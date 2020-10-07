Genital Siğiller: Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Bazı türleri doğum yolunu kapatabilir Genital siğiller gebelikte de sık karşılaşılan durumlardan biridir. Gebelikte görülen genital siğillerin bebeğe olası etkileri ve genital siğili olan gebenin doğum şekliyle ilgili tartışmalar günümüzde halen önemini korumaktadır. Gebelikte görülen genital siğillerde karşılaşılan diğer bir sorun ise tedavi seçeneklerinin gebe olmayanlara göre daha sınırlı sayıda olmasıdır.