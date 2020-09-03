Güçlü Bir Bağışıklığın Altın Kuralları!

Başlıca çinko kaynakları ise kırmızı et,hindi eti, mantar, ıspanak, kabak çekirdeği ve yer fıstığıdır. Güçlü bağışıklık için D vitamini de oldukça büyük öneme sahiptir. Yapılan yeni çalışmalar D vitaminin soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruduğunu ortaya koydu. Bu nedenle her gün 15 dk güneşlenebilir, doktor veya diyetisyen eşliğinde D vitamini takviyesi kullanabilirsiniz.