Gut Hastalığı Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Gut Hastalığında Beslenme

Tedavisi Gut hastalığının tedavi edilebilmesi için öncelikle neden ortaya çıktığının bilinmesi gerekiyor. Bu noktada eğer vücutta üretilen ürik asidin böbrekler tarafından yeterince atılamaması yatıyorsa öncelikle yapılacak kan testi ile ürik asit miktarı tespit edilmeli. Ardından ise eklemlerdeki sorunların çözümü için film çekilmesi ve sıvı alınması gerekebiliyor.



Gut hastalığı eğer zamanında tespit edilip müdahale edilmezse çok ciddi sorunları da beraberinde getirebiliyor, kişinin hareket etmesini engelleyebiliyor. Bunu önlemek için kandaki ürik asit düzeyini düşürücü tedavi ve atakların tekrarının önlenmesi için özel iltihap giderici tedavi uygulanıyor.