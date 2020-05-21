Güneş İkizler Burcuna Geçti! Burcunuza Göre İletişimin Gücü Sizi Hangi Alanda Parlatacak?
Güneş bir ay boyunca İkizler burcunda seyredecek. İkizler; konuşmak, iletişim, arabuluculuk ve kısa seyahatleri gösterir. Güneş, bir ay boyunca bu konularda parlarken bizler de hayatlarımızda belli alanlara bu konularda odaklanacağız. Örneğin kimimiz para kazançları için iletişime geçecek, kimimiz eğitim kariyeri için Güneş’ini parlatmak isteyecek. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, burcunuza göre iletişimin gücünün sizi hangi alanda parlatacağını anlattı.
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1
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Astrolojide iki ana ışık kaynağı kullanırız, biri ‘Güneş’ diğeri ise ‘Ay’ dır. Güneş, gündüzün yöneticisi, Ay ise gecenin kraliçesidir. Bilincimizi, mantığımızı ve idrakimizi gösteren Güneş’tir. Ay ise bilinçaltımızı, maneviyatımızı, içgüdülerimizi yansıtır. Astrolojik haritalarımızda odağımız Güneş'in bulunduğu yerde oluyor. Bu alanlarda Güneş gibi parlamak bizim elinizde.
2
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Hayatınızda belli konulara daha fazla odaklanacağınız önemli bir ay geldi. Kendi burcunuza göre takip etmeye çalışın:
3
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Yükselen Koçlar
1 aylık süreçte; kardeşler, yakın çevre, iletişim, ilişkiler ve kendinizi ifade ettiğiniz alanlara daha fazla odaklanacaksınız. Sözlerinize dikkat edin çünkü onları gerçekleştirebilirsiniz.
4
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Yükselen Boğalar
1 aylık süreçte; para alışverişlerinizdeki iletişim daha fazla artacak. Kendinizi güvence altına almak için daha güçlü olabilirsiniz. Yarım kalan kazanç kapılarınızı tamamlamak için güzel fırsat.
5
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Yükselen İkizler
Kendinize öncelik tanıyacaksınız, yeni adımlar atmak ve hayatınıza yenilikler çekmek hususunda iletişim becerilerinizi daha fazla kullanacaksınız.
6
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Yükselen Yengeç
Geride bıraktığınız alanlara yönlenecek, hayatınızı bir adım geriden takip etmeye odaklanacaksınız. Konuşmadığınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz.
7
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Yükselen Aslan
Sosyal çevrenizde konuşmalar daha fazla artacak, kendinizi daha çok sosyal ilişkiler içerisinde bulabilirsiniz. İletişiminizin arttığı bir ay olacak.
8
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Yükselen Başak
Kariyeriniz, statünüz ve kendinizi gösterdiğiniz alanlarda daha fazla iletişiminiz artacak ve burada yeni projeler, ikili ilişkiler ve iletişim temaları ön plana çıkacak.
9
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Yükselen Terazi
Keşif alanlarınızda ilgi ve meraklarınız artacak. Tatil planları yapmak isteği içerisinde olacaksınız. Bu bir ay boyunca merak ettiğiniz konuları daha derin araştırma potansiyeline sahipsiniz.
10
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Yükselen Akrep
Gelir ve giderlerinizi dengelemek için daha fazla iletişime geçeceksiniz ve giderler hanenize daha fazla odaklanacaksınız. Miraslar ve (varsa) ameliyat gibi süreçlere odaklanabilirsiniz.
11
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Yükselen Yay
İlişkileriniz, evliliğiniz ve karşınıza aldığınız kişilerle daha fazla iletişime geçeceksiniz. İkili ilişkiler bu ay daha fazla ön plana çıkacak.
12
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Yükselen Oğlak
Çalışma ortamınız, sosyal statünüz ve sorumluluk aldığınız alanlara daha fazla odaklanacaksınız ve kendinizi bu alanlarda parlatmaya başlayacaksınız. İletişiminiz sorumluluklarınız üzerinde artacak.
13
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Yükselen Kova
Aşk ve ilişkiler üzerinde güneş gibi parlayacak bir ay sizi bekliyor. Kendinizi yaratıcılık alanlarında spor, sanat ve çocuk alanlarında daha mutlu hissedebilirsiniz.
14
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Yükselen Balık
‘Aile’ ve ‘yuva’ hanesi üzerinde güneş gibi parlayacağınız önemli bir zaman geliyor. Kendinizi bu alanlarda daha güçlü hissedebilirsiniz ve aile içerisindeki otorite figürleriyle iletişiminizin daha fazla arttığı bir ay olacak.