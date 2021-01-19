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GeriKültür Sanat Hababam Sınıfı Serisi Filmleri - Hababam Sınıfı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Hababam Sınıfı Serisi Filmleri - Hababam Sınıfı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Hababam Sınıfı Serisi Filmleri - Hababam Sınıfı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı serisi ''Klasik'' ve ''Modern Seri'' olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kemal Sunal, Şener Şen ve Tarık Akan'ın başrolleri paylaştığı klasik serinin ilk filmi 1975 yılında gösterime girdi. Dünya Sinemasının En Komik 50 Filmi listesinde 12. sırada yer alan seri toplam 6 filmden oluşmaktadır Sinemaseverler için Hababam Sınıfı serisi filmlerini oyuncu kadrosu, vizyon tarihi ve konuları ile birlikte derledik.

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Gelmiş geçmiş en çok izlenen filmlerden biri olan Hababam Sınıfı, Türk sinemasına birçok unutulmaz karakter kazandırdı. İnek Şaban, Güdük Necmi, Hafize Ana ve Mahmut Hoca bu karakterlerden sadece birkaçı. Serinin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez otururken yapımcılığını Nahit Ataman, Şenol Zencir ve Ferdi Eğilmez üstlendi. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserini sinemaya uyarlayan senaristler arasında Kemal Kenan Ergen, Umur Bugay ve Sadık Şendil yer alıyor.

2Hababam Sınıfı Serisi Filmleri ve İsimleri
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Hababam Sınıfı Serisi Filmleri ve İsimleri

Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı Tatilde

Hababam Sınıfı Güle Güle

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

Hababam Sınıfı Uyanıyor

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

3Hababam Sınıfı Serisi İzleme Sırası
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Hababam Sınıfı Serisi İzleme Sırası

Toplam 6 seriden oluşan klasik seri şu sırayla izlenmelidir:

Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

Hababam Sınıfı Uyanıyor

Hababam Sınıfı Tatilde

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

Hababam Sınıfı Güle Güle

Klasik serinin tüm filmlerinde oynayan iki oyuncu var. Bu isimlerden biri Sıtkı Akçatepe. Diğeri ise Hafize Ana rolüyle hafızalara kazanan Adile Naşit. Bunun dışında Münir Özkul, Ahmet Arıman, Feridun Şavlı ve Cem Gürdap serinin 5 filminde oynadı.

4Hababam Sınıfı Konusu
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Hababam Sınıfı Konusu

1- Hababam Sınıfı:

İnek Şaban ve Güdük Necmi başta olmak üzere haylazlıklarıyla tüm öğretmenleri canından bezdirmiştir. Mahmut Hoca'nın okula müdür olarak atanmasıyla Hababam Sınıfı eski günlerini mumla arayacaktır.

52- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
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2- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

Bütün öğrenciler sınıfta kalmış ve bu arada yaşları da bir hayli de ilerlemiştir. Ferit ise evlenip çocuk sahibi olmuştur. Çeşitli nedenlerden ötürü bebeğini okula getirir. Hafize Ana'nın ve sınıf arkadaşlarının yardımıyla bebeğe okulda bakar. Ta ki Mahmut Hoca'ya yakalanana kadar.

63- Hababam Sınıfı Uyanıyor
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3- Hababam Sınıfı Uyanıyor

Hababam sınıfına Ahmet adlı bir öğrenci gelir. Ahmet öğretmenlerine saygılı ve çalışkan bir öğrencidir. kendisine idol olarak Mahmut Hocayı alır. En büyük ideali onun gibi bir öğretmen olmaktır.

74- Hababam Sınıfı Tatilde
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4- Hababam Sınıfı Tatilde

Hababam sınıfının izci kampında yaşadığı birbirinden komik maceralar anlatılıyor.

85- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
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5- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

Perran Kutman'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı serinin 5. filminde sınıfa yeni gelen Bilo ve yaşadıkları anlatılıyor.

96- Hababam Sınıfı Güle Güle
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6- Hababam Sınıfı Güle Güle

Serinin son filminde Hababam Sınıfına yeni bir edebiyat öğretmeni gelir. Öğrenciler ilk başta Mehmet Bülbül ile dalga geçse de zamanla yeni hocalarını benimserler. Hafize Ana'nın kızı Ayşegül ve 3 kız öğrenci daha Hababam sınıfında eğitim görmeye başlar.

10Hababam Sınıfı Vizyon Tarihi
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Hababam Sınıfı Vizyon Tarihi

Hababam Sınıfı - 1 Nisan 1975

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1 Ocak 1976

Hababam Sınıfı Uyanıyor - 3 Ocak 1977

Hababam Sınıfı Tatilde - 9 Mayıs 1977

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1 Şubat 1979

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1 Mayıs 1981

11Hababam Sınıfı Oyuncuları
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Hababam Sınıfı Oyuncuları

Kemal Sunal

Halit Akçatepe

Tarık Akan

İlyas Salman

Ayşen Gruda

Adile Naşit

Feridun Savlı

Cem Gürdap

Ahmet Arıman

Şener Şen

Sıtkı Akçatepe

Ertuğrul Bilda

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Akil Öztuna

Cengiz Nezir

Şevket Altuğ

Talat Dumanlı

Ergün Sözen

Hayri Karabey

Dinçer Çekmez

Bilge Zobu

Osman Cavcı

Yonca Evcimik

Mehmet Ali Erbil

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