Hababam Sınıfı Serisi Filmleri - Hababam Sınıfı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Gelmiş geçmiş en çok izlenen filmlerden biri olan Hababam Sınıfı, Türk sinemasına birçok unutulmaz karakter kazandırdı. İnek Şaban, Güdük Necmi, Hafize Ana ve Mahmut Hoca bu karakterlerden sadece birkaçı. Serinin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez otururken yapımcılığını Nahit Ataman, Şenol Zencir ve Ferdi Eğilmez üstlendi. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserini sinemaya uyarlayan senaristler arasında Kemal Kenan Ergen, Umur Bugay ve Sadık Şendil yer alıyor.