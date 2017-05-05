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GeriGüzellik Bakım Genital Bölgeye Ağda Nasıl Yapılır?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Genital Bölgeye Ağda Nasıl Yapılır?
Güzellik Bakım

Genital Bölgeye Ağda Nasıl Yapılır?

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1Acısız ağda için hazırlık yapın
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Acısız ağda için hazırlık yapın

Ağdaya başlamadan bikini bölgesinin temiz olmasına özen gösterin. Daha sonra tüylerin yumuşaması ve daha çabuk ağdaya yapışması için bölgeye pudra uygulayın. Pudra, aynı zamanda tüyleri birbirinden ayırarak ağda çekiminde toplanmamasını sağlayarak daha kolay çekilmesini sağlayacaktır.

2Ağda bezi mutlaka kullanın
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Ağda bezi mutlaka kullanın

Ağdada kullanacağınız bezin “ağda kağıdı” olmasına özen gösterin. Ağda kağıtları özel olarak üretildiği için daha kolay çekiş sağlayacaktır. Ayrıca, ağda kağıdını küçük parçalar haline kesin. Bu, bölgeyi daha rahat temizlemenizi sağlar.

3Küçük parçalar halinde alın
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Küçük parçalar halinde alın

Genital bölge ağdası, herkes için acılı bir süreçtir. Özellikle tüylerinizi sürekli jiletle alıyorsanız, ağda daha acılı olabilir. Ama merak etmeyin, bunun azaltmanın bir yolu var: Küçük parçalar halinde tüyleri almak! Ağda bezini küçük küçük kesin, ağdayı minik parçalar halinde sürün ve hızlıca çekip alın. Evet, biraz uzun sürebilir ama bu şekilde acısı büyük ölçüde azalıyor. Vajina Kararması Nasıl Engellenir?

4Ağdayı sürmek için spatula kullanın
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Ağdayı sürmek için spatula kullanın

Bikini bölgesine ağda yaparken kesinlikle hijyenik olan tahta spatulaları kullanmalısınız. Metal olanlar ısıyı geçirdiğinden ağdanın daha sıcak hissedilmesini sağlar. Spatulalar bikini bölgesine ağda sürmenizi daha kolay hale getirir.

5İnce bir kat ağda sürün
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İnce bir kat ağda sürün

Ağdayı tüylerin çıkış yönüne doğru uygulayın ve olabildiğince ince bir tabaka halinde sürün. Ağdanın kalın sürülmesi çekilmesini güç hale getirir. Ağdayı çekerken ters yönden deriyi germek, acıyı azaltacak ve daha kolay bir çekiş sağlayacaktır.

6Ağda bezini çekerken dikkatli olun
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Ağda bezini çekerken dikkatli olun

Ağdayı mutlaka tüylerin çıkış yönünün tersine doğru çekmelisiniz. Bu işlemi yaparken morluk ve kızarıklık oluşmaması için ağdayı tek seferde çekmeye özen gösterin.

7
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Eğer bir defada cesaretinizi toplayamayıp çekişi yarım bıraktıysanız devam etmeyin. Bölgeyi yıkayın ve bir süre bekledikten sonra yeniden ağda sürün. Eğer çekişi yarım kalmış bölgeye devam ederseniz, derinizi daha hassas hale getirerek morlukların oluşmasına neden olabilirsiniz.

8Doktor eldiveniyle tüyleri alın
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Doktor eldiveniyle tüyleri alın

Vajinanın dudaklarındaki uzun tüyleri almak için doktor eldiveni kullanabilirsiniz. İlk turda biraz acıyabilir ama zamanla bölge uyuşur, tüyleri çekerek kökünden alabilirsiniz. Eczaneden eldivenleri alabilirsiniz, uzun tüyler için en iyi yöntemlerden biridir.

9Sir ağdayı bebek yağıyla temizleyin
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Sir ağdayı bebek yağıyla temizleyin

Eğer sir ağda kullanıyorsanız, işlem bittikten sonra bebek yağı ile bölgeyi temizleyin. Sir ağdadan sonra 2 saat boyunca bikini bölgenize su değdirmeyin.

10Ilık ağdayı suyla temizleyebilirsiniz
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Ilık ağdayı suyla temizleyebilirsiniz

Eğer normal ağda kullanıyorsanız, işlem bittiğinden bölgeyi ılık sabunlu su ile temizleyebilirsiniz. Fakat sonrasında nemlendirici sürmekten kaçının. Bölgenin nemli ve yumuşak kalması için bebek yağı kullanabilirsiniz.

11Ağda sonrası güneşe dikkat edin
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Ağda sonrası güneşe dikkat edin

Ağda işlemi bittikten sonra kesinlikle alkollü ürünler kullanmamalısınız. Ağda yaptığınız aynı gün içinde lekelenme olmaması için solaryum ve güneşten kaçınmalısınız.

12Evde ağda nasıl yapılır
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Evde ağda nasıl yapılır?

Şekerli Ev Yapımı Ağda için gerekli malzemeler
1 çay bardağı şeker3 yemek kaşığı limon suyu3 yemek kaşığı su

13Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Malzemelerin hepsini bir tencereye koyun.
Yüksek ateşte kaynatmaya başlayın.
Sürekli karıştırarak kaynatmaya devam edin.
Kaynamaya başladığında altını kısın ama 1-2 dakika daha ocağın altı açık kalsın, karıştırmaya devam edin.
Ağdanızın kıvamının olup olmadığını anlamak için su dolu bir kaba birkaç damla atın. Suyun içinde katılaşırsa kıvama gelmiş demektir.

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Ağdanız altın sarısı rengine döndüğünde tam kıvamını yakalamış olursunuz.
Ağdayı tencereden serin bir zemin üzerine dükün. Bir mermer parçası gibi düz bir zemin uygundur.
Zeminden kaldırdığınız ağdayı iki elinizin arasında uzatarak kıvam almasını sağlayın.
Sıcaklığı geçip ılıdığında kullanıma hazırdır.
Bu ağda ile bacaklarınızı, kollarınızı koltuk altınızı ve bikini bölgenizi rahatlıklar alabilirsiniz.

15Ağda nasıl uygulanır
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Ağda nasıl uygulanır?

İlk önce ağdayı uygulayacağınız bölgenin temiz olması gerekir.
Ağdanın ellerinize yapışmasını istemiyorsanız elinize bir miktar badem yağı sürebilirsiniz. Gerçi evde yaptığınız ağda sabunlu ılık su ile elinizden rahatlıkla çıkacaktır.

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Ağdayı mutlaka tüylerin çıkış yönünün tersine doğru uygulayın.
Ağda bezleri ve kendi bez parçalarınızı kullanarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

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