyaj ya da doğal makyajlı bir yüz ile görmeye alışkın olduğumuz Hailey, "Makyajımı 5 dakikada tamamlarım" diyor. Günlük hayatında ihtiyacı olan bölgelere stick fondöten uyguluyor, concealer, allık, maskara, kaş jeli ve ruj uyguluyor. Eğer o gün kendini çok iyi hissediyorsa bunların hiçbirini kullanmıyor ve sadece ruj sürüp çıkıyor.