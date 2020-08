Gerçeği Aydınlatan Dolunay: 2 Eylül Balık Burcu Dolunayında Neler Olacak?

Aslan burçları Dolunayın etkilerini “benim param-senin paran ya da benim param-müşterek paramız” dediğimiz eksenimizden deneyimleyeceğiz. Yani kısacası finansal konular üzerinden deneyim yaşayacağız. “Kazancımız” ve “harcamalarımız”, “duran varlıklarımız” ve “kadın düşmanlarımız”, “yeni çıkan işlerimiz” ve “ortaklığımız”, “şirketimiz” ve “emanet ettiklerimiz” gibi konularda kimi zaman işimiz ya da kişisel harcamalarımıza dikkat etmemiş olabiliriz çünkü kazancımıza güvenmiş olabiliriz. Kimi zaman kadın arkadaşlarımıza güvenip en değerli sırrımızı paylaştık. Riskler aldık duran varlıklarımıza güvenip. Hatta belki ortağımıza, şirketimize ve gözümüz kapalı emanet ettiklerimize güvenmiş olabiliriz. Tüm bu saydıklarımızın aslında kendi kafamızda oluşturduğumuz ve olmasını istediğimiz gerçek güven duygularımızın karşılığı olmasını diledik.



Birlikten kuvvet doğar ve her şey çok daha güçlü ve kuvvetli görünür demiş olabiliriz. Bu dolunayın etkisiyle kendi değerimizin farkına varmalı ve tek başımıza da her şeyin üstesinden gelebilecek güce ve değere sahip olduğumuzu deneyimlemeliyiz. Hep ilk adımı başkasından beklemiş olabiliriz. Onlara güvenip susup, sessiz kalmayı tercih etmiş olabiliriz. İhtiyaçlarımızı dile getirmeye çekinmiş olabiliriz. Arkadaşlıklarımız, ilişkimiz bozulmasın diye sessiz kalmayı tercih etmiş olabiliriz. Fakat bu süre zarfında sessiz ve kendimize kalmanın gözlem yapma fırsatı doğurduğunu yakalamış olabiliriz. Sergilediğimiz tutumun ve her şeyi karşı taraftan beklemenin bizlere ne kadar zarar verdiğini deneyimlemiş olabiliriz. Rutin yaşantımızda ve düzenimizde yaşanılan aksaklıklar sebebiyle sabırsız bir tutum sergilemiş olabiliriz. Kendi bereketimizin aslında bu olumsuzluklardan sonra geleceğini fark edememiş olmanın huzursuzluğunu yaşamış olabiliriz.