Günlük Bakım Önerileri: Güzel Cildin Yolu Bu Adımlardan Geçiyor
Parlak bir cilde sahip olmak için her gün bir sürü bakım ürünleri deniyor, yine de tam olarak istediğimiz görünüme ulaşamıyor olabilirsiniz. Peki harika bir cilde sahip insanlar her gün ne yapar? Hayallerinizdeki ışıltılı cilde ulaşmak için hangi alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekir hiç düşündünüz mü? Gelin, anlatıyoruz…
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1
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Makyajınızı temizleyin
Elbette yoğun bir iş gününden sonra eve gelir gelmez yatağa yatıp dinlenmek cazip geliyor olabilir. Ancak makyajınızı temizlemek için fazladan birkaç dakika ayırmak güzel bir cilt için olması gerekenlerin başında gelir.
2
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Gece boyunca cildinizde kalan makyaj, özellikle ağır yağ bazlı fondötenler ve astarlar, kolayca sivilceye yol açabilen tıkanmış gözeneklere neden olur. Yüzünüzü gece düzgün bir şekilde temizlemediğinizde çevreden gelen serbest radikaller ciltte kalır.
3
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Bu radikaller zamanla kolajen bozulmasına ve sonuç olarak ince çizgilerin ve erken yaşlanmış cildin gelişmesine neden olur. Ayrıca, göz makyajı gece boyunca bırakıldığında, arpacıklara veya diğer göz enfeksiyonlarına neden olan bakterileri barındıran saç köklerinin tıkanmasına neden olabilir.
4
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Doğru ürünleri kullanın
Mükemmel ciltler için cilt bakım ürünlerini kullanmak, bir servet harcamak veya bir ton ürün kullanmakla ilgili değildir. Önemli olan, cildinizin neye ihtiyacı olduğunu bilmek ve uygun ürünleri satın almaktır.
5
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Günlük rutininizde iyi bir C vitamini (en az yüzde 10 askorbik asit içeren) ve gece için bir glikolik asit veya retinol gibi tedavi edici özellikleri olan ürünler tercih edebilirsiniz. Sivilce, renk değişikliği, ince çizgiler ve kırışıklıklarda bir iyileşme görmek sekiz haftayı bulabilir, bu nedenle biraz sabır da rutininizin ayrılmaz bir parçası olmalı.
6
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Limonlu su ile nemlendirin
Elbette herkes bol su içmenin mükemmel bir cilde giden açık bir yol olduğunu bilir. Su içmek, gün içinde cildimizin ihtiyacı olan hidrasyonu almamızı sağlar. Buna ek olarak bir bardak limonlu su içtiğimizde ise iki kez hidrasyon sağlar ve günlük C vitamini seviyenizi güçlü bir şekilde artırır. C vitamini, yutulduğunda cildinizin güneş hasarıyla savaşmasına yardımcı olur, yaraların uygun şekilde iyileşmesi için gereklidir ve vücudunuzun cilt geliştiren kolajen üretiminde gerekli bir bileşendir.
7
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Alkol ve sigaradan kaçının
Yıllarca aşırı alkol tüketimi, fark edilmesi oldukça kolay bazı kötü cilt sorunları da dahil olmak üzere gerçek sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalıcı yüz kızarıklığı, kızarma, hiperpigmentasyon ve ciltte sararma, vücuttaki alkol hastalığının ayırt edici özellikleridir.
8
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Her yıl yaklaşık altı milyon ölümden sorumlu olan sigara içmenin sağlığınız için korkunç olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Kanser, diyabet, amfizem ve tüberküloz riski, o paketi bırakmanıza yetmiyorsa, bu sigaraların cildinizi tamamen tahrip etme olasılığı üzerine düşünmek isteyebilirsiniz.
9
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İyi bir uyku
Buna güzellik uykusu demelerinin elbette iyi bir nedeni var. Uyku eksikliği şişkinliğe ve koyu göz altı halkalarına, kuruluğa ve hızlandırılmış yaşlanma belirtileriyle birlikte abartılı bir kırışıklık görünümüne yol açar. Kötü uyku alışkanlıkları strese neden olan kortizol üretimini tetikleyebilir ve bu da akne, egzama ve hatta sedef hastalığına yol açabilir.
10
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Güneşten uzak durun
Güneşin kırışıklıklarınızı ne denli etkilediğini biliyor musunuz? Yaklaşık 300 açık ten rengine sahip kadın üzerinde yapılan bilimsel bir çalışma, yalnızca kırışıklıklar değil, aynı zamanda cildin elastikiyet, doku ve pigmentasyon kaybı da dahil olmak üzere, yaşlanmanın gözle görülür belirtilerinin yüzde 80'inden güneşin UV ışınlarını sorumlu tutuyor.
11
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Egzersiz yapmak
Egzersiz, Alzheimer hastalığını önleyebilir, depresyonu hafifletebilir, hastalıklardan kurtulmaya yardımcı olabilir ve yağ hücrelerimizi küçültebilir. Hepsi bu kadar da değil, egzersiz cildinizin daha iyi görünmesini de sağlayabilir.
12
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Kardiyovasküler egzersiz aynı zamanda cilde giden kan akışını hızlandırır ve cildin geliştiği oksijen ve besin maddelerini gittikçe daha fazla sağlar. Ancak, terlemeden sonra çatlakları veya tahrişi önlemek için yüzünüzü mümkün olan en kısa sürede nazikçe yıkamanız gerekir.