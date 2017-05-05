Genital Bölgeye Ağda Nasıl Yapılır?

Hazırlanışı Malzemelerin hepsini bir tencereye koyun.

Yüksek ateşte kaynatmaya başlayın.

Sürekli karıştırarak kaynatmaya devam edin.

Kaynamaya başladığında altını kısın ama 1-2 dakika daha ocağın altı açık kalsın, karıştırmaya devam edin.

Ağdanızın kıvamının olup olmadığını anlamak için su dolu bir kaba birkaç damla atın. Suyun içinde katılaşırsa kıvama gelmiş demektir.