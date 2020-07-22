Gisele Bündchen'in Spor Tutkusundan İlham Alın!

Kendinizde spor yapacak gücü, heyecanı bulamıyorsanız Brezilyalı süper model Gisele Bündchen'in Instagram hesabına bir göz atın deriz!
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Bir dönemin en popüler modellerinden olan, şimdilerde ise kendini çocuklarına ve spora adayan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen'ın spor tutkusunu mercek altına alıyoruz.
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Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına giren Bündchen, formda vücudu, doğal güzelliği, muhteşem neşesi ile insanlara ilhan kaynağı oluyor.
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Her daim fit kalmayı fitness, cardio ve kickbox antremanlarına borçlu olan model, fotoğraflardan dahi karşı tarafa geçen hayat enerjisini ise yoga ve meditasyondan alıyor.
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Gittiği her yerde, fırsat bulduğu her an meditasyon ve yoga yapmaya bayılan Gisele Bündchen, o anlarda çekilmiş karelerini sosyal medyadan paylaşarak, spora başlamak isteyen ama bir türlü harekete geçemeyenlere motivasyon veriyor.
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Yoga ve meditasyon yapmayı o kadar çok seviyor ki, bunun için "Benim için bir spor değil yaşam tarzı" diyor.
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Öte yandan model, yaptığı sporları sınırlı tutmayı hiç sevmiyor. Öyle ki adrenalin ve eğlence dozu yüksek aktiviteleri hayatına dahil ediyor, at binmeye ve okyanusta sörf yapmaya bayılıyor.
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Beslenmesine de dikkat eden Gisele Bündchen, yemeklerini çoğunlukla kendi yapmayı tercih ediyor.