Güçlü Bir Bağışıklığın Altın Kuralları!

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz günlerde bağışıklık sisteminin güçlü olması büyük önem taşıyor. Güçlü bağışıklık sistemi ise doğru beslenmeden geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu, bağışıklığı güçlendirmek için neler yenmesi gerektiğini anlattı bir de zerdeçal kürü tarifi verdi.
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1
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Güçlü bir bağışıklık için yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemli. Bunun için 4 tane grubumuz olan et grubu tahıl grubu meyve sebzeleri ve süt grubuna yeterli ve dengeli oranlarda tüketmeye günlük beslenmenize özen göstermelisiniz.
2
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Kivi portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor
C vitamini ve çinko bağışıklığımızı güçlendirecek en önemli vitamin ve minerallerdendir. Koronayla mücadele en büyük destekçimiz; bağışıklık ve cilt sağlığında oldukça etkin olan C vitamini, dışarıdan her gün alınması gereken bir vitamindir.
3
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Günlük C vitamini ihtiyacı çocuklarda 40-60 miligram arasında, yetişkinlerde 75-90 miligram arasında, hamilelerde ve sigara içenlerde ise 120 miligram civarındadır. Başlıca C Vitamini kaynakları; kırmızı ve yeşil biber, maydanoz, brokoli, Brüksel lahanası, greyfurt, mango, ananas, limon, çilek, karnabahar olarak sıralanabilir.
4
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Başlıca çinko kaynakları ise kırmızı et,hindi eti, mantar, ıspanak, kabak çekirdeği ve yer fıstığıdır. Güçlü bağışıklık için D vitamini de oldukça büyük öneme sahiptir. Yapılan yeni çalışmalar D vitaminin soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruduğunu ortaya koydu. Bu nedenle her gün 15 dk güneşlenebilir, doktor veya diyetisyen eşliğinde D vitamini takviyesi kullanabilirsiniz.
5
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Probiyotik tüketiminizi arttırın
Probiyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle ev yoğurdu ve ayran tüketmeye özen gösterin.
6
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Sarımsak, enfeksiyon riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek aktif bileşikler içerir. Örneğin, sarımsaktaki ana aktif bileşik olan allisinin, bağışıklık sisteminin soğuk algınlığı ve gribi iyileştirme etkisi vardır. Doğal antibiyotik olma özelliğine sahip sarımsağa mümkünse çiğ tüketin.
7
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Yeşil çay çok güçlü bir antioksidandır. Herhangi bir tansiyon probleminiz yoksa günde 1 defa tüketebilirsiniz. Zerdeçal ve zencefil güçlü antienflamatuar özelliğe sahip baharatlarımızdandır. Taze hallerini çay olarak tüketebilir veya toz halini yemeklerde veya yoğurtlarda tercih edebilirsiniz.
8
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Güçlü bağışıklık için zerdeçal kürü
Zerdeçalın sindirim sisteminden emilimi çok sınırlıdır. Emilimi karabiber zeytinyağıyla yüzde 200 oranında artar.
Malzemeler:
2 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çay kaşığı yarım çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bu karışımı kahvaltıda, çorba, salata veya cacıklarınızda kullanabilirsiniz.