Güneş Teninde Güzel: Sağlıklı Bronzlaşmak İçin Öneriler

Peki güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bronzlaşmak için neler yapmalıyız?Tatilde, güneşlenirken güneş ışınlarının çok dik geldiği saat 11.00- 15.00 arası güneşe çıkmayın.Açık renk ve ince kıyafetler giyin.Güneş altındayken şapka takın ve güneş gözlüğü kullanın.Güneş koruyucu olarak 50 faktör ya da daha üstünde koruma sağlayan güneş kremi seçin.Gün içinde havuza ya da denize girip çıktıkça güneş koruyucuyu tazeleyin.Güneş ışınlarının çok dik geldiği omuz başları, sırt, göğüs, yüz gibi bölgelere daha çok krem sürün ve dikkat edin.Kozmetik mağazalarından ya da alışveriş merkezlerinden öneriyle güneş koruyucu almak yerine dermatoloğun yönlendirdiği eczane ürünlerini almayı tercih edin.Kokusuz, parfümsüz ve 50 ya da daha fazla koruma faktörlü ürünleri kullanın.Çoğumuz renkli kokulu parfümlü ürünleri tercih ediyoruz ancak renksiz, kokusuz beyaz ürünler vücutta alerjik reaksiyonlara ve istenmeyen sonuçlara yol açmayacaktır.Hassas ya da alerjik bir cildiniz varsa tatile çıkmadan önce dermatoloğa başvurup gerekli tavsiyeleri almak doğru olacaktır.Kaynak Fotoğraflar: Ingimage