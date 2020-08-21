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GeriGüzellik Reçeteleri Genç Bir Cilt İçin 5 Faydalı İpucu
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Genç Bir Cilt İçin 5 Faydalı İpucu
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Genç Bir Cilt İçin 5 Faydalı İpucu

Yaşlanma süreci maalesef yavaşlatabileceğimiz bir şey değil, ancak iyi bir cilt bakımı rutini geliştirirseniz yine de genç görünen bir cilde sahip olabilirsiniz. Üstelik cildinizi nasıl sağlıklı tutacağınızı düşünmek için asla geç değil. Hala şansınız varken cildinize ve vücudunuza en iyi bakmanın yollarını düşünmeli ve harekete geçmelisiniz. Diyetiniz, güneşe maruz kalmanız, ne kadar su içtiğiniz ve düzenli olarak cildinizi nemli tutup tutmadığınız gibi cildinizin yaşını belirleyen birçok faktör vardır.

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1İYİ BİR YÜZ PEELİNGİ KULLANIN
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İYİ BİR YÜZ PEELİNGİ KULLANIN

Yüz peelingi eski cilt hücrelerinden kurtulmaya yardımcı olan küçük parçacıklar içerir, böylece yeni hücreler oluşabilir. Bu süreç peeling olarak bilinir ve haftada en az iki kez yapılması gerekir. Yüz peelingini elinizde bulunan şeker gibi malzemelerle evde kendiniz de yapabilirsiniz. Ayrıca şekeri hindistancevizi yağıyla karıştırabilir veya şeker ve çiğ balı karıştırabilirsiniz. Malzemelerinizi bir kapta karıştırın ve yüzünüzde köpürtün. Ardından karışımı yüzünüze yaklaşık 60 saniye nazikçe sürün ve durulamadan önce yaklaşık 10 dakika bekletin.

2KALİTELİ NEMLENDİRİCİYE YATIRIM YAPIN
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KALİTELİ NEMLENDİRİCİYE YATIRIM YAPIN

İyi bir cilt bakımı rutini bulduğunuzda hatırlamanız gereken en önemli şeylerden biri cildinizi nemli tutmaktır. Yüz kremi, cilt bakımı için iyi bir seçenektir çünkü cildi rahatlatmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Su bazlı cilt kremleri sivilceye yatkınsanız harikadır çünkü kızarıklığı ve kırılmaları azaltmaya yardımcı olurlar. Cildinizin daha az yağlı olmasına yardımcı olacak fazla yağ üretimini azaltmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.

3MÜMKÜN OLDUĞUNCA DOĞAL CİLT ÜRÜNLERİ SEÇİN
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MÜMKÜN OLDUĞUNCA DOĞAL CİLT ÜRÜNLERİ SEÇİN

Cildinizi gerçekten zararlı olabilecek birçok kimyasala maruz bırakmak kolaydır çünkü bunlar kırışıklıklara, kuruluğa ve tahrişe neden olabilirler. Kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey, cilt bakım ürünlerinizi tamamen doğal, koku, boya ve alkol içermeyen ürünlerle değiştirmektir. Tamamen doğal içerikler içeren ürünlere geçtiğinizde, cildinize ne sürdüğünüzün kontrolü sizde olur.

4YÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ YIKAYIN
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YÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ YIKAYIN

Yüzünüzü sabah bir kez ve ardından yatmadan önce yıkamayı alışkanlık haline getirmek iyidir. Sabahları nazik bir temizleyici ve nemlendirici kullanın ve geceleri makyajınızı tamamen çıkarın. Ardından yağ bazlı bir temizleyici ve nemlendirici kullanabilirsiniz.

5GÜNEŞ KREMİNİ ATLAMAYIN
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GÜNEŞ KREMİNİ ATLAMAYIN

Hepimiz güneşin cildimiz için zararlı olduğunu biliyoruz , ancak güneş kremi uygulamayı unutmayı alışkanlık haline getirmek kolaydır. Güneşte herhangi bir zaman geçireceksen, 15 veya daha yüksek bir SPF ile güneş kremi sür. Dışarı çıkmadan yaklaşık 15 dakika önce uyguladığınızdan ve tüm vücudunuzu kapladığınızdan emin olun.

6
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Çoğu insan sonsuza kadar genç bir cilde sahip olmak ister, ancak sonunda yaşlanma belirtilerini kabul etmeniz gerekecek. Yaşlanmanın görünümünü geciktirmek istiyorsanız, cildinize düzgün bir şekilde bakmanız gerekir.

Fotoğraflar: İstock

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