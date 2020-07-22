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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Gisele Bündchen'in Spor Tutkusundan İlham Alın!
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Gisele Bündchen'in Spor Tutkusundan İlham Alın!

Kendinizde spor yapacak gücü, heyecanı bulamıyorsanız Brezilyalı süper model Gisele Bündchen'in Instagram hesabına bir göz atın deriz!

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Bir dönemin en popüler modellerinden olan, şimdilerde ise kendini çocuklarına ve spora adayan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen'ın spor tutkusunu mercek altına alıyoruz.

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Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına giren Bündchen, formda vücudu, doğal güzelliği, muhteşem neşesi ile insanlara ilhan kaynağı oluyor.

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Her daim fit kalmayı fitness, cardio ve kickbox antremanlarına borçlu olan model, fotoğraflardan dahi karşı tarafa geçen hayat enerjisini ise yoga ve meditasyondan alıyor.

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Gittiği her yerde, fırsat bulduğu her an meditasyon ve yoga yapmaya bayılan Gisele Bündchen, o anlarda çekilmiş karelerini sosyal medyadan paylaşarak, spora başlamak isteyen ama bir türlü harekete geçemeyenlere motivasyon veriyor.

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Yoga ve meditasyon yapmayı o kadar çok seviyor ki, bunun için "Benim için bir spor değil yaşam tarzı" diyor.

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Öte yandan model, yaptığı sporları sınırlı tutmayı hiç sevmiyor. Öyle ki adrenalin ve eğlence dozu yüksek aktiviteleri hayatına dahil ediyor, at binmeye ve okyanusta sörf yapmaya bayılıyor.

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Beslenmesine de dikkat eden Gisele Bündchen, yemeklerini çoğunlukla kendi yapmayı tercih ediyor.

Kaynak Fotoğraflar: Instagram

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