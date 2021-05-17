Göz Altı Kırışıklığı Neden Olur, Göz Altı Kırışıklığına Ne İyi Gelir? Göz Altı Kırışıklığına Evde Çözüm Önerileri

Göz çevrenizdeki cilt, daha erken yaşlanma belirtileri gösterme olasılığı olan bir bölgedir, çünkü göz kürenizin altındaki alan (periorbital boşluk) kan damarları olan ince bir cilttir. Gözlerinin altında çizgiler olması, yaşlanmanın normal bir parçası olsa da evde uygulayabileceğiniz doğal çözüm önerileri ile bu belirtileri geciktirmeniz ve onarmanız mümkün. İşte, göz altı kırışıklığına neden olan etkenler ve göz altı kırışıklığına ne iyi gelir sorularına evde çözüm önerileri.