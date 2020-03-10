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GeriGüzellik Reçeteleri Güzel Bir Cilt İçin Kullanabileceğiniz 7 Doğal Sabun
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Güzel Bir Cilt İçin Kullanabileceğiniz 7 Doğal Sabun
Güzellik Reçeteleri

Güzel Bir Cilt İçin Kullanabileceğiniz 7 Doğal Sabun

Günlük hayatımızdaki birçok bitki, cildimizi güzelleştirecek binlerce vitamin ve minareli içeriğinde barındırır. Eğer siz de cildinizde ilgili bir takım sorunlar yaşıyorsanız doğal içeriğe sahip sabunları deneyebilirsiniz.

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1İşte sizin için derlediğimiz doğal sabunlar ve faydaları...

İşte sizin için derlediğimiz doğal sabunlar ve faydaları...

21- Tarçın sabunu

1- Tarçın sabunu

Cildi pürüzsüzleştirmede oldukça etkili olan tarçın sabunu, cilde parlaklık verir, nemlendirir ve yağ dengesinin korunmasında yardımcı olur. Ayrıca kaşıntıyı azaltma özelliğine de sahiptir.

32- Papatya sabunu

2- Papatya sabunu

Papatya sabunu, Kleopatra’nın güzellik sırrı olarak bilinir. Papatya sabunu özellikle yağlı cilt tipine sahip kişiler için önerilmektedir. Cilde tonik etkisi sağlar. Düzenli bir şekilde kullanıldığında ise cildi sıkılaştırır ve tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlar.

43- Kara üzüm sabunu

3- Kara üzüm sabunu

Kuru üzüm sabunu etkili bir cilt sıkılaştırıcısıdır. Aynı zamanda leke azaltma özelliği sayesinde cildinize pürüzsüz bir görünüm sağlayabilirsiniz.

54- Defne sabunu

4- Defne sabunu

Defne yağının anti bakteriyel özelliğe sahip olması, cilt için oldukça faydalıdır. Özellikle akne tedavisinde kullanılır. Ayrıca hassas bir cilde sahipseniz bu sabunu kullanarak ciltte oluşan tahrişleri en aza indirebilirsiniz.

65- Katran sabunu

5- Katran sabunu

Sivilce, iltihaplı yara, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu sabunla yüzünüze yıkayarak cildinizi derinlemesine temizleyebilir ve cildinizin nefes almasını sağlayabilirsiniz.

76- Kayısı sabunu

6- Kayısı sabunu

Kayısının içeriğinde C vitamini sayesinde ciltteki kırışıklıkların azalmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca kuru ciltlerin nemlendirilmesinde ve güneş lekelerinin tedavisinde kullanılır.

87- Vanilya sabunu

7- Vanilya sabunu

Vanilya sabunu, cildi parlatır ve yumuşatır. Antiseptik özelliği sayesinde mikropları yok etme özelliğine sahiptir. Bütün cilt tiplerine uygundur.

Fotoğraflar: iStock

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