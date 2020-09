Güçlü Bir Bağışıklığın Altın Kuralları!

Kivi portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor C vitamini ve çinko bağışıklığımızı güçlendirecek en önemli vitamin ve minerallerdendir. Koronayla mücadele en büyük destekçimiz; bağışıklık ve cilt sağlığında oldukça etkin olan C vitamini, dışarıdan her gün alınması gereken bir vitamindir.