Gliserin Nedir, Nerelerde Kullanılır? Cilt Bakımında Gliserinin 8 Faydası

Gliserin, dünyadaki en değerli maddelerden biridir ve pek çok üründe karşımıza çıkar. Olağanüstü nemlendirme özelliklerinden dolayı gliserin cilt bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İster sadece doğal cilt bakım ürünleri, ister ev yapımı doğal maskelerde olsun büyük ihtimalle hemen her ürünün etiketinde gliserine rastlamanız mümkün. Peki gliserin nedir, ne işe yarar? İşte Gliserinin cilt için kullanımı ve faydaları…
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Gliserin kulağa yabancı bir kimyasal gibi gelebilir, ancak doğal gliserin tüm hayvansal ve bitkisel maddelerde bulunur . Güzellik ve cilt bakımı söz konusu olduğunda gliserinin birçok kullanımı ve faydası vardır, ancak tüm gliserin ürünleri aynı değildir. Bu yazımızda, gliserinin cilt için nasıl harikalar yarattığını, cilt bakım rutininize nasıl gliserin ekleyebileceğinizi ve maksimum fayda için hangi gliserini kullanmanız gerektiğini anlatıyoruz. İşte gliserin ile ilgili merak edilenler…
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Gliserin nedir?
Genellikle gliserol veya gliserin olarak da adlandırılan gliserin, renksiz, kokusuz, şuruplu bir sıvıdır. Kimyasal bileşim açısından, gliserin bir trihidroksi şeker alkolüdür . Gliserol adı, "tatlı" anlamına gelen Yunanca "glykys" kelimesinden gelir.
Gliserin doğal veya sentetik olabilir. Doğal gliserin, hayvansal veya bitkisel yağların hidrolizi sonucu üretilir. Hidroliz, bir maddenin suyla reaksiyona girmesi ve bunun sonucunda kimyasal bir bağın parçalanmasıdır. Sentetik gliserin, petrol, propilen ve klor içeren kimyasal işlemlerle üretilir.
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Gliserin cilt bakımında nasıl kullanılır?
Gliserin, birçok nemlendirici cilt bakım ürününde ve sabunda bulunur. Gliserin, nemlendirici olduğu için losyon ve sabun içeriği olarak çok sevilir. Nemlendirici, cildin ikinci tabakasından suyu çeken ve onu cildin üst tabakasına getiren bir maddedir . Nem yüksekse, nemlendiriciler de havadan nem çeker. Sonuç olarak, gliserin cildi nemlendirir, ölü cilt hücrelerini atmanıza yardımcı olur ve cildinize pürüzsüz, genç bir ışıltı verir.
Nazik, nemlendirici özellikleri nedeniyle gliserin, hassas cilde sahip kişiler için tercih edilen bir sabun bileşenidir. Saf gliserinli sabun, koku ve çeşitli kimyasallar içeren sert sabunlar gibi cildi kurutmaz, kaşındırmaz ve tahriş etmez. Güçlü sabun, cildin doğal yağlarını yıkayabilir ve cildi kurutabilir, bu da bir dizi soruna yol açabilir. Gliserin ise cildi nazikçe temizlerken cildi nemli ve yumuşak tutar.
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İşte gliserinin bulunduğu cilt bakım ürünleri…
Temizleyiciler: Gliserin cilde yağ eklemez veya gözenekleri tıkamaz, bu da onu akneye eğilimli cilde sahip kişiler için mükemmel bir temizleyici yapar. Herhangi bir cilt tipi, cildini kurutmadan kiri ve yağı temizlemek için gliserin içeren yüz temizleyicileri kullanabilir.
Tonerler: Gliserin içeren tonerler, cildi yapışkan veya yağlı hissettirmeden cildi tazelemenin harika bir yoludur. Gliserin tonerleri, doğal olarak yağlı cilde sahip kişilerin cildini hafif, ferahlatıcı bir sis ile nemlendirmesine olanak tanır.
Güneş kremi: Güneş kremi, cildi zararlı UV ışınlarına karşı korumaya yardımcı olur. Gliserin, bazı güneş kremlerinde doğal bir nemlendirici olarak bulunur ve güneş kreminin daha yayılabilir olmasına yardımcı olur.
Nemlendiriciler: Gliserinin en etkileyici özelliği nemlendirici özelliğidir. Nemlendirici olarak gliserin, yüz kremleri ve el ve ayak losyonları gibi birçok nemlendirici üründe bulunabilir. Gliserin cildin yüzeyine nemi çekerken, pürüzsüz, yumuşak bir his ve görünüm için kırışıklıkları doldurur.
Yüz Maskeleri: Bazı yüz maskeleri cildi aydınlatmak ve nemlendirmek için gliserin içerir. Hızlı nemlendirme ve anında yaşlanmaya meydan okuyan sonuçlar için gliserinli yüz maskesi kullanabilirsiniz.
