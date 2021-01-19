Hababam Sınıfı Serisi Filmleri - Hababam Sınıfı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı serisi ''Klasik'' ve ''Modern Seri'' olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kemal Sunal, Şener Şen ve Tarık Akan'ın başrolleri paylaştığı klasik serinin ilk filmi 1975 yılında gösterime girdi. Dünya Sinemasının En Komik 50 Filmi listesinde 12. sırada yer alan seri toplam 6 filmden oluşmaktadır Sinemaseverler için Hababam Sınıfı serisi filmlerini oyuncu kadrosu, vizyon tarihi ve konuları ile birlikte derledik.
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1
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Gelmiş geçmiş en çok izlenen filmlerden biri olan Hababam Sınıfı, Türk sinemasına birçok unutulmaz karakter kazandırdı. İnek Şaban, Güdük Necmi, Hafize Ana ve Mahmut Hoca bu karakterlerden sadece birkaçı. Serinin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez otururken yapımcılığını Nahit Ataman, Şenol Zencir ve Ferdi Eğilmez üstlendi. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserini sinemaya uyarlayan senaristler arasında Kemal Kenan Ergen, Umur Bugay ve Sadık Şendil yer alıyor.
2
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Hababam Sınıfı Serisi Filmleri ve İsimleri
Hababam Sınıfı
Hababam Sınıfı Tatilde
Hababam Sınıfı Güle Güle
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
Hababam Sınıfı Uyanıyor
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
3
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Hababam Sınıfı Serisi İzleme Sırası
Toplam 6 seriden oluşan klasik seri şu sırayla izlenmelidir:
Hababam Sınıfı
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
Hababam Sınıfı Uyanıyor
Hababam Sınıfı Tatilde
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
Hababam Sınıfı Güle Güle
Klasik serinin tüm filmlerinde oynayan iki oyuncu var. Bu isimlerden biri Sıtkı Akçatepe. Diğeri ise Hafize Ana rolüyle hafızalara kazanan Adile Naşit. Bunun dışında Münir Özkul, Ahmet Arıman, Feridun Şavlı ve Cem Gürdap serinin 5 filminde oynadı.
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Hababam Sınıfı Konusu
1- Hababam Sınıfı:
İnek Şaban ve Güdük Necmi başta olmak üzere haylazlıklarıyla tüm öğretmenleri canından bezdirmiştir. Mahmut Hoca'nın okula müdür olarak atanmasıyla Hababam Sınıfı eski günlerini mumla arayacaktır.
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2- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
Bütün öğrenciler sınıfta kalmış ve bu arada yaşları da bir hayli de ilerlemiştir. Ferit ise evlenip çocuk sahibi olmuştur. Çeşitli nedenlerden ötürü bebeğini okula getirir. Hafize Ana'nın ve sınıf arkadaşlarının yardımıyla bebeğe okulda bakar. Ta ki Mahmut Hoca'ya yakalanana kadar.
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3- Hababam Sınıfı Uyanıyor
Hababam sınıfına Ahmet adlı bir öğrenci gelir. Ahmet öğretmenlerine saygılı ve çalışkan bir öğrencidir. kendisine idol olarak Mahmut Hocayı alır. En büyük ideali onun gibi bir öğretmen olmaktır.
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4- Hababam Sınıfı Tatilde
Hababam sınıfının izci kampında yaşadığı birbirinden komik maceralar anlatılıyor.
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5- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
Perran Kutman'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı serinin 5. filminde sınıfa yeni gelen Bilo ve yaşadıkları anlatılıyor.
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6- Hababam Sınıfı Güle Güle
Serinin son filminde Hababam Sınıfına yeni bir edebiyat öğretmeni gelir. Öğrenciler ilk başta Mehmet Bülbül ile dalga geçse de zamanla yeni hocalarını benimserler. Hafize Ana'nın kızı Ayşegül ve 3 kız öğrenci daha Hababam sınıfında eğitim görmeye başlar.