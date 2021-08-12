Ginseng Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? Ginsengin Bilinmeyen Faydaları ve Zararları

Ginseng nasıl kullanılır? Ginseng çiğ olarak yenebilir, çay haline getirilebilir veya çeşitli yemeklere eklenebilir. Toz, kapsül veya yağ olarak da tüketilebilir.



Ginseng kökü birçok şekilde tüketilebilir. Çiğ olarak yenebilir veya yumuşatmak için hafifçe buharda pişirebilirsiniz.



Çay yapmak için suda demlenebilir. Bunu yapmak için, taze dilimlenmiş ginseng'e sıcak su ekleyin ve birkaç dakika demlenmesine izin verin.



Ginseng, çorbalar ve kızartmalar gibi çeşitli tariflere de eklenebilir. Ve özü toz, tablet, kapsül ve yağ formlarında bulunabilir.



Ne kadar almanız gerektiği, iyileştirmek istediğiniz duruma bağlıdır. Genel olarak, günlük 1-2 gram çiğ ginseng kökü veya 200-400 mg ekstrakt önerilmektedir. Daha düşük dozlarla başlamak ve zamanla artırmak en iyisidir.



%2-3 toplam ginsenosid içeren standart bir ginseng özü tercih edin ve emilimi artırmak ve tüm faydaları elde etmek için yemeklerden önce tüketin.