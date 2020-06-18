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GeriKadın Sağlığı Genital Bölge Temizliği Nasıl Olmalı?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Genital Bölge Temizliği Nasıl Olmalı?
Kadın Sağlığı

Genital Bölge Temizliği Nasıl Olmalı?

Kadın sağlığı için genital bölgenin temizliğinin son derece önemli olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Evrim Aksoy, bu temizliğin doğru şekilde ve doğru ürünlerle yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti, önemli bilgiler verdi.

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Cilt sağlığımız, diş sağlığımız gibi vücudumuzun her bölgesinin özel bakıma ve hijyeninin korunmasına ihtiyacı var. Ellerimiz, yüzümüz gibi genital bölgenin de temiz tutulması sağlık açısından büyük önem taşıyor. Doğru temizlik yapılmadığı takdirde idrar yolu veya vajina iltihapları görülebiliyor.

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Genital bölgeyi temiz tutma gerekliliğinin ergenlik çağından itibaren kız çocuklarına anneleri tarafından öğretilmesi gerekiyor. Genital bölge temizliği yapılırken aşırı sıcak su, sabunlar, duş jelleri, parfüm, kolonya gibi tahriş edici ürünlerden kaçınılmalı. Genital bölgenin pH derecesi asidikken, bu bölgede kullanılan sabunların ve duş jellerinin pH derecesi ise alkalidir.

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Alkali ortam vajinadaki koruyucu laktobasiller dediğimiz mikroorganizmaların ölmesine neden olur. Faydalı olan bu mikroorganizmalar ölürse hastalık yapan bakteriler ve mantar hücreleri buraya kolayca yerleşir. İşte bu yüzden bu bölgeyi yıkarken asidik özellikteki yıkama sıvıları yani intim sıvılar kullanılmalıdır.

4İntim temizleme ürünü doğru seçilmeli
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İntim temizleme ürünü doğru seçilmeli

Genital bölge temizliği hiçbir zaman vajina içi derinlere doğru yapılmamalı. Daha çok dış genital bölgenin yüzeysel olarak köpürtülüp durulanmasını gerekiyor. Bu köpürtmeyle yıkama işleminin her tuvaletten sonra yapılması çok kolay değil. Bu işlem her duşta, sadece 30 saniyede yapılabilir.

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Duşta dış genital bölgeyi yıkarken daha ılık hatta soğuk su tercih edilmelidir. Sadece su genital bölgenin temizliği için yeterli olmazken, dış genital bölgedeki faydalı bakterilere uygun ortamı oluşturacak laktik asit içeren, dermatolojik ve jinekolojik testlerden geçmiş olmalı, içinde alerjen bulunmayan temizleme ürünleri kullanılmalıdır.

6İntim temizleme ürünleri gebelik döneminde de kullanılabilir
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İntim temizleme ürünleri gebelik döneminde de kullanılabilir

Kişinin genital akıntısı, alıştığı renkten farklı hale gelmiş ise kötü koku, yanma, kaşıntı, batma gibi belirtileri varsa mutlaka bir jinekoloğa gitmesi gerekiyor. Böyle durumlarda intim sıvılarının yeterli olmayacağını unutmamalıyız. Özellikle adet dönemlerinde mutlaka her gün duş alınması gerekiyor.

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Cinsel ilişki sonrasında genital bölgenin temiz tutulması çok önemli, aksi halde bakteriyel enfeksiyonlar, mantar gibi, vajinal akıntı ve kötü koku yapan durumlar kaçınılmaz olur.

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Gebelik de vajinal temizliğe çok dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemde de intim sıvılar rahatlıkla kullanılabilir.

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Kadın hayatının bir diğer önemli dönemi olan menopoz çağında zaten azalmış östrojen seviyesi yüzünden kuruma ve gerileme gösteren vajina, sabunlu sularla yıkandığında daha da kötü duruma gelerek yanmalar, kaşıntılar ile seyreden atrofik vajinit dediğimiz sıkıntılı durumlara yol açabilir.

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Bu dönemde de alerjen olmayan, vajinayı kurutmayan, nemini sağlayabilen yumuşak intim temizleyiciler ile temizlik sağlanabilir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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