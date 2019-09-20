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Göz Şekline Uygun Makyaj Önerileri

Aynı yapılan makyajın herkeste farklı gözükmesinin sebebi göz yapısının kişiden kişiye değişiklik göstermesidir. Yüzünüzde çok güzel bir makyaj olsa bile size uygun değilse hoş bir görüntü oluşmaz. Göz şeklinin farklı olması makyaj tekniğinin de farklılaşmasını sağlıyor.