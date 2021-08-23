Gliserin Nedir, Nerelerde Kullanılır? Cilt Bakımında Gliserinin 8 Faydası

İşte gliserinin bulunduğu cilt bakım ürünleri… Temizleyiciler: Gliserin cilde yağ eklemez veya gözenekleri tıkamaz, bu da onu akneye eğilimli cilde sahip kişiler için mükemmel bir temizleyici yapar. Herhangi bir cilt tipi, cildini kurutmadan kiri ve yağı temizlemek için gliserin içeren yüz temizleyicileri kullanabilir.



Tonerler: Gliserin içeren tonerler, cildi yapışkan veya yağlı hissettirmeden cildi tazelemenin harika bir yoludur. Gliserin tonerleri, doğal olarak yağlı cilde sahip kişilerin cildini hafif, ferahlatıcı bir sis ile nemlendirmesine olanak tanır.



Güneş kremi: Güneş kremi, cildi zararlı UV ışınlarına karşı korumaya yardımcı olur. Gliserin, bazı güneş kremlerinde doğal bir nemlendirici olarak bulunur ve güneş kreminin daha yayılabilir olmasına yardımcı olur.



Nemlendiriciler: Gliserinin en etkileyici özelliği nemlendirici özelliğidir. Nemlendirici olarak gliserin, yüz kremleri ve el ve ayak losyonları gibi birçok nemlendirici üründe bulunabilir. Gliserin cildin yüzeyine nemi çekerken, pürüzsüz, yumuşak bir his ve görünüm için kırışıklıkları doldurur.



Yüz Maskeleri: Bazı yüz maskeleri cildi aydınlatmak ve nemlendirmek için gliserin içerir. Hızlı nemlendirme ve anında yaşlanmaya meydan okuyan sonuçlar için gliserinli yüz maskesi kullanabilirsiniz.



Sabunlar: Gliserin, birçok farklı sabun türünde ve vücut yıkamada yaygın olarak bulunur. Gliserin nazik olduğundan ve cildi kurutmadığından, bebek cilt ürünlerinde de yaygın bir bileşendir.