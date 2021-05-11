Göz altı morluklarına ne iyi gelir? Göz altı morluklarına iyi gelen besinler
Göz çevresinde oluşan morluklar çoğu zaman özellikle kadınların korkulu rüyasıdır. Kansızlık, vitamini eksikliği, sinüzit, ilaç kullanımı, metabolik hastalıklar gibi durumlar göz altı morluğuna neden olabilirken, bu sorunun nasıl geçeceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morlukları neden olur? İşte göz altı morluklarına iyi gelen besinler
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Genellikle yaş ilerledikçe oluşan göz altı morlukları pek çok kişinin görünüm açısından sorun yaşadığı konulardan biri. Yaşlanma haricinde ortaya çıkan göz altı morluklarının farklı sebepleri olsa da uzmanlar, c vitamini eksikliği, alerjik konjonktivit, beslenme hataları, damar genişlemesi gibi nedenlerin morlukların başlıca nedeni olduğunu sıralıyor. Peki, göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morlukları neden olur?
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Göz altı morlukları neden olur?
Göz altı morluklarının başlıca sebebi yaşın ilerlemesi olarak gösterilse de günümüzde çok yaygın olan bu cilt problemi her yaşta görülebilir. Özellikle damar genişlemesine yol açan ilaçlar göz çevrenizin daha mor görünmesine sebep olabilir. Ayrıca kötü beslenme özellikle protein eksikliği, vitamin, demir, C vitaminini eksikliği de göz çevrenizin morarmasına sebep olabilir.
Prof. Dr. Osman Müftüğlu, göz altı morluklarının nedenlerini şöyle sıralıyor;
Yaşlılık: Yaşınız ilerledikçe göz altındaki deri torbalanmaya, sarkmaya ve koyulaşmaya başlar. İlaçların da göz altı morlukları yapabilecekleri aklınızda olsun.
Damar genişlemesi: Özellikle damar genişlemesine yol açan ilaçlar göz çevrenizin daha mor görünmesine sebep olabilir.
Beslenme hataları: “Beslenme” hatalarını da unutmamanız lazım. Kötü beslenme özellikle protein eksikliği, vitamin noksanlığı, demir fakirliği, C vitamininden yoksunluk da göz çevrenizin morarmasına sebep olabilir.
Alerji: “Alerji” sorununu da not alın. Alerjik konjonktivit (bir çeşit göz alerjisi), alerjik rinit (alerjiye bağlı burun iltihaplanması) de göz çevresini olumsuz etkileyen sorunlardır.
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Ovalamak: Bu durumlarda göz altını sık sık ovalamak, kaşımak morluk oluşumunu kolaylaştırabiliyor.
Metabolik süreç: Diğer taraftan bazı kişilerde nedeni bilinmeyen metabolik süreçlerle göz altında aşırı melanin pigmenti birikmesi sonucu koyuluklar ortaya çıkabiliyor.
Güneş: Bunda güneş altında fazla kalmanın da rolü olduğu söyleniyor.
Ödem: Genel ödem durumu, yani vücudun fazlaca su tutması bir diğer faktör.
Tuz: Böyle durumlarda tuz tüketimini gözden geçirmek ve yeterince su içmek gerekiyor.
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Göz altı morluklarına ne iyi gelir?
Gözaltı morluklarının giderilmesinde kullandığımız kozmetik ürünler, sadece geçici çözümler sunmaktadır. Ancak şimdi sıralayacağımız bitkisel yöntemlerle daha kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte göz altı morluklarına iyi gelen besinler...
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Avokado yağı
Bunun yanı sıra her derde deva olan avokado yağı ve buğday yağı göz çevresi için oldukça etkili. Bu karışımı dıştan içe doğru hareketlerle ve çok nazik bir şekilde göz çevresine sürmelisiniz.
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Patates maskesi
Gündelik yaşamda kadınların bir numaralı tercihi olan patates maskesi haftada iki kere uygulanabilir. Hazırlanışı son derece pratiktir. Morlukları tamamen gidermese de büyük ölçüde azalmasını sağlar.
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Gül suyu
Gül suyu, ada çayı, nane gibi organik ürünlerle hazırlanacak maskeler de göz altı morluğu şikayetlerinin önüne geçmek için idealdir.
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Salatalık
Yüksek oranda su içeriğine sahip olan salatalık, göz altı derinize ihtiyacı olan sıvı desteğini sağlayacaktır. Yatıştırma ve soğutma etkisi gösterecek olan salatalığın bu özelliklerinden yararlanmak için suyunu çıkarın ve bir pamuk yardımıyla göz altı bölgenize uygulayın. Dilerseniz ince dilimler halinde kesip buzdolabında beklettiğiniz salatalık dilimlerini direkt olarak gözlerinize de uygulayabilirsiniz.
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Çay poşeti
Eski bir yöntem olan çay poşeti, kan damarlarının genişlemesini sağlayacağından cildi yorgun görünümünden uzaklaştırır. Tek yapmanız gereken taze kullandığınız bir çay poşetini ılık olarak göz altı morluklarınızın olduğu bölgeye yerleştirmek ve 15 dakika bu şekilde bekletmek.
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Badem yağı
Cildin nemlenmesini sağlayan badem yağı aynı zamanda cildi besler ve eski enerjisine kavuşmasını sağlar. Badem yağını kullanırken, gece yatmadan önce badem yağıyla ıslattığınız bir parça pamuğu göz altı bölgenize koyun. Sabah uyandığınızda yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bir hafta içinde farkı siz de fark edeceksiniz.
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Süt
Süt, göz altlarınızdaki morlukları açarak kendi doğal cilt rengine kavuşmanıza yardımcı olur. Bunun için; soğuk süte batırmış olduğunuz pamuğu bu bölgeye soğuk kompres yapın ve on dakika bu şekilde bekletin.