Güzellik Uykusuna Dalmanın 20 Yolu

Sağlıklı, genç ve güzel kalmanın sırrı iyi bir uyku çekmek. Ancak karantina günlerinde, uyku saati bozuklukları, uykuya dalamama veya çok uzun saatler uyumak gibi vücudumuzun alışkın olmadığı durumlar bizi içten içe depresif hale getirmeye başladı.
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Eğer siz de uyku saati bozuklukları, uykuya dalamama veya çok uzun saatler uyumak gibi vücudumuzun alışkın olmadığı durumları yaşıyorsanız Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa’ya kulak verin...
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1- Yatağı sadece uyku için kullanın ve yatak dışında uyumayın.
2- Yatmadan birkaç saat öncesine kadar ağır fiziksel aktivite gerektiren işler&spor yapmayın.
3- Yatağa ne kadar yorgun girerseniz uykuya dalmanız o kadar zorlaşıyor.
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4- İnsanların uyku düzenini bozan en önemli faktör 24 saat internet erişimi.
6- Her 18 ayda bir yastık değiştirmeyi, her 6 ayda bir yastığınızı yıkamayı unutmayın.
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7- Yastık koruyucuları iyi bir bariyer olabilir, ancak yastıklarda hala küf ve toz akarları gibi birçok alerji tetikleyici bulunur.
8- Yastığınız başınızı ve boynunuzu tutmalı ve omurganızın üst kısmını desteklemelidir. Ne yaparsanız yapın, yastığınızı omuzlarınızın altına koymayın.
9- Çevresel koşullar sizi rahatsız ediyor olabilir, göz bandı, kulak tıkacı kullanın.
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10- Her 7 yılda bir yatağınızı değiştirin.
11- Bel ağrısı olan insanlara ortopedik yatakları öneriyoruz. Son zamanlardaki araştırmalar, sert şilteler kullananların en zayıf uykuya sahip olabileceğini göstermiştir.
12- Yatak odanıza koyabileceğiniz Paşa Kılıcı bitkisi, tam bir oksijen makinesidir, gece boyuna karbondioksit depolayıp oksijen açığa çıkarır.
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13- Haftanın her günü aynı saatte yatmaya ve uyanmaya çalışın. Düzenli bir uyku uyanıklık döngüsü oluşturun.
14- Uykudan en az 4 saat önce kafein, çikolata ve nikotin gibi uyarıcılardan uzak durun.
15- Alkol başlangıçta uykulu hissetmenize neden olabilir, ancak gecenin ilerleyen saatlerinde dinlenmenizi engeller.
16- Gün içerisinde fiziksel olarak aktif olmak, geceleri daha hızlı dalmanızı, derin ve dinlendirici uyumanızı sağlar.
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17- Mavi tweaklite (mavi ışık) uyku problemleri çözmekte etkilidir.
18- Omurganıza ait germeler yapabilirsiniz.
19- Farklı akupunktur noktalarına uygulama yapabilirsiniz. Eller, yüz ve bütün vücutta bulunan bu noktalar ile uykuya özel çalışmalar yapılabilir. Bu bölgelere günün belirli saatlerinde vereceğiniz 40 ila 60 saniyelik uyarılar bir müddet sonra hormonun düzenlenmesinde etkili olacaktır.
20- Okul çağındaki çocuklar (6-13y) 9-11 saat, gençler (14-17y) 8-10 saat, daha genç yetişkinler (18-25y), yetişkinler (26-64y) 7-9 saat, daha yaşlı yetişkinlerin (65+) uyku süresi 7-8 saat olarak belirlemiştir.