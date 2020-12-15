Göz Altı Torbaları Kimlerde Daha Çok Oluşur?

Göz altı torbaları kişiyi yorgun, hasta veya olduğundan yaşlı gösterebilen ,güzelliğini gölgeleyen bir durumdur. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın konu hakkında bilgiler verdi, göz altı torbaları hakkında bilgi verdi.
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Genellikle yapısal genetik özellikler nedeniyle göz altında yağ dokusunun birikimi ile gelişmektedir. Daha çok cerrahi olarak alınan bu göz altı torbaları dermatolojik uygulamalarla da çözümlenebilmektedir.
Lazer ile ameliyatsız göz kapağı estetiği uygulaması ile de göz altı torbalarının tedavisi mümkündür.
Aynı zamanda göz altı torbalarına uygulanan mezoterapi ile buradaki yağ dokusunun eritilmesiyle de göz altı torbalarını etkili bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Göz altı torbalarının tedavisiyle yüzünüz çok daha genç ve dinamik bir görünüme kavuşur.
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GÖZ ALTI TORBALARI NEDEN OLUR?
Göz altları diğer yüz bölgelerine göre çok daha hassas ve ince bir dokuya sahiptir. Dolayısıyla bu bölge çok daha kolay kırışıp gevşeyebilme ve diğer yüz bölgelerine göre çok daha kolay yaşlanma potansiyeline sahiptir. Yaşla ve genetik yatkınlıkla birlikte göz altlarında yağ dokusunun birikmesi ve deride sarkma ile birlikte göz altı torbaları gelişir.
Göz altı torbalanması kolajen dokunun zamanla çökmesine bağlı olarak da kolaylıkla gelişebilir. Özellikle genç yaşlarda göz altı torbası kişiyi olduğundan yaşlı, yorgun ,uykusuz, hastaymış gibi gösterebilir. Bu sebepten göz altı torbası problemi olan insanlar göz altı torbalarından ameliyatsız en kolay ve etkili bir şekilde kurtulmak isterler.
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GÖZ ALTI TORBASI KİMLERDE DAHA ÇOK OLUŞUR
-İlerleyen yaşlarda
-Genetik yatkınlık
-Böbrek hastalığı, kalp hastalığı veya tiroid hastalıkları olan kişilerde
-Göz altı torbalarının oluşumu çok daha kolay gelişir.
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GÖZ ALTI TORBASI ALDIRMA - GÖZ ALTI TORBASI ERİTME
Çok sayıda göz altı torbası problemi olan hasta bana göz altı torbası aldırma, göz altı torbası eritme, göz altı torbalarının giderilmesi nasıl yapılır? Gerçekten göz altı torbaları ameliyatsız tedavi edilebilir mi, en iyi göz altı torbası kremi nedir? gibi sorular soruyorlar.. Çok haklı olarak insanlar en etkili göz altı torbası tedavisi arıyorlar.
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Göz altı torbası gerçekten de insanın güzelliğine gölge düşüren bir durumdur. Günümüzde insanlar ameliyatın getirdiği riskleri istemedikleri için daha çok ameliyatsız göz torbalarını tedavi ettirmek istiyorlar.
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Bugün için göz altı torbalarının giderilmesinde en etkili ve risksiz yol göz altı torbalarının ameliyatsız lazerle alınması işlemidir. Lazer teknolojisi bize bu imkanı sağlamaktadır. Lazer ile göz alt torbası tedavisi işlemi ile; hem göz altı torbaları düzeltilmiş olur hem de göz çevresi dokusu ciddi ölçüde gençleşmiş olur.
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Lazerle ameliyatsız göz kapağı estetiği işlemi ile de; hem üst göz kapağı hem alt göz kapağı hem de göz kenarlarındaki derin ve ince kırışıklıklar düzeltilirken; aynı zamanda göz çevresi morlukları ve göz altı torbaları da tedavi edilmiş olur.
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GÖZ ALTI TORBASI KREMİ VAR MIDIR?
Göz altı torbası için çok sayıda krem vardır. Ancak bunların hiçbiri göz altı torbalarını iyileştirecek özelliğe sahip değillerdir.
Boşuna bu göz altı torbası için üretilmiş kremlere para verip ümide kapılmamalıyız. Göz altı torbası eritme kremi adı altında da üretilmiş kremler vardır inanın bu kremlerin göz altı torbalarının tedavisinde hiçbir faydası yoktur. Göz altı torbaları lazerle ve o bölgeye uygulanacak mezoterapi solüsyonları ile oldukça başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.
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GÖZ ALTI TORBALARININ AMELİYATSIZ LAZER İLE TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI ÜSTÜNLÜKLERİ NELERDİR?
Genel Anestezi almadan lokal anestezi ile yapıyoruz.
Son derece kısa süren bir işlemdir.
İyileşme süresi ameliyata göre çok daha kısadır.
Lazer ile göz altı tarandığı için tüm göz çevresi dokusu da bu işlemle gençleşir.
Göz altındaki derideki katlanmalar, sarkmalar, derin ve ince çizgilerde belirgin düzelme ve dokuda ciddi gençleşme gözlenir.
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Göz altı morlukları da bu tedaviyle düzelmektedir.
Herhangi bir kesi yapılmadan lazerle yapıldığı için iz riski de yoktur.
Lazerle göz altı torbası aldırma son derece etkili hiçbir yan etkisi olmayan çok başarılı sonuçlar aldığımız bir işlemdir.