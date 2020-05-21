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GeriAstro Gündem Güneş İkizler Burcuna Geçti! Burcunuza Göre İletişimin Gücü Sizi Hangi Alanda Parlatacak?
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Güneş İkizler Burcuna Geçti! Burcunuza Göre İletişimin Gücü Sizi Hangi Alanda Parlatacak?
Astro Gündem

Güneş İkizler Burcuna Geçti! Burcunuza Göre İletişimin Gücü Sizi Hangi Alanda Parlatacak?

Güneş bir ay boyunca İkizler burcunda seyredecek. İkizler; konuşmak, iletişim, arabuluculuk ve kısa seyahatleri gösterir. Güneş, bir ay boyunca bu konularda parlarken bizler de hayatlarımızda belli alanlara bu konularda odaklanacağız. Örneğin kimimiz para kazançları için iletişime geçecek, kimimiz eğitim kariyeri için Güneş’ini parlatmak isteyecek. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, burcunuza göre iletişimin gücünün sizi hangi alanda parlatacağını anlattı.

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Astrolojide iki ana ışık kaynağı kullanırız, biri ‘Güneş’ diğeri ise ‘Ay’ dır. Güneş, gündüzün yöneticisi, Ay ise gecenin kraliçesidir. Bilincimizi, mantığımızı ve idrakimizi gösteren Güneş’tir. Ay ise bilinçaltımızı, maneviyatımızı, içgüdülerimizi yansıtır. Astrolojik haritalarımızda odağımız Güneş'in bulunduğu yerde oluyor. Bu alanlarda Güneş gibi parlamak bizim elinizde.

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Hayatınızda belli konulara daha fazla odaklanacağınız önemli bir ay geldi. Kendi burcunuza göre takip etmeye çalışın:

3Yükselen Koçlar
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Yükselen Koçlar

1 aylık süreçte; kardeşler, yakın çevre, iletişim, ilişkiler ve kendinizi ifade ettiğiniz alanlara daha fazla odaklanacaksınız. Sözlerinize dikkat edin çünkü onları gerçekleştirebilirsiniz.

4Yükselen Boğalar
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Yükselen Boğalar

1 aylık süreçte; para alışverişlerinizdeki iletişim daha fazla artacak. Kendinizi güvence altına almak için daha güçlü olabilirsiniz. Yarım kalan kazanç kapılarınızı tamamlamak için güzel fırsat.

5Yükselen İkizler
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Yükselen İkizler

Kendinize öncelik tanıyacaksınız, yeni adımlar atmak ve hayatınıza yenilikler çekmek hususunda iletişim becerilerinizi daha fazla kullanacaksınız.

6Yükselen Yengeç
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Yükselen Yengeç

Geride bıraktığınız alanlara yönlenecek, hayatınızı bir adım geriden takip etmeye odaklanacaksınız. Konuşmadığınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

7Yükselen Aslan
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Yükselen Aslan

Sosyal çevrenizde konuşmalar daha fazla artacak, kendinizi daha çok sosyal ilişkiler içerisinde bulabilirsiniz. İletişiminizin arttığı bir ay olacak.

8Yükselen Başak
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Yükselen Başak

Kariyeriniz, statünüz ve kendinizi gösterdiğiniz alanlarda daha fazla iletişiminiz artacak ve burada yeni projeler, ikili ilişkiler ve iletişim temaları ön plana çıkacak.

9Yükselen Terazi
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Yükselen Terazi

Keşif alanlarınızda ilgi ve meraklarınız artacak. Tatil planları yapmak isteği içerisinde olacaksınız. Bu bir ay boyunca merak ettiğiniz konuları daha derin araştırma potansiyeline sahipsiniz.

10Yükselen Akrep
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Yükselen Akrep

Gelir ve giderlerinizi dengelemek için daha fazla iletişime geçeceksiniz ve giderler hanenize daha fazla odaklanacaksınız. Miraslar ve (varsa) ameliyat gibi süreçlere odaklanabilirsiniz.

11Yükselen Yay
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Yükselen Yay

İlişkileriniz, evliliğiniz ve karşınıza aldığınız kişilerle daha fazla iletişime geçeceksiniz. İkili ilişkiler bu ay daha fazla ön plana çıkacak.

12Yükselen Oğlak
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Yükselen Oğlak

Çalışma ortamınız, sosyal statünüz ve sorumluluk aldığınız alanlara daha fazla odaklanacaksınız ve kendinizi bu alanlarda parlatmaya başlayacaksınız. İletişiminiz sorumluluklarınız üzerinde artacak.

13Yükselen Kova
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Yükselen Kova

Aşk ve ilişkiler üzerinde güneş gibi parlayacak bir ay sizi bekliyor. Kendinizi yaratıcılık alanlarında spor, sanat ve çocuk alanlarında daha mutlu hissedebilirsiniz.

14Yükselen Balık
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Yükselen Balık

‘Aile’ ve ‘yuva’ hanesi üzerinde güneş gibi parlayacağınız önemli bir zaman geliyor. Kendinizi bu alanlarda daha güçlü hissedebilirsiniz ve aile içerisindeki otorite figürleriyle iletişiminizin daha fazla arttığı bir ay olacak.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pixabay

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