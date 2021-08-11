Göz Yogası Nedir, Nasıl Yapılır ve Sağlığınızı Nasıl Etkiler?
Son sağlık trendlerinden biri olan göz yogası dünyada oldukça popüler hale geldi. Göz yogasını deneyenler; göz yorgunluğunu hafiflettiğini, görüşü iyileştirdiğini ve stresi azalttığını söylüyor. Hatta göz yogasının astigmatı ve diğer görme sorunlarına yardımcı olabileceğine dair inanışlar da söz konusu. Peki göz yogası nedir, ne işe yarar? İşte göz yogasının yapılışı ve faydaları…
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Tıpkı normal yoga gibi, göz yogası da kasları güçlendirir, hatta uzmanlar zamanla göz sağlığını iyileştirebileceğini söylüyor. Göz yogasının en iyi yanı ise kanepenizde, yatakta veya ev işi yaparken pratik yapabiliyor olmanız. Avuç içi, göz kırpma, yakınlaştırma ve diğer yogik göz egzersizleri her zaman, her yerde yapılabilir. Göz yogasının asıl sırrı; tutarlı olmak ve bu hareketleri günlük veya gün aşırı yapmaktır. Göz yogası nedir, nasıl yapılır ve sağlığınızı nasıl etkiler? İşte göz yogasıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları…
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Göz yogası faydaları nelerdir?
Göz yogasına başlamadan önce sizi ikna edecek araştırmalar yapın ve inanarak uygulamaya çalışın. Göz yogası belki görüşünüzü düzeltmez veya gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Ancak, çok fazla ekran süresinin göz yorgunluğunu ve diğer olumsuz etkilerini azaltabilir. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler ve faydalarından nasıl yararlanacağınız.
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Göz yogası göz yorgunluğunu azaltabilir
Amerikalıların %60'ından fazlası göz yorgunluğu, bulanık görme, kuru gözler ve ekran süresiyle ilgili diğer sorunları yaşıyor. Sağlık uzmanları, her 20 dakikada bir bilgisayarınızdan bir mola vermenizi ve yatmadan önce mavi ışıktan kaçınmanızı önerir, ancak çalışan biri için bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Stres, yorgunluk, kuru hava ve parlak ışığa maruz kalma da göz yorgunluğunu artırabilir. Bu durumda uzun süre ekrana maruz kaldığınızda iyi bir alternatif olarak göz yogasına başvurabiliriniz, Göz yogası göz yorgunluğunu azaltabilir ve daha da kötüleşmesini önleyebilir. Journal of Physical Therapy Science'ın haberine göre, bir çalışmada, bu egzersiz şekli lisans öğrencilerinde göz yorgunluğunu azalttı. Denekler haftada iki kez sadece 60 dakika göz yogası yaptılar. İki ay sonra, kontrol grubuna göre göz yorgunluğunda daha fazla azalma olduğunu bildirdiler.
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Başka bir çalışmada da benzer sonuçlar vardı. Altı hafta boyunca göz yogası egzersizleri yapan öğrenciler, göz yorgunluğunda önemli bir azalma yaşadılar. Araştırmacıların belirttiği gibi, göz yogası ekstraoküler kasların etkinliğini artırabilir.
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Göz yogası egzersizleri görüşünüzü iyileştirebilir
Düzenli uygulama ile bu egzersiz şekli görüşünüzü iyileştirebilir ve gözlerinizi sağlıklı tutabilir. Örneğin, International Yoga Journal'da yayınlanan 2018 tarihli bir araştırma, glokomlu kişilerde stresi ve göz içi basıncını azaltabileceğini öne sürüyor. Bir mumun alevine veya diğer nesnelere mümkün olduğunca uzun süre bakmayı içeren bir teknik olan Tratak, özellikle etkili görünüyor.
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International Yoga Journal'da yayınlanan 2020 tarihli bir araştırmaya göre ise, yogik göz egzersizleri makula kalınlığını da artırabilir. Bu kez bilim insanları, göz yogasının sağlıklı bireyler üzerindeki etkilerini araştırdı. Denekler kan basıncında, göz içi basıncında, retina kalınlığında ve maküler kalınlıkta önemli gelişmeler yaşadı. Bu faydaları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da çoğu çalışma umut verici sonuçlara sahiptir.
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Sonuç olarak, göz yogası denemeye değer. Bu nazik egzersiz şekli glokom veya diğer göz rahatsızlıklarını iyileştirmez, ancak rahatlamanıza ve göz yorgunluğunu azaltmanıza yardımcı olabilir.
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Göz yogası nasıl yapılır? Göz yogası egzersiz çeşitleri
Göz yogası yapmak aslında sanıldığından daha kolay. Oturduğunuz yerde, hiçbir pozisyon değiştirmenize gerek kalmadan ilk önce göz kaslarınızı esnetmeyi deneyin. Yüz kaslarınızı gevşetin ve gözlerinizi kapatın. Yukarıya bakın ve gözlerinizi kapalı tutarak dörde kadar sayın. Tekrar dörde kadar saymaya başlayın, ancak aşağıya bakın. İki kez daha tekrarlayın. Ardından, sola ve sağa ve ardından sol üstten sağ alta bakın. Rahatlamayı ve gözlerinizi kapalı tutmayı unutmayın. Son olarak, sağ üstten sol alta bakın.
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Uzmanlar, gözlerinizdeki kasları güçlendirmek için mümkün olduğunca hızlı 10 kez göz kırpmanızı önerir. İşiniz bittiğinde, gözlerinizi kapatın ve beşe kadar sayın. Dört kez daha tekrarlayın. En yaygın kullanılan yogik göz egzersizlerinden biri olan palming egzersizini de deneyebilirsiniz.
Yoga International'a göre, sadece ellerinizi ısınana kadar ovun ve ardından avuç içlerinizi gözlerinizin üzerine kapatın. Gözleriniz kapalıyken derin nefes alın. Rahatlayın ve sıcaklığın tadını çıkarın.
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Başka bir popüler egzersiz, başparmağınıza veya yakınınızdaki bir nesneye odaklanmayı içerir. Kolunuzu önünüze uzatın ve yumruk yapın. Başparmağınızı kaldırın ve odaklanırken burnunuza doğru hareket ettirin. Odak noktanızı artık sürdüremeyecek duruma gelene kadar devam edin. Birkaç derin nefes alın ve tekrarlayın. İlerledikçe, odağınızı daha uzun süre tutmaya çalışın ve diğer yogik göz egzersizlerini deneyin.