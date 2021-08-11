Göz Yogası Nedir, Nasıl Yapılır ve Sağlığınızı Nasıl Etkiler?

Göz yogası göz yorgunluğunu azaltabilir Amerikalıların %60'ından fazlası göz yorgunluğu, bulanık görme, kuru gözler ve ekran süresiyle ilgili diğer sorunları yaşıyor. Sağlık uzmanları, her 20 dakikada bir bilgisayarınızdan bir mola vermenizi ve yatmadan önce mavi ışıktan kaçınmanızı önerir, ancak çalışan biri için bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Stres, yorgunluk, kuru hava ve parlak ışığa maruz kalma da göz yorgunluğunu artırabilir. Bu durumda uzun süre ekrana maruz kaldığınızda iyi bir alternatif olarak göz yogasına başvurabiliriniz, Göz yogası göz yorgunluğunu azaltabilir ve daha da kötüleşmesini önleyebilir. Journal of Physical Therapy Science'ın haberine göre, bir çalışmada, bu egzersiz şekli lisans öğrencilerinde göz yorgunluğunu azalttı. Denekler haftada iki kez sadece 60 dakika göz yogası yaptılar. İki ay sonra, kontrol grubuna göre göz yorgunluğunda daha fazla azalma olduğunu bildirdiler.