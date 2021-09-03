Göz Altı Torbaları Neden Olur, Evde Nasıl Geçer? Göz Altı Torbalarına İyi Gelen Doğal Çözüm Önerileri

Göz altı torbaları neden olur? Yaşlandıkça, göz kapaklarınızı destekleyen doku yapıları ve kaslar zayıflar. Cilt sarkmaya başlayabilir ve normalde göz çevresi (yörünge) ile sınırlı olan yağ, gözlerinizin altındaki bölgeye geçebilir. Ayrıca, gözlerinizin altındaki boşlukta sıvı birikebilir ve bu da göz altı bölgesinin şişmiş veya şişmiş görünmesine neden olabilir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli faktörler bu etkiye neden olur veya daha da kötüleşir:



Özellikle uyandıktan sonra veya tuzlu bir yemekten sonra sıvı tutulması



Uykusuzluk



Alerjiler



Sigara içmek



Genetik faktörler