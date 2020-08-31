Gerçeği Aydınlatan Dolunay: 2 Eylül Balık Burcu Dolunayında Neler Olacak?

Akrep burçları Dolunayın etkilerini “yaratıcılık eksenimizden” deneyimleyeceğiz. Bu eksen “aktiviteler”, “organizasyonlar” ve “eğlencelerin” olduğu kolektif alanımızdır. Bugüne kadar kendi “hobilerimiz” “kendi yaratıcılığımız” ve “çocuklarımızın” ihtiyaçları gibi kendimizi eğlendirmek için uğraşlarda bulunmuş olabiliriz. Hayatın gerçekçi yüzünden kaçmış ve daha çok yüzyesel aktivitelerde bulunmuş olabiliriz. Dolunayın etkisiyle artık daha somut işlerle ilgilenmek isteyebiliriz. Zamanımızın boşa geçtiğini fark edebiliriz. Çocuğumuz, kendi hobilerimiz gibi konularda daha çok çocuğumuzun yaratıcılığını geliştirmesi ya da kendi hobilerimizi sosyal projelerde değerlendirmenin daha doğru olduğu kanaatine varabiliriz.



Yabancı kültürlere olan ilgimiz beklentilerimiz haline dönüşmüş olabilir. Çocuğumuzu ya da kendimizi yabancı kültürlere yakın hissedip onlar gibi yaşamak onlar gibi davranmak istemiş olabiliriz. Fakat bu istekler ve keşiflerin artık inançlarınıza ters düştüğünün kanaatine varabilir ve yol yakınken kendi kültürünüze yakın olanlara yönelmenin daha güvenli ve daha samimi olduğu kanaatine varabiliriz. Yakın çevremize de aynı duygularla ve hissiyatla yaklaşmış olabiliriz. Yabancı kültürlerin bizlere daha avantaj getireceğini empoze etmek istemiş olabiliriz. Ya da yine yakın çevrenizden etkilenmiş olabilir ve onlar gibi olmak istemiş olabiliriz. Fakat içten içe kendi kültürümüzün daha bereketli ve eğitimimizin daha doğru olacağına dair şüphelerimizi kanıtlar nitelikte eylemlerin ortaya çıkacağını gözlemleyebilirsiniz.