Güzel Bir Cilt İçin Kullanabileceğiniz 7 Doğal Sabun
Günlük hayatımızdaki birçok bitki, cildimizi güzelleştirecek binlerce vitamin ve minareli içeriğinde barındırır. Eğer siz de cildinizde ilgili bir takım sorunlar yaşıyorsanız doğal içeriğe sahip sabunları deneyebilirsiniz.
2- Papatya sabunu
Papatya sabunu, Kleopatra’nın güzellik sırrı olarak bilinir. Papatya sabunu özellikle yağlı cilt tipine sahip kişiler için önerilmektedir. Cilde tonik etkisi sağlar. Düzenli bir şekilde kullanıldığında ise cildi sıkılaştırır ve tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlar.
4- Defne sabunu
Defne yağının anti bakteriyel özelliğe sahip olması, cilt için oldukça faydalıdır. Özellikle akne tedavisinde kullanılır. Ayrıca hassas bir cilde sahipseniz bu sabunu kullanarak ciltte oluşan tahrişleri en aza indirebilirsiniz.
6- Kayısı sabunu
Kayısının içeriğinde C vitamini sayesinde ciltteki kırışıklıkların azalmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca kuru ciltlerin nemlendirilmesinde ve güneş lekelerinin tedavisinde kullanılır.
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