Gözlük modelleri - Yuvarlak, kare ve çerçevesiz olan bayan ve erkek güneş gözlüğü modelleri (2020)

Kare ve renkli çerçeve modelleri Her ne kadar kare çerçeveler etkisini kaybediyor gibi gözükse de farklı renklerin kombiniyle birlikte eski popülaritesini geri kazanmaya başlıyor gibi gözüküyor. Aslında başka hiçbir ayrıntıya gerek kalmayan renkli çerçeveleri, dilerseniz aynı renkte bir rujla da tamamlayabilirsiniz.