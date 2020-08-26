Grip, Nezle ve Soğuk Algınlığı Koronavirüsten Nasıl Ayırt Edilir?

Zatürre aşısı Covid-19’dan korumaz! Koronavirüsün zatürreye yol açtığı biliniyor. Bir de piyasada uzun süredir uygulanmakta olan zatürre aşısı var. Ancak halk arasında ‘Ben zatürre aşısı olursam koronavirüsün neden olduğu zatürreden ve o ağır tablodan da korunurum’ gibi bir yanlış algı var. Bu konuda çok fazla soru alıyoruz. Piyasada var olan ve bizim belli durumlarda zatürre aşısı uygulanmasını istediğimiz doğru. Bu bir pnömokok aşısı yani bakteri aşısıdır. Koronavirüs dediğimiz enfeksiyon bir virüstür yani burada birbirinden tamamen ayrı bir virüsten ve bakteriden bahsediyoruz. Zatürre aşısı asla Covid-19’un meydana getirdiği zatürreden korumayacaktır. Bu aşı koronavirüsün zatürresinden korunmak amaçlı yaptırılacaksa yaptırılmasın çünkü öyle bir etkisi bulunmuyor.