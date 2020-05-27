Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer?

Göz altı morlukları neden oluşur? İlerleyen yaşın da etkisi ile vücudun hemen her yerinde etkisini gösteren yağ, kas ve kemik kaybı göz çevresinde de oluşur. Yani incelen yağ tabakası göz altı morluğunu belirginleştirebilir. Sadece yorgunluk ve uykuyu alamama durumu göz altı morluklarına sebep olmaz.