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GeriGüzellik Reçeteleri Güneş Teninde Güzel: Sağlıklı Bronzlaşmak İçin Öneriler
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Güneş Teninde Güzel: Sağlıklı Bronzlaşmak İçin Öneriler
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Güneş Teninde Güzel: Sağlıklı Bronzlaşmak İçin Öneriler

Yaz mevsimiyle beraber bronz bir ten, ışıldayan bir cilt herkesin hayali. Fakat birçoğumuz bronzlaşmak için plajlarda, güneş kremi olmadan sere serpe uzanıp cilt hastalıklarına davetiye çıkartıyoruz.

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1
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Peki güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bronzlaşmak için neler yapmalıyız?

2
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Tatilde, güneşlenirken güneş ışınlarının çok dik geldiği saat 11.00- 15.00 arası güneşe çıkmayın.

3
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Açık renk ve ince kıyafetler giyin.

Güneş altındayken şapka takın ve güneş gözlüğü kullanın.

4
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Güneş koruyucu olarak 50 faktör ya da daha üstünde koruma sağlayan güneş kremi seçin.

5
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Gün içinde havuza ya da denize girip çıktıkça güneş koruyucuyu tazeleyin.

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Güneş ışınlarının çok dik geldiği omuz başları, sırt, göğüs, yüz gibi bölgelere daha çok krem sürün ve dikkat edin.

7
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Kozmetik mağazalarından ya da alışveriş merkezlerinden öneriyle güneş koruyucu almak yerine dermatoloğun yönlendirdiği eczane ürünlerini almayı tercih edin.

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Kokusuz, parfümsüz ve 50 ya da daha fazla koruma faktörlü ürünleri kullanın.

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Çoğumuz renkli kokulu parfümlü ürünleri tercih ediyoruz ancak renksiz, kokusuz beyaz ürünler vücutta alerjik reaksiyonlara ve istenmeyen sonuçlara yol açmayacaktır.

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Hassas ya da alerjik bir cildiniz varsa tatile çıkmadan önce dermatoloğa başvurup gerekli tavsiyeleri almak doğru olacaktır.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage

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