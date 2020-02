Göz Ardı Etmeniz Gereken 7 Evlilik Efsanesi

Her konuda aynı düşünmelisiniz Bu asla mümkün olamaz. Dünya üzerindeki hiçbir insan bir diğeri ile her konuda aynı fikirde olamaz, olmamalı da. Çiftler için de aynı şey geçerli. Çift olmak her şeyi aynı düşünmek demek değil, fikir ayrılıklarında bile ortak nokta bulabilmektir.