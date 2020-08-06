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GeriKültür Sanat Güçlü Kadın Karakterlerin Hakim Olduğu Muhteşem Diziler!
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Güçlü Kadın Karakterlerin Hakim Olduğu Muhteşem Diziler!
Kültür Sanat
MAHMURE ÖZEL

Güçlü Kadın Karakterlerin Hakim Olduğu Muhteşem Diziler!

Bazı diziler var ki en büyük özelliği ve izlenme sebebi harika kadın karakterleri. Güçlü kadın karakterleri ile sektöre damgasını vuran gelmiş geçmiş en iyi dizileri sıralıyoruz.

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Eğer kendinize izleyecek yeni dizi arıyorsanız, bu listeden ilham alabilirsiniz!

2Game of Thrones
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Game of Thrones

Tüm dünyaya damgasını vuran, milyonlarca hayrana sahip olan Game of Thrones'un en büyük özelliklerinden biri kadın karakterlerin olaylara olan etkisi ve güçleriydi. Khaleesi, Cersei Lannister, Sansa Stark, Arya Stark ve aslında diziye dahil olan hemen her kadın karakter! Dizi 9,3'lük IMDb puanı ile de başarısını konuşturuyor.

3The Crown
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The Crown

'Tarihe ayna tutan dizi' olarak adlandırılan dizi Kraliçe II. Elizabeth'in saltanat dönemini anlatıyor. Konu II. Elizabeth ve saray olunca güçlü kadınlar da elbette kaçınılmaz oluyor. The Crown'un IMDB puanı 8,7. Sizce de yeterince yüksek değil mi?

4House of Cards
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House of Cards

8,7'lik puanı ile listenin en üstlerinde yer bulan dizideki Claire Underwood, şüphesiz ki dizinin en ilgi çeken karakteri, Soğukkanlılığı ile tüylerimizi ürperten bu kadın karakterin cesaretine de çok şaşıracaksınız!

5Big Little Lies
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Big Little Lies

Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz ve Laura Dern'i başrolde izlediğimiz dizi tam bir kadın dayanışması! Her karakterin kendi dünyasında ayrı mücadeleler verdiği dizide kurulan harika dostlukları da izliyoruz. IMDb puanı 8,5 olan dizinin müzikleri de muhteşem, bizden söylemesi. 

6The Handmaids Tale
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The Handmaid's Tale

Margaret Atwood isimli yazarın 1985 tarihli romanından uyarlanarak bir dizi haline getirilen The Handmaid's Tale, dünya genelinde büyük yankı uyandıran dizilerden biri. 'Damızlık kızın öyküsü' olarak tanımlanan dizide Elizabeth Moss, Samira Wiley, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Ann Dowd, Madeline Brewer'ı izliyoruz. Dizinin IMDb puanı ise 8,5.

7The Good Wife
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The Good Wife

8,3 IMDb puanı ile yayınlandığı 7 sezon boyunca başarıyı yakalayan The Good Wife, aldatılan, internete düşen skandal görüntülerle hayatı kabusa dönen eyalet savcısının eşi ve eski avukat olan Alicia Florrick'in mücadelesini anlatıyor.

8Gilmore Girls
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Gilmore Girls

Tam 7 sezon boyunca izleyici ile buluşan dizi, aralarında çok güçlü bir bağ olan anne-kızın her zorluğa beraber göğüs germesini anlatıyor. 8,1'lik IMDb puanı ile başarılı diziler arasında üst sıralarda bulunan Gilmore Girls, sizi bir hayli etkileyecek.

9Orange Is the New Black
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Orange Is the New Black

7 sezon boyunca seyirci ile buluşan dizideki kadın karakterlerin yaşadıkları ve zorluklarla mücadele etme yöntemlerine hayran kalacaksınız! Dizinin IMDb puanı ise 8,1.

10The Bold Type
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The Bold Type

4 sezondan oluşan The Bold Type, kariyer basamaklarını tırnakları ile kazıyarak tırmanan genç kadınların hikayesi ile size ilham kaynağı olacak! Dizinin IMDB puanı 8.

11Sex and the City
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Sex and the City

Manhattan'da hayat, moda, seks, partiler, kariyer, ilişkiler ve bir aradayken şeytana bile pabucunu ters giydirebilecek 4 yakın kız arkadaş! Daha fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyoruz. 1998-2004 yılları arasında yayınlanan ve günümüzde hâlâ izleyici bulan Sex and the City'nin IMDb puanı ise 7,1.

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