Sabunlar: Gliserin, birçok farklı sabun türünde ve vücut yıkamada yaygın olarak bulunur. Gliserin nazik olduğundan ve cildi kurutmadığından, bebek cilt ürünlerinde de yaygın bir bileşendir.
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Gliserinin cilde faydaları nelerdir?
İster yağlı ister hassas veya kuru cilde sahip olun, cilt bakımında gliserinin birçok faydası vardır. Tamamen doğal, saf gliserinli cilt bakım ürünlerinin de çevreye hiçbir zararlı etkisi yoktur . Bitkisel gliserini seçerseniz, hayvanlara zarar vermeyen ürünler kullanmak konusunda da kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
Cilt bakımı için doğal gliserin kullanmanın en önemli sekiz faydası şu şekilde:
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Cildi genç tutar
Cildinize gliserin uygulamak, cildinizdeki nemi hapseder ve ona genç, sağlıklı bir parlaklık verir. Gliserin, cildin üst tabakasına nemi çekerek kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur ve cildin yumuşak ve pürüzsüz görünmesini sağlar.
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Akneyi azaltır
Akne için temizleyicilerde ve nemlendiricilerde yaygın olarak bulunan bazı bileşenler aslında cilt için çok serttir. Güçlü cilt bakım ürünleri, iltihaplanma ve tahrişe neden olarak bazı kişilerde sivilceyi daha da kötüleştirebilir. Ancak gliserin, daha sert ürünlerin yan etkileri olmadan cildinizi güzelleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, gliserin yağsızdır ve komedojenik değildir, yani gözeneklerinizi tıkamaz. Tıkanmış gözenekler sivilcelere yol açar, bu nedenle yağlı ciltler için gliserin doğru çözüm olabilir.
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Güvenlidir
Konu cilt bakımı malzemeleri seçmek olduğunda, güvenliği her şeyin üstünde düşünmek isteyeceksiniz. Cildiniz, sıvıları içeride tutarak, zararlı bakteri ve virüsleri dışarıda tutarak ve vücut sıcaklığınızı dengeleyerek vücudunuzu korumada kritik bir rol oynar . Bu nedenle, sağlıklı cildi destekleyen güvenli ürünler kullanmak isteyeceksiniz.
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Nazikçe temizler
Nazik temizleyiciler ve nemlendiriciler, özellikle akneye yatkın kişiler için cildin rahat ve sağlıklı kalması için önemlidir. Gliserin, cildi tahriş etmeden peeling yapmak, temizlemek ve nemlendirmek için nazik bir yol sunar. Sivilcesi olan kişiler, cildini temizlerken kiri ve yağı çıkarmak isterler ama aynı zamanda cildin dış tabakasına karşı da nazik olduklarından emin olmak isterler. Gliserin içeren nazik temizleyiciler kuru ciltli kişiler için de idealdir. Tüm cilt tiplerinin cildine nazikçe davranması ve tahrişi önlemesi önemlidir.
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Cildi iyileştirir
Cildin kuru, hasarlı ve çatlamış olduğu durumlarda gliserin kurtarmaya gelebilir ve cildin nemini artırabilir. Gliserin, egzama veya sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarına ve çatlamış ciltten kaynaklanan yaraların iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Genel olarak, gliserin cilt fonksiyonunu iyileştirerek , yara iyileşme sürecini hızlandırarak ve cildi tahriş edici maddelere karşı koruyarak cilt sağlığını destekler.
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Cildi nemlendirir
Gliserin sünger gibi davranır ve daha fazla nem çeker. Ayrıca , cildin kışın ortasında nemli ve nemli kalmasına yardımcı olabilecek suyun ciltten buharlaşmasını yavaşlatmaya yardımcı olur .
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Cildi korur
Kış aylarında dışarıdaki nem seviyeleri düşer ve soğuk hava cildinizdeki nemin hızla buharlaşmasına neden olur. Sonuç olarak, kış havası cildin kurumasına , çatlamasına ve pul pul dökülmesine neden olabilir. Cilt bozulduğunda, yaralara ve enfeksiyona daha duyarlı hale gelir. Gliserin içeren nemlendirici bir losyon cildinizdeki nemi hapseder ve özellikle elleri, ayakları, dirsekleri, dizleri ve vücudun tipik olarak kuruyan diğer kısımlarını korumaya yardımcı olabilir. Gliserin ayrıca cildin rüzgarın veya kuru iç havanın etkilerinden korunmasına da yardımcı olabilir.
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Diğer bileşenlerin yan etkilerinden korur
Tüketiciler veya kişisel kullanım için kendi gliserinli cilt bakım ürünlerinizi yapmaya karar verdiyseniz , gliserinin diğer tüm sağlık yararlarına ek olarak bir koruyucu görevi gördüğünü bilmek sizi memnun edecektir . Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre, gliserin olağanüstü antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Bitkisel özler içeren cilt bakım ürünlerinde hem çözücü hem de koruyucudur.