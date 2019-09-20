Göz Şekline Uygun Makyaj Önerileri

Aynı yapılan makyajın herkeste farklı gözükmesinin sebebi göz yapısının kişiden kişiye değişiklik göstermesidir. Yüzünüzde çok güzel bir makyaj olsa bile size uygun değilse hoş bir görüntü oluşmaz. Göz şeklinin farklı olması makyaj tekniğinin de farklılaşmasını sağlıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Göz şekillerine göre nasıl makyaj yapılacağını ayrıntılı olarak anlatıyoruz ve püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz.
2
Badem gözler
Badem göz şekli en ideal göz şekillerinden biridir. Göz kapağına kahverengi mat bir far sürdükten sonra göz kapağının dış köşesine daha koyu kahverengi far ile yapılan makyaj badem gözlerde harika bir görünüm oluşturur.
3
Büyük gözler
Göz pınarına koyu renk far sürülmesi ve koyu far paletlerinin tercih edilmesi büyük gözlere çok yakışır. Bu göz tipine eyeliner ve siyah göz kalemi çok yakışacaktır ve gözün daha normal boyutta gözükmesini sağlayacaktır.
4
Küçük gözler
Küçük göz şekline sahipseniz gözlerinizi daha derin gösterecek gölgeli makyajları tercih etmelisiniz. Böylece gözünüzün şeklini çok güzel bir şekilde vurgulamış olursunuz. Gözünüzün üstüne ve alt kısmına siyah göz kalemi sürmeyi unutmayın.
5
Yukarı çekik gözler
İnceden kalına doğru çekilen bir eyeliner bu göz tipinde harika gözükecektir. Yukarı doğru çekik gözlere sahipseniz gözün çevresine çok az far sürmeniz ve aydınlık renkleri seçmeniz tavsiye edilir. Ayrıca göz kapağının ortasına gölgelendirme yapılması göze yuvarlak bir görüntü verecektir.
6
Aşağı çekik gözler
Bu göz şekline sahipseniz eyeliner veya göz kalemiyle gözlerinizi yukarı çekebilirsiniz. Açık renk far tercih etmelisiniz. Farı kirpik dibine sürmeniz sizde güzel bir görüntü oluşturacaktır.
7
Öne çıkık gözler
Parlak ve aydınlık far sürülmemesine dikkat edilmelidir. Onun yerine orta veya koyu far seçmeniz gözlerinizi geriye itmeye yardımcı olacaktır. Gözünüzün altına koyu renkle kalın bir kalem çekmeniz güzel bir görüntü oluşmasını sağlayacaktır.
8
Göz kapağı düşük gözler
Gözlerinizin düşük olması sizi yorgun, halsiz, uykusuz ve üzgün gösterebilir. Bu yüzden kaş altlarını çok fazla aydınlatmadan göz kenarlarına koyu far uygulayabilirsiniz. Gözün ucuyla ve kaş arasında far uygulanmalıdır daha ileriye gidilmemelidir. İnce eyeliner sürmeniz de fayda sağlayacaktır.
9
Birbirinden uzak gözler
Koyu renk kalem ve far tercih etmelisiniz. Gözünüzün dış kısmına ise açık renkte bir far uygulayabilirsiniz. Böylece gözlerinizi birbirine daha yakınmış gibi gösterebilirsiniz.
10
Birbirine yakın gözler
Gözleri birbirine yakın olanlara göz pınarlarına açık renk far sürmeleri veya aydınlatmaları tavsiye edilir. Gözünüzde koyu renk far tercih etmeniz gözlerinizi daha uzakta gösterecektir.