Güçlü Kadın Karakterlerin Hakim Olduğu Muhteşem Diziler!

Game of Thrones Tüm dünyaya damgasını vuran, milyonlarca hayrana sahip olan Game of Thrones'un en büyük özelliklerinden biri kadın karakterlerin olaylara olan etkisi ve güçleriydi. Khaleesi, Cersei Lannister, Sansa Stark, Arya Stark ve aslında diziye dahil olan hemen her kadın karakter! Dizi 9,3'lük IMDb puanı ile de başarısını konuşturuyor.