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Geriİyi Yaşam Güneşten Doğru Faydalanın! İşte İpuçları...
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Güneşten Doğru Faydalanın! İşte İpuçları...
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Güneşten Doğru Faydalanın! İşte İpuçları...

Güneşin kendini fazlasıyla hissettirdiği yaz günlerinde, en önemli şeylerden biri güneşten doğru faydalanmak. Peki güneşten doğru faydalanmak ne demek?

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Yaz aylarında güneş yüzünü gizlemezken, hepimiz ister istemez bir şekilde güneşe maruz kalıyoruz. Güneş, özellikle D vitamini için insan sağlığında çok önemli bir yere sahip. Ancak fazla maruz kalma durumunda pek çok sorun meydana gelebiliyor.

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Özellikle yaz aylarında 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaya özen gösterin. Çıkmak durumunda kalıyorsanız da güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin.

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Güneşin başta D vitamini sentezi ve psikoloji üzerinde pek çok olumlu yanı var. Tüm bu olumlu yanların yanı sıra güneşin zararları da olabiliyor. Güneşe çok uzun süre maruz kalmak cilt yaşlanmasına sebep olurken cilt kanserine de davetiye çıkarıyor. Çocukluk çağından itibaren ciddi şekilde güneşe maruz kalan kişilerde bu riskler daha da artıyor.

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Uzun yıllar boyunca, uzun saatler güneşe maruz kalmış kişilerde deri kanseri riski çok yüksek. Bu kişiler kanser ile karşı karşıya kalmasa bile cilt lekeler, damarlanmada artış, kuruluk ve cilt yaşlanması yaşıyorlar.

5Güneş lekeleri geçirmez
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Güneş lekeleri geçirmez!

Birçok insanın yaptığı ortak bir hata var; tendeki leke ve hasarların güneşlenince kaybolacağını düşünmek. Eğer cildinizi önemsiyorsanız bronzlaşmak için uzun saatler güneşin altında kalmamalısınız. Bronzlaşmak için güneşe ciddi saatler maruz kalmak, ağır cilt hasarlarına sebep oluyor.

6Güneş sonrası duş almayın
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Güneş sonrası duş almayın

Ruh halini olumlu yönde etkileyen güneşin en önemli faydalarından biri de D vitamini sentezine yardımcı olması. D vitamini sentezi için güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde koruyucu krem kullanmadan 10-20 dakika güneşlenebilirsiniz. Ancak daha fazla değil. Aksi halde güneş olumlu etkilerden bir anda zararlıya dönebilir. Ciltte D vitamini sentezi hemen başlamadığı için güneşlenildikten sonra en az 1-2 saat duş alınmamaya özen gösterin.

7Peki güneşten doğru faydalanmanın yolları nelerdir
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Peki güneşten doğru faydalanmanın yolları nelerdir?

Bronzlaşmak için güneşlenmeyin.

D vitamini için güneşlenme haricinde güneş koruyucu krem kullanmadan güneşe çıkmayın. Güneş koruyucu kullanmayı alışkanlık haline getirin ve sadece yazlık yerde değil günlük hayatınızda da sürün.

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Güneşe çıkarken koruyucu kremin yanı sıra şapka ve gözlük de kullanın.

Şemsiye altında otururken güneş koruyucuyu ihmal etmeyin. Şemsiyeler her zaman tam koruma sağlamaz. Kum ve çakıllardan güneş yansıması olabilir.

Eğer çocukluğunuzdan itibaren güneşe çok fazla maruz kaldıysanız artık daha hassas olma zamanı.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels

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