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GeriKişisel Bakım Göz Altı Torbaları Neden Olur, Evde Nasıl Geçer? Göz Altı Torbalarına İyi Gelen Doğal Çözüm Önerileri
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Göz Altı Torbaları Neden Olur, Evde Nasıl Geçer? Göz Altı Torbalarına İyi Gelen Doğal Çözüm Önerileri
Kişisel Bakım
Fotoğraflar: iStock

Göz Altı Torbaları Neden Olur, Evde Nasıl Geçer? Göz Altı Torbalarına İyi Gelen Doğal Çözüm Önerileri

Göz altı torbalarının nedeni olarak genellikle uykusuzluk problemleri gösterilir. Ayrıca aşırı yorgunluk, kafein tüketimi ya da stres de göz altı torbalarının sebepleri arasında yer alırken dış görünümünüzü ve ruh halinizi olumsuz etkileyen göz altı torbalarıyla evde bazı doğal çözüm yöntemleriyle baş edebilirsiniz. Peki, göz altı torbaları neden olur, evde nasıl geçer? İşte, göz altı torbalarına iyi gelen doğal çözüm önerileri…

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Aşırı yorgunluk, uzun süreli uykusuzluk gibi nedenlerin yanında genetik bir durum olan göz altı morlukları gün geçtikçe rahatsız edici bir görünüm ile sonuçlanabilir. Göz altı torbalarından sağlık alanındaki gelişmelerle estetik yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Ancak estetik uygulamalardan önce doğal çözüm yöntemlerini denemekte fayda var. İşte, göz altı torbaları evde nasıl geçer merak edenlere doğal çözüm önerilerimiz.

2Göz altı torbaları neden olur

Göz altı torbaları neden olur?

Yaşlandıkça, göz kapaklarınızı destekleyen doku yapıları ve kaslar zayıflar. Cilt sarkmaya başlayabilir ve normalde göz çevresi (yörünge) ile sınırlı olan yağ, gözlerinizin altındaki bölgeye geçebilir. Ayrıca, gözlerinizin altındaki boşlukta sıvı birikebilir ve bu da göz altı bölgesinin şişmiş veya şişmiş görünmesine neden olabilir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli faktörler bu etkiye neden olur veya daha da kötüleşir:

Özellikle uyandıktan sonra veya tuzlu bir yemekten sonra sıvı tutulması

Uykusuzluk

Alerjiler

Sigara içmek

Genetik faktörler

3Göz altı torbaları nasıl geçer

Göz altı torbaları nasıl geçer?

Aşağıdaki ipuçları göz altı torbalarını azaltmanıza veya ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir:

Serin bir kompres kullanın. Temiz bir bezi soğuk suyla ıslatın. Otururken nemli bezi hafif baskı uygulayarak birkaç dakika göz altı ve çevresine uygulayın.

Yatmadan önce sıvıları azaltın ve diyetinizdeki tuzu azaltın. Bu, göz altı torbalarına neden olabilecek sıvı tutulmasını azaltacaktır.

Sigara içmeyin. Sigara göz altı torbaları sorununu daha da kötüleştirebilir.

Yeterli uyku almak. Çoğu yetişkin için yedi ila dokuz saat iyi bir uyku süresidir.

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Başınızı hafifçe kaldırarak uyuyun. Fazladan bir yastık eklemek veya yatağınızın başını desteklemek yardımcı olabilir. Ya da yatağın tüm başını birkaç santim yükseltin. Bu, uyurken gözlerinizin etrafında sıvı birikmesini önlemeye yardımcı olur. Alt göz kapaklarınızdaki sıvı tutulmasından kaynaklanan koyu halkalar genellikle ayağa kalktığınızda kaybolur.

Alerjik semptomları azaltın. Mümkün olduğunca alerjenlerden kaçının. Saç boyaları, sabunlar, kozmetikler veya diğer alerjenler nedeniyle göz altı reaksiyonları geliştirirseniz, önleme stratejileri hakkında doktorunuzla konuşun.

5Göz altı torbalarına iyi gelen doğal yöntemler

Göz altı torbalarına iyi gelen doğal yöntemler

İşte göz altı torbaları için evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler...

