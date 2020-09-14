Gözlük modelleri - Yuvarlak, kare ve çerçevesiz olan bayan ve erkek güneş gözlüğü modelleri (2020)
Cildi ve gözlerinizi güneşten korumak için tasarlanan güneş gözlükleri, artık değişen modayla birlikte gece ve gündüz günün tüm zaman diliminde çarpıcı bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor. Moda dünyasını etkisi altına alan oversize modeller başta olmak üzere, çerçevesiz, çekik, aynalı modeller sizi daha havalı göstermek için neredeyse birbiriyle yarışıyor. Neredeyse tüm yüzünüzü kapatacak ebatlardaki, moda haftalarında ve ünlü isimlerde sıkça görünen bu gözlüklerin yanı sıra, alışılmışın dışında bir gece aksesuarı haline gelen açık renkli camlar, stilinizi tamamlayan bir diğer dikkat çekici model olma özelliğini taşıyor. Yaz sezonun tamamlayıcısı olan güneş gözlüklerini alırken, modaya ayak uydurmanın yanı sıra elbette birkaç noktaya dikkat etmek çok önemli. Örneğin yüz hatlarınıza uymayan bir model seçmeniz, istediğiniz şıklığı oluşturmanıza engel olabilir. Ya da cildinizi soluk gösterecek bir renk seçtiğinizde, beklediğinizin aksi bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte tüm detay ve modelleriyle 2020 güneş gözlüğü modası…
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1
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Oversize gözlük modelleri
Nostaljik tarzın etkisinde olduğumuz bu yıllarda gözlük modelleri de alabildiğince büyük ve oval bir stille fark yaratıyor. Neredeyse yüzünüzü kaplayan güneş gözlükleri, mimikleri de ustaca saklarken, gizemli bir hava yaratmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca makyajsız dolaşmanın avantajını yaşatan bu modeller, özellikle doğal ve çekici görünmek isteyen kadınların tercihleri arasında yer alıyor.
2
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Kare ve renkli çerçeve modelleri
Her ne kadar kare çerçeveler etkisini kaybediyor gibi gözükse de farklı renklerin kombiniyle birlikte eski popülaritesini geri kazanmaya başlıyor gibi gözüküyor. Aslında başka hiçbir ayrıntıya gerek kalmayan renkli çerçeveleri, dilerseniz aynı renkte bir rujla da tamamlayabilirsiniz.
3
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Çerçevesiz aynalı gözlük modelleri
Bu gözlükler çok havalı! Çerçevesiz aynalı gözlükler, adeta uzaktan izinizi belli eder nitelikte.Yüz hatlarınızı olduğundan daha uzun göstermeye yardımcı olan bu modelle, plajların yıldızı olabilirsiniz.
4
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Minimalist tarz geri geldi
Doksanların modası minimal yuvarlak çerçeveler tekrardan etkisini göstermeye başladı. Renkli çerçeveleriyle kapalı ortamlarda da bir aksesuar olarak rahatlıkla kullanılabilen bu model, etnik tarzların neredeyse vazgeçilmezi.
5
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Güneş gözlüğünüzle gözler üstünüzde
Özellikle takım elbiselerin en önemli detayı olan güneş gözlüklerinde, erkeklerin tercihi bu yıl, yuvarlak ve kare çerçevelerden yana. Oval modellerde ince çerçevelere yer verilirken, kare modellerde ise yeni trend kemik çerçeveler...