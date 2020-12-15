Göz Altı Torbaları Kimlerde Daha Çok Oluşur?

GÖZ ALTI TORBALARI NEDEN OLUR? Göz altları diğer yüz bölgelerine göre çok daha hassas ve ince bir dokuya sahiptir. Dolayısıyla bu bölge çok daha kolay kırışıp gevşeyebilme ve diğer yüz bölgelerine göre çok daha kolay yaşlanma potansiyeline sahiptir. Yaşla ve genetik yatkınlıkla birlikte göz altlarında yağ dokusunun birikmesi ve deride sarkma ile birlikte göz altı torbaları gelişir.



Göz altı torbalanması kolajen dokunun zamanla çökmesine bağlı olarak da kolaylıkla gelişebilir. Özellikle genç yaşlarda göz altı torbası kişiyi olduğundan yaşlı, yorgun ,uykusuz, hastaymış gibi gösterebilir. Bu sebepten göz altı torbası problemi olan insanlar göz altı torbalarından ameliyatsız en kolay ve etkili bir şekilde kurtulmak isterler.