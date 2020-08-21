Genç Bir Cilt İçin 5 Faydalı İpucu

İYİ BİR YÜZ PEELİNGİ KULLANIN Yüz peelingi eski cilt hücrelerinden kurtulmaya yardımcı olan küçük parçacıklar içerir, böylece yeni hücreler oluşabilir. Bu süreç peeling olarak bilinir ve haftada en az iki kez yapılması gerekir. Yüz peelingini elinizde bulunan şeker gibi malzemelerle evde kendiniz de yapabilirsiniz. Ayrıca şekeri hindistancevizi yağıyla karıştırabilir veya şeker ve çiğ balı karıştırabilirsiniz. Malzemelerinizi bir kapta karıştırın ve yüzünüzde köpürtün. Ardından karışımı yüzünüze yaklaşık 60 saniye nazikçe sürün ve durulamadan önce yaklaşık 10 dakika bekletin.