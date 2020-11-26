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Geriİyi Yaşam Grip ve COVID-19’dan Korunmanın Yolları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Grip ve COVID-19’dan Korunmanın Yolları
İyi Yaşam

Grip ve COVID-19’dan Korunmanın Yolları

Sonbahar-kış aylarının gelmesi, COVID-19 vakalarına ek olarak grip vakalarının da artmasına neden oldu. Günümüzde pek çok insanın aklının en ufak bir öksürük ya da halsizlikte COVID-19’a gittiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, grip ve COVID-19 arasındaki farkı anlattı.

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Coronavirus’un yol açtığı COVID-19 hastalığının belirtileri grip belirtilerine çok benzese de bazı önemli farklar da var. Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı. COVID-19’da gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı da görülebiliyor. Bu belirtiler görüldüğünde bir sağlık kuruluşuna başvurup test yaptırarak gribe mi COVID-19’a mı yakalandığınızı netleştirmeniz önemli. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı gibi ağır şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden bir hastanenin acil servisine başvurulmalı

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Grip, genelde Influenza A ve Infulenza B virüslerinin bulaşmasıyla ortaya çıkar. Grip salgınlarından grip aşısıyla korunmak mümkün. Ancak COVID-19’a karşı henüz geliştirilmiş bir aşı yok. COVID-19’dan korunmak için aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor.

3Her iki virüs de damlacık yoluyla bulaşıyor
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Her iki virüs de damlacık yoluyla bulaşıyor

Bu damlacıklar insanların ağız ve burunlarından çıkan damlacıklarla, yani hapşırma, öksürme, sümkürme hatta konuşma yoluyla bulaşabilir. Bu damlacıklar başka bir insan tarafından solunursa veya virüs olan kirli bir yüzeye temas edilip eller ağız, burun veya göze değdirilirse de virüs o kişiye bulaşabilir.

4Grip ve COVID19’a aynı anda yakalanmak mümkün
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Grip ve COVID19’a aynı anda yakalanmak mümkün

Bu virüslerden herhangi birini taşıyorsanız, sizde bir belirti olmasa dahi başka insanlara bulaştırabilirsiniz. Ancak araştırmalar COVID-19’un, grip virüslerine göre çok daha kolay bulaştığını gösteriyor. Yani kalabalık bir ortamda bulunan ve Coronavirus taşıyan bir insan, o ortamdaki pek çok kişiye bu virüsü bulaştırabilir. Her ne kadar nadir bir durum olsa da hem grip hem de Coronavirus’e aynı anda yakalanmak mümkün.

5Nefes darlığı, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi belirtilere dikkat
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Nefes darlığı, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi belirtilere dikkat

Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı. COVID-19 gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler de gösterebilir. Bazı COVID-19 hastalarında ise koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı da görülebiliyor. COVID-19’un aslında vücuttaki tüm organları olumsuz etkilediği görülüyor. Bu belirtiler görüldüğünde bir sağlık kurumuna başvurup test yaptırarak gribe mi COVID-19’a mı yakalandığınızı netleştirmeniz önemli. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı gibi ağır şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden bir hastanenin acil servisine başvurmalısınız.

6Her iki hastalıkta da evde kalınması ve aileye bulaştırmamak için izole olunması önemli
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Her iki hastalıkta da evde kalınması ve aileye bulaştırmamak için izole olunması önemli

Grip belirtileri genelde 4-5 günde geçebilir, bu hastalığın geçmesi bazen 7 günü de bulabilir. Ancak COVID-19 enfeksiyonu 10 gün, hatta bazen daha uzun da sürebilir. Hem grip hem COVID-19 enfeksiyonuna yakalandığınızda evde kalmanız, ev içinde de ailenize bulaştırmamak için izole bir şekilde yaşamanız önemli.

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Her iki hastalıktan da evde dinlenerek, bol sıvı tüketerek ve ateş düşürücü ilaç kullanarak kurtulmak mümkün. Ancak bazı durumlarda her iki hastalık da zatürre, ciddi solunum yetmezliği, kalp, beyin ve kas dokularının iltihabı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu komplikasyonlar genellikle kronik hastalığı olanlarda ve ileri yaş grubunda görülüyor. COVID-19 kan pıhtılaşması ve çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu gibi bazı sağlık sorunlarına da yol açabilir.

8Hem grip virüslerinden hem de COVID-19’dan korunmak ve yayılmasını engellemek için öneriler...
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Hem grip virüslerinden hem de COVID-19’dan korunmak ve yayılmasını engellemek için öneriler...

• Evden dışarı çıktığınızda maskenizi burnunuzu ve çenenizi örtecek şekilde takın.

• Sık sık el yıkayın.

• Her ortamda sosyal mesafeyi koruyun, insanlarla aranızda en az 3-4 adım mesafe olsun.

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• Ellerinizle ağzınıza, yüzünüze, gözünüze ve burnunuza dokunmayın.

• Kalabalık ve kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunmayın, hasta kişilerden uzak durun, temas etmeyin.

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• Temas ettiğiniz yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte edin.

• Elinize hapşırıp öksürmeyin. Kolunuzun iç kısmına veya bir peçeteye hapşırın veya öksürün.

• Hastaysanız evde oturun.

Fotoğraflar: İngimage, İstock, Alamy

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