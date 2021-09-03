Göz Altı Torbaları Neden Olur, Evde Nasıl Geçer? Göz Altı Torbalarına İyi Gelen Doğal Çözüm Önerileri
Göz altı torbalarının nedeni olarak genellikle uykusuzluk problemleri gösterilir. Ayrıca aşırı yorgunluk, kafein tüketimi ya da stres de göz altı torbalarının sebepleri arasında yer alırken dış görünümünüzü ve ruh halinizi olumsuz etkileyen göz altı torbalarıyla evde bazı doğal çözüm yöntemleriyle baş edebilirsiniz. Peki, göz altı torbaları neden olur, evde nasıl geçer? İşte, göz altı torbalarına iyi gelen doğal çözüm önerileri…
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Aşırı yorgunluk, uzun süreli uykusuzluk gibi nedenlerin yanında genetik bir durum olan göz altı morlukları gün geçtikçe rahatsız edici bir görünüm ile sonuçlanabilir. Göz altı torbalarından sağlık alanındaki gelişmelerle estetik yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Ancak estetik uygulamalardan önce doğal çözüm yöntemlerini denemekte fayda var. İşte, göz altı torbaları evde nasıl geçer merak edenlere doğal çözüm önerilerimiz.
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Göz altı torbaları neden olur?
Yaşlandıkça, göz kapaklarınızı destekleyen doku yapıları ve kaslar zayıflar. Cilt sarkmaya başlayabilir ve normalde göz çevresi (yörünge) ile sınırlı olan yağ, gözlerinizin altındaki bölgeye geçebilir. Ayrıca, gözlerinizin altındaki boşlukta sıvı birikebilir ve bu da göz altı bölgesinin şişmiş veya şişmiş görünmesine neden olabilir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli faktörler bu etkiye neden olur veya daha da kötüleşir:
Özellikle uyandıktan sonra veya tuzlu bir yemekten sonra sıvı tutulması
Uykusuzluk
Alerjiler
Sigara içmek
Genetik faktörler
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Göz altı torbaları nasıl geçer?
Aşağıdaki ipuçları göz altı torbalarını azaltmanıza veya ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir:
Serin bir kompres kullanın. Temiz bir bezi soğuk suyla ıslatın. Otururken nemli bezi hafif baskı uygulayarak birkaç dakika göz altı ve çevresine uygulayın.
Yatmadan önce sıvıları azaltın ve diyetinizdeki tuzu azaltın. Bu, göz altı torbalarına neden olabilecek sıvı tutulmasını azaltacaktır.
Sigara içmeyin. Sigara göz altı torbaları sorununu daha da kötüleştirebilir.
Yeterli uyku almak. Çoğu yetişkin için yedi ila dokuz saat iyi bir uyku süresidir.
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Başınızı hafifçe kaldırarak uyuyun. Fazladan bir yastık eklemek veya yatağınızın başını desteklemek yardımcı olabilir. Ya da yatağın tüm başını birkaç santim yükseltin. Bu, uyurken gözlerinizin etrafında sıvı birikmesini önlemeye yardımcı olur. Alt göz kapaklarınızdaki sıvı tutulmasından kaynaklanan koyu halkalar genellikle ayağa kalktığınızda kaybolur.
Alerjik semptomları azaltın. Mümkün olduğunca alerjenlerden kaçının. Saç boyaları, sabunlar, kozmetikler veya diğer alerjenler nedeniyle göz altı reaksiyonları geliştirirseniz, önleme stratejileri hakkında doktorunuzla konuşun.
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Göz altı torbalarına iyi gelen doğal yöntemler
İşte göz altı torbaları için evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler...
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Çay poşetleri uygulayın
Göz altı morlukları ve torbalanmalara yardımcı olması için aslında kafeinli çay poşetlerini göz altınızda kullanabilirsiniz. Bunun için;
İki çay poşetini 3 ila 5 dakika demleyin.
Çay poşetlerini buzdolabında 20 dakika soğumaya bırakın.
Daha sonra fazla sıvıyı sıkın ve göz altı bölgenize uygulayın.
Çay poşetlerini 15 ila 30 dakika bekletin.
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Soğuk kompres kullanın
Koyu halkalardan kurtulmak, evdeki malzemeleri kullanarak yaptığınız soğuk kompres kullanmak kadar basit olabilir. Bölgeye soğuk uygulamak, geçici bir rahatlama için kan damarlarının hızla daralmasına yardımcı olabilir. Bunun için buzdolabında soğutulmuş çay kaşığı, soğuk salatalık dilimleri ya da ıslak bez faydalı olabilir.
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Bol bol su için
Su, vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturur . Bu göz önüne alındığında, dehidrasyonun göz altı torbalarına katkıda bulunması şaşırtıcı olmayabilir. Su alımınızı artırmak yardımcı olacaktır.
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Her gün güneş koruyucu kullanın
Cildinizi güneş ışınlarına karşı korumak, aşağıdakiler gibi bir dizi dermatolojik soruna yardımcı olabilir:
Erken yaşlanma
Cilt kanseri
Soluk cilt tonu
Sonuç olarak, güneş kremi kullanmak göz altı torbalarınıza ve koyu halkalarınıza da yardımcı olabilir.
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Yatmadan önce makyajınızı çıkarın
Gece rutininizi iyileştirmek, göz altı torbalarınızı da önlemenize yardımcı olabilir. Özellikle her gece yatmadan önce yüzünüzü yıkamanız önemlidir. Makyajla uyuduğunuzda cildinizi serbest radikallere maruz bırakıyorsunuz. Bu, oksidatif stres denilen şeyi yaratma potansiyeline sahiptir ve cildi erken yaşlandırabilir.
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Kolajen açısından zengin yiyecekler tüketin
Yaşlandıkça, göz kapaklarınızı destekleyen kaslar ve dokular zayıflar. Bu, genellikle gözlerinizin etrafındaki yağ da dahil olmak üzere cildinizin sarkmaya başlayabileceği anlamına gelir.
C vitamini alımınızı artırmak, vücudunuzun daha fazla hyaluronik asit emmesine yardımcı olabilir. C vitamini ve amino asitler açısından zengin gıdalar , daha sağlıklı bir cilt yaratarak hyaluronik asit seviyenizi artırarak kolajen üretimine de yardımcı olabilir .
İyi C vitamini kaynakları şunlardır:
Portakal
Kırmızı biber
Lahana
Brüksel lahanası
Brokoli
Çilek
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Demir açısından zengin yiyecekler de tüketin
Demir eksikliği anemisi , kanda kırmızı kan hücrelerinin bulunmadığı bir durumdur. Bu hücreler vücuttaki dokulara oksijen taşımakla görevlidir. Demir eksikliği gözlerin altında koyu halkalara ve hatta soluk cilde neden olabilir. Bu durumda daha fazla demir içerikli gıdalar tüketmeye dikkat edin.
Demir açısından zengin besinler şunları içerir:
Kırmızı et ve kümes hayvanları
Deniz ürünleri
Fasulye
Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler
Kuru üzüm, kayısı ve diğer kuru meyveler
Tahıllar
Bezelye
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Tuzlu yiyecekleri kesin
Göz altı torbalarınızın temelinde çok fazla tuzlu yiyecekler yemek olabilir. Tuz, vücudunuzun sıvı tutulmasına katkıda bulunur ve genel olarak göz altı torbalarının da şişmesine yol açabilir.