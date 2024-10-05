Gözenek sıkılaştırma ve pürüzsüz bir cilt için 10 önlem

Bazı ciltlerde gözeneklerde genişleme oluşabilmektedir. Bu durum özellikle yağlı ve karma cilt tiplerine sahip kişilerde görülmektedir. Ayrıca yaşlanma sürüciyle birlikte cildin elastikiyeti azaldığı için gözenekler daha belirgin hale gelir. Güneşin zararlı UV ışınları da ciltteki kollajeni yıkar ve gözeneklerin genişlemesine neden olur. Bazı kişilerin genetik yapıları daha yağlı bir cilt yapısına sahip olmasına neden olur. Bu durum da bu kişilerin gözeneklerinin daha belirgin olmasına neden olabilir.