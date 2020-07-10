Güneşten Doğru Faydalanın! İşte İpuçları...

Güneşin başta D vitamini sentezi ve psikoloji üzerinde pek çok olumlu yanı var. Tüm bu olumlu yanların yanı sıra güneşin zararları da olabiliyor. Güneşe çok uzun süre maruz kalmak cilt yaşlanmasına sebep olurken cilt kanserine de davetiye çıkarıyor. Çocukluk çağından itibaren ciddi şekilde güneşe maruz kalan kişilerde bu riskler daha da artıyor.