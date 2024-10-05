Gözenek sıkılaştırma ve pürüzsüz bir cilt için 10 önlem
Kirli hava, genetik faktörler, yaş, güneş ışınları ile cilt bakımında kullanılan yanlış ürünler cilt gözeneklerinde genişlemelere neden olabiliyor. Genellikle siyah nokta veya sivilcelerle birlikte özellikle de burun kenarları veya yanaklarda görülen genişlemiş gözenekler her ne kadar cildin genel sağlığını olumsuz etkilemese de estetik görünümü bozabiliyor.
Kirli hava ve güneş ışınları maruziyetini en aza indirerek, sağlıklı beslenerek ve uzman kontrolünde cilt tipine uygun ürünler kullanarak gözeneklerin büyümesini önlemek mümkün olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Güldehan Atış, cilt gözeneklerinin büyümesinin nedenleri ve önleme yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Cildimizin hava almasını sağlayan cilt gözeneklerin bakımını ihmal etmeyin
Cildimizin yüzeyinde bulunan gözenekler, ter ve yağ salgılarının dışarıya çıkmasını sağlayan aynı zamanda da cildimizin hava almasını sağlayan küçük açıklıklardır. Cilt yüzeyinde görünür olan bu açıklıklar genellikle kıl foliküllerinin çevresinde bulunur. Ancak günümüzdeki şehir yaşamının getirdiği yoğun ve hızlı çalışma nedeniyle çoğumuz cilt bakımını ihmal edebiliyor ya da kontrolsüz hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu durum da cildimizin hava almasını sağlayan cilt gözeneklerimizin aşırı büyümesine neden olabilmektedir.
Ciltte pürüzlü görünümün sebebi gözeneklerdeki genişleme olabilir
Bazı ciltlerde gözeneklerde genişleme oluşabilmektedir. Bu durum özellikle yağlı ve karma cilt tiplerine sahip kişilerde görülmektedir. Ayrıca yaşlanma sürüciyle birlikte cildin elastikiyeti azaldığı için gözenekler daha belirgin hale gelir. Güneşin zararlı UV ışınları da ciltteki kollajeni yıkar ve gözeneklerin genişlemesine neden olur. Bazı kişilerin genetik yapıları daha yağlı bir cilt yapısına sahip olmasına neden olur. Bu durum da bu kişilerin gözeneklerinin daha belirgin olmasına neden olabilir.
Tüm bunların çalışma hayatındaki yoğunluktan dolayı hızlı ve acil kullanılmaya çalışılan yağlı içerikli kapatıcı özelliği olan kozmetik ürünler de gözeneklerin belirginleşmesine yol açabilmekdedir. Bu durum cilt yüzeyinin daha pürüzlü görünmesine neden olarak kişilerin sosyal hayatlarında olumsuz etkiye neden olabilmektedir.
Cildinizde gözenek büyümesini önleyebilirsiniz
Cilt gözeneklerinin açık ve belirgin olma riski ile karşı karşıya kalan bireylerin hayatlarında yapacakları birkaç küçük değişiklikle cilt gözenek genişleme ihtimali ortadan kaldırılabilir.
1- Cildi düzenli temizleyerek fazla yağı, kirleri ve makyaj kalıntıları uzaklaştırılmalıdır.
2- Yağsız, su bazlı güneş koruyucu kullanarak ciltte kolajen kaybı azaltılarak gözeneklerin genişlemesini önlenebilir.
6- Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengin bir diyet, cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.
7- Cilt tipine uygun düzenli bir cilt bakımı rutini oluşturmak, gözeneklerin genişlemesini önleyebilir.
8- Cildinize uygun ve uzmanlar tarafından onaylanmış ürünler ve tedavi yöntemleri kullanmak, gözeneklerinizi yönetmede en etkili yol olacaktır.
Cildinde gözenek genişleme problemi yaşayan kişilerin öncelikle bu rahatsızlıklarını alanında uzman bir dermatolog ile görüşmesi gerekir. Cilt gözenek genişlemesinin nedenleri ayrıntılı muayenenin ardından belirlendikten sonra cilde uygun ürünler belirlenip gerekirse medikal tedavi düzenlenebilir. Medikal tedavilerden sonuç alınamaması durumunda aşağıdaki işlemlerle de gözeneklerdeki genişlemeler küçültülebilir ya da tamamen ortadan kaldırılabilir.
Kimyasal peeling: Cildin üst tabakasını soyarak daha pürüzsüz ve sıkı bir cilt elde edilmesine yardımcı olabilir.
Karbon peeling: Karbon tanecikleri içeren siyah renkte bir solüsyon uygulanmasının ardından lazer uygulanır. Düzenli uygulamalarda gözeneklerde belirgin azalma görülmektedir. İşlemin en büyük avantajı yaz aylarında da yapılabilmesidir.
Lazer tedavileri: Kolajen üretimini teşvik ederek cildi sıkılaştırır ve gözeneklerin görünürlüğünü azaltır.