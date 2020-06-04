Ginsengin Kanıtlanmış 7 Sağlık Faydası

. Ne kadar almanız gerektiği iyileştirmek istediğiniz duruma bağlıdır. Genel olarak, günlük 1-2 gram ham ginseng kökü veya 200-400 mg ekstrat dozu önerilmektedir. Daha düşük dozlarla başlamak ve zamanla artırmak en iyisidir. % 2 - 3 toplam ginsenosid içeren standart bir ginseng ekstresi arayın ve emilimini artırmak ve tam olarak faydalanmak için yemeklerden önce tüketin.



Pahalı bir bitki olduğu için sahtelerine de piyasada rastlamak mümkündür. Bu yüzden ginsengi güvenilir kaynaklardan almak gerekmektedir. Yeni bir takviye almadan önce mutlaka bir doktora danışın.