Genital Bölge Temizliği Nasıl Olmalı?

İntim temizleme ürünü doğru seçilmeli Genital bölge temizliği hiçbir zaman vajina içi derinlere doğru yapılmamalı. Daha çok dış genital bölgenin yüzeysel olarak köpürtülüp durulanmasını gerekiyor. Bu köpürtmeyle yıkama işleminin her tuvaletten sonra yapılması çok kolay değil. Bu işlem her duşta, sadece 30 saniyede yapılabilir.