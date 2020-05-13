Güzellik Uykusuna Dalmanın 20 Yolu

13- Haftanın her günü aynı saatte yatmaya ve uyanmaya çalışın. Düzenli bir uyku uyanıklık döngüsü oluşturun.



14- Uykudan en az 4 saat önce kafein, çikolata ve nikotin gibi uyarıcılardan uzak durun.



15- Alkol başlangıçta uykulu hissetmenize neden olabilir, ancak gecenin ilerleyen saatlerinde dinlenmenizi engeller.



16- Gün içerisinde fiziksel olarak aktif olmak, geceleri daha hızlı dalmanızı, derin ve dinlendirici uyumanızı sağlar.