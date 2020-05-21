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Güneş İkizler Burcuna Geçti! Burcunuza Göre İletişimin Gücü Sizi Hangi Alanda Parlatacak?

Güneş bir ay boyunca İkizler burcunda seyredecek. İkizler; konuşmak, iletişim, arabuluculuk ve kısa seyahatleri gösterir. Güneş, bir ay boyunca bu konularda parlarken bizler de hayatlarımızda belli alanlara bu konularda odaklanacağız. Örneğin kimimiz para kazançları için iletişime geçecek, kimimiz eğitim kariyeri için Güneş’ini parlatmak isteyecek. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, burcunuza göre iletişimin gücünün sizi hangi alanda parlatacağını anlattı.