6Çay poşetleri uygulayın

Çay poşetleri uygulayın

Göz altı morlukları ve torbalanmalara yardımcı olması için aslında kafeinli çay poşetlerini göz altınızda kullanabilirsiniz. Bunun için;

İki çay poşetini 3 ila 5 dakika demleyin.

Çay poşetlerini buzdolabında 20 dakika soğumaya bırakın.

Daha sonra fazla sıvıyı sıkın ve göz altı bölgenize uygulayın.

Çay poşetlerini 15 ila 30 dakika bekletin.

7Soğuk kompres kullanın

Soğuk kompres kullanın

Koyu halkalardan kurtulmak, evdeki malzemeleri kullanarak yaptığınız soğuk kompres kullanmak kadar basit olabilir. Bölgeye soğuk uygulamak, geçici bir rahatlama için kan damarlarının hızla daralmasına yardımcı olabilir. Bunun için buzdolabında soğutulmuş çay kaşığı, soğuk salatalık dilimleri ya da ıslak bez faydalı olabilir.

8Bol bol su için

Bol bol su için

Su, vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturur . Bu göz önüne alındığında, dehidrasyonun göz altı torbalarına katkıda bulunması şaşırtıcı olmayabilir. Su alımınızı artırmak yardımcı olacaktır.

9Her gün güneş koruyucu kullanın

Her gün güneş koruyucu kullanın

Cildinizi güneş ışınlarına karşı korumak, aşağıdakiler gibi bir dizi dermatolojik soruna yardımcı olabilir:

Erken yaşlanma

Cilt kanseri

Soluk cilt tonu

Sonuç olarak, güneş kremi kullanmak göz altı torbalarınıza ve koyu halkalarınıza da yardımcı olabilir.

10Yatmadan önce makyajınızı çıkarın

Yatmadan önce makyajınızı çıkarın

Gece rutininizi iyileştirmek, göz altı torbalarınızı da önlemenize yardımcı olabilir. Özellikle her gece yatmadan önce yüzünüzü yıkamanız önemlidir. Makyajla uyuduğunuzda cildinizi serbest radikallere maruz bırakıyorsunuz. Bu, oksidatif stres denilen şeyi yaratma potansiyeline sahiptir ve cildi erken yaşlandırabilir.

11Kolajen açısından zengin yiyecekler tüketin

Kolajen açısından zengin yiyecekler tüketin

Yaşlandıkça, göz kapaklarınızı destekleyen kaslar ve dokular zayıflar. Bu, genellikle gözlerinizin etrafındaki yağ da dahil olmak üzere cildinizin sarkmaya başlayabileceği anlamına gelir.

C vitamini alımınızı artırmak, vücudunuzun daha fazla hyaluronik asit emmesine yardımcı olabilir. C vitamini ve amino asitler açısından zengin gıdalar , daha sağlıklı bir cilt yaratarak hyaluronik asit seviyenizi artırarak kolajen üretimine de yardımcı olabilir .

İyi C vitamini kaynakları şunlardır:

Portakal

Kırmızı biber

Lahana

Brüksel lahanası

Brokoli

Çilek

12Demir açısından zengin yiyecekler de tüketin

Demir açısından zengin yiyecekler de tüketin

Demir eksikliği anemisi , kanda kırmızı kan hücrelerinin bulunmadığı bir durumdur. Bu hücreler vücuttaki dokulara oksijen taşımakla görevlidir. Demir eksikliği gözlerin altında koyu halkalara ve hatta soluk cilde neden olabilir. Bu durumda daha fazla demir içerikli gıdalar tüketmeye dikkat edin.

Demir açısından zengin besinler şunları içerir:

Kırmızı et ve kümes hayvanları

Deniz ürünleri

Fasulye

Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler

Kuru üzüm, kayısı ve diğer kuru meyveler

Tahıllar

Bezelye

13Tuzlu yiyecekleri kesin

Tuzlu yiyecekleri kesin

Göz altı torbalarınızın temelinde çok fazla tuzlu yiyecekler yemek olabilir. Tuz, vücudunuzun sıvı tutulmasına katkıda bulunur ve genel olarak göz altı torbalarının da şişmesine yol açabilir.

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