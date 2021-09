Göz Altı Torbaları Neden Olur, Evde Nasıl Geçer? Göz Altı Torbalarına İyi Gelen Doğal Çözüm Önerileri

Kolajen açısından zengin yiyecekler tüketin Yaşlandıkça, göz kapaklarınızı destekleyen kaslar ve dokular zayıflar. Bu, genellikle gözlerinizin etrafındaki yağ da dahil olmak üzere cildinizin sarkmaya başlayabileceği anlamına gelir.



C vitamini alımınızı artırmak, vücudunuzun daha fazla hyaluronik asit emmesine yardımcı olabilir. C vitamini ve amino asitler açısından zengin gıdalar , daha sağlıklı bir cilt yaratarak hyaluronik asit seviyenizi artırarak kolajen üretimine de yardımcı olabilir .



İyi C vitamini kaynakları şunlardır:



Portakal



Kırmızı biber



Lahana



Brüksel lahanası



Brokoli



Çilek