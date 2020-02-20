Göz Ardı Etmeniz Gereken 7 Evlilik Efsanesi

Evlilik hakkında sohbet edildiğinde herkes kendi fikrini söyler hatta birçok insan tavsiyeler verir. Bu kadar çok konuşulan bir konu hakkında söylenen her şey elbette ki doğru olamaz. Evlilikle ilgili söylenen ve aslında hiç de gerçeği yansıtmayan bazı şeyler var.
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1
Evlilik hakkındaki mitleri okuyunca çok şaşıracaksınız!
2
Tartışmalar bitecek
Bu, evlilikle ilgili en yaygın efsanelerden biridir. "Evlenince tartışmalar biter" fikri sanılanın aksine bir hayli yanlış. Sevgiliyken de nişanlıyken de evliyken de bazen anlaşmazlıklar olabilir. Tartışmanız gerekiyorsa, tartışın. En kötü evlilikler tartışılan değil iletişimin olmadığı evliliklerdir.
3
Her konuda aynı düşünmelisiniz
Bu asla mümkün olamaz. Dünya üzerindeki hiçbir insan bir diğeri ile her konuda aynı fikirde olamaz, olmamalı da. Çiftler için de aynı şey geçerli. Çift olmak her şeyi aynı düşünmek demek değil, fikir ayrılıklarında bile ortak nokta bulabilmektir.
4
Sorunu o an çözmek gerekir
Eşinizin size kızgın ya da kırgın olduğunu bildiğiniz zaman uyuyamıyor musunuz? Bazen uyumalısınız. Çünkü yaşanan her sorun o anda çözüme kavuşamayabiliyor. Bazen anında çözmek yerine biraz zaman tanımak daha iyi sonuç almanıza yardım edebilir.
5
Sonsuza dek mutlu
Bu evlilikle ilgili en garip ve aslında üzücü efsanelerden biri. Evlilikler her zaman beklenilen mutluluğu veremeyebiliyor. Bazen insanlar evliliklerinde mutsuz olabiliyor. Eğer mutlu değilseniz ne istediğinizi düşünün ve adım atmak için cesur olun.
6
Seks yapmak sorunları çözer
Uzmanlar, seks yapmanın bir barışma, sorun çözme ya da cezalandırma yöntemi olmaması gerektiğini söylüyor. Eşinizle kavga ettiğiniz zaman onunla seks yapmayarak cezalandırmamalısınız ya da seks yapmayı bir barışma aracı olarak kullanmamalısınız. Birbirinizi istediğiniz zaman seks yapmak ikinize de iyi gelecek, sevişme eylemini olmaması gereken kalıplara sokmayacaktır.
7
Özgür olamazsınız
Bu da doğru değil! Tabii ki bekar hayatınız ile evlilik hayatınız arasında farklar olacak, olmalı da ama bu özgürlüğünüzün elinizden alınacağı anlamına gelmez. Eşiniz ile ortak alanlarınız, paylaşımlarınız olacak. Ancak kendi özel alanınızı da korumayı ihmal etmeyin. Uzun evliliklerin sırrı tam da buradan geçiyor!
8
Çocuk yapmak kötü giden evliliği düzeltir
Öncelikle, dünyaya bir canlı getirmek oldukça düşünülerek alınması gereken bir karardır. Çiftler, bu kararın sorumluluklarını bilerek hareket etmeli. Kötü giden bir evliliği kurtarmak için ya da sadece eve neşe gelsin mantığı ile çocuk yapılmaz.