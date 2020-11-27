Günlük Bakım Önerileri: Güzel Cildin Yolu Bu Adımlardan Geçiyor

Limonlu su ile nemlendirin Elbette herkes bol su içmenin mükemmel bir cilde giden açık bir yol olduğunu bilir. Su içmek, gün içinde cildimizin ihtiyacı olan hidrasyonu almamızı sağlar. Buna ek olarak bir bardak limonlu su içtiğimizde ise iki kez hidrasyon sağlar ve günlük C vitamini seviyenizi güçlü bir şekilde artırır. C vitamini, yutulduğunda cildinizin güneş hasarıyla savaşmasına yardımcı olur, yaraların uygun şekilde iyileşmesi için gereklidir ve vücudunuzun cilt geliştiren kolajen üretiminde gerekli bir bileşendir.