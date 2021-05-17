Göz Altı Kırışıklığı Neden Olur, Göz Altı Kırışıklığına Ne İyi Gelir? Göz Altı Kırışıklığına Evde Çözüm Önerileri
Yaşlandıkça cildiniz elastikiyetini kaybetmeye başlar. Güneşe maruz kalma gibi çevresel faktörler ve genetik, bir kişinin yüzünde erken kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşmasında önemli rol oynar. Peki göz altı kırışıklığı neden olur, göz altı kırışıklığına ne iyi gelir? İşte, göz altı kırışıklığına evde çözüm önerileri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Göz çevrenizdeki cilt, daha erken yaşlanma belirtileri gösterme olasılığı olan bir bölgedir, çünkü göz kürenizin altındaki alan (periorbital boşluk) kan damarları olan ince bir cilttir. Gözlerinin altında çizgiler olması, yaşlanmanın normal bir parçası olsa da evde uygulayabileceğiniz doğal çözüm önerileri ile bu belirtileri geciktirmeniz ve onarmanız mümkün. İşte, göz altı kırışıklığına neden olan etkenler ve göz altı kırışıklığına ne iyi gelir sorularına evde çözüm önerileri.
2
Göz Altı Kırışıklığı Neden Olur?
Göz çevrenizdeki ince çizgilerin ve kırışıklıkların en belirgin nedeni yaşlanmaktır. Ancak diğer yaygın faktörlerden kaçınmak mümkün olabilir:
3
UV ışınları
Zararlı ultraviyole (UV) ışınları cildinizdeki kolajeni parçalar. Kolajen, cilt dokunuzdaki ana proteindir ve yüz yapınızın zamanla ayakta kalmasının anahtarıdır. Ultraviyole ışınları, korunmasız güneşe maruz kalmanın yanı sıra güneşsiz bronzlaşma yataklarından gelebilir. UV ışınlarına korunmasız maruz kalma, cildin ve kırışıklıkların daha erken belirmesine neden olur.
4
Sigara kullanımı
Sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklar, kadın ve erkeklerde kırışıklıkların en güçlü sebeplerindendir. Sigara içmek cildinizi ekstra oksidatif strese maruz bırakarak kollajen ve elastiğine zarar verir. Sigara içmek ayrıca yüzünüzdeki kan damarlarını daraltır, kan damarlarınızdaki dolaşımı engeller ve cildinizi A vitamininden mahrum bırakır.
5
Tekrarlayan mimikler ve ifadeler
Gülümseme, kaşlarını çatma ve kaşını çatlatma gibi yüz ifadeleri, yüzünde ince çizgilerin oluşmasına neden olabilir.
Her gece uyku sırasında aynı yüz kasları bir yastığa doğru itiliyorsa, uyku alışkanlıklarınız bile ince çizgilere neden olabilir. Cildiniz yaşlandıkça eski yerine geri dönme yeteneğini kaybeder. Araştırmalar, yastığınıza yüzünüz gömülü bir şekilde uyumanın gözünüzün altındaki çizgilere neden olabileceğini gösteriyor.
6
Evde Göz Altı Kırışıklığına Çözümler
Bazı ilaçlar ve cilt bakım ürünleri, gözlerinizin altındaki ince çizgilerin görünümünü azaltabilir. Bunun için aşağıdaki yöntemleri denemenizde fayda var.
7
Cildi sıkılaştırmak için yüz egzersizlerini deneyin
Bazı yüz egzersizlerinin gözlerinizin altındaki cildi sıkılaştırmada ve göz altı kırışıklığını önlemede etkili olduğu gözlemlenmektedir.
8
Alerjinizi tedavi edin
Alerjiler genellikle göz çevresinde iltihaplanmaya neden olur. Ayrıca gözlerinizi sulandırabilirler. Alerji semptomları nedeniyle gözlerinizi ovalamak veya çizmek, kırmızı gözlere katkıda bulunabilir ve cildinizin kuru hissetmesine neden olabilir. Alerji semptomlarını tedavi etmek yüzünüze daha rahat bir görünüm kazandırabilir ve ayrıca uzun vadede gözünüzün altındaki cildi koruyarak göz altı kırışıklığını tedavi eder.
9
Peeling yapın
Yeni hücre büyümesini desteklemek için gözlerinizin altında oluşan kuru cildi nazikçe peeling yöntemiyle yenileyebilirsiniz. Bunun için, sadece peeling ve gözlerinizin altındaki bölgeye masaj yapmak için özel olarak üretilmiş ürünleri kullanın.
10
Göz kremi ile nemlendirin
Nem eksikliği, göz altı kırışıklığının görünümünü artırabilir. Dolaşımı ve yeni hücre büyümesini teşvik ettiği gösterilen içerikler açısından zengin nemlendiricileri deneyin. Retinol (A vitamini türevi), peptidler ve hyaluronik, estetikçiler tarafından desteklenmektedir.
Soğutma jelleri ve serumları şeklindeki göz altı ürünleri, göz altı kırışıklığıyla savaşmada en iyi sonucu verebilir.
11
Güneşe maruz kalmaktan kaçının- güneş kremi ve şapka kullanın
Cildinizi UV ışınlarından koruyarak ince çizgilerin oluşmasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Özellikle güneşli olmasa bile, dışarı çıkarken her zaman en az 30 SPF içerikli güneş kremleri kullanın.
Bir seferde birkaç saat doğrudan güneş ışığına maruz kalacağınız zaman, gözlerinizi şapka ile korumanın yanı sıra güneş gözlüğü takmayı ihmal etmeyin. Kenarlı şapkalar ve güneş gözlükleri gözleriniz için ek bir fayda sağlar: Sizi gözlerinizi kısmaktan korurlar, bu da yeterince sık tekrarlandığında göz altı kırışıklığına neden olan mimiklerden korunmanızı sağlar.
12
Sağlıklı bir diyet yapın
C vitamini, A vitamini ve E vitamini, cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu vitaminler açısından zengin yiyecekleri diyetinize dahil ederek, cildinizin sağlıklı yeni hücreler oluşturmasına yardımcı olacaksınız. Sağlıklı beslenme ile sıkı, daha genç görünen bir cilt arasında güçlü bir bağlantısı vardır. Diyetinize bu vitaminleri içeren turunçgiller, havuç ve balkabağı ekleyerek göz altı kırışıklıklarınızı erteleyebilirsiniz.