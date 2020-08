Güçlü Kadın Karakterlerin Hakim Olduğu Muhteşem Diziler!

Sex and the City Manhattan'da hayat, moda, seks, partiler, kariyer, ilişkiler ve bir aradayken şeytana bile pabucunu ters giydirebilecek 4 yakın kız arkadaş! Daha fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyoruz. 1998-2004 yılları arasında yayınlanan ve günümüzde hâlâ izleyici bulan Sex and the City'nin IMDb puanı ise 7,